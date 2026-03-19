在4S店1年蹭飯260次 帶自家電動車充電…安徽車主被拉黑

4S店工作人員介紹，龐先生2025年全年到店就餐次數超過260次，還存在打包帶走飯菜的情況。(視頻截圖)

近日，安徽合肥一名車主與當地4S店的消費糾紛在網路引發熱議。事件源於短影音平台上兩則「幫粉絲處理吃飯糾紛」影片，當事人龐姓男子稱，其車輛遭4S店「拉黑」，無法再進入門店並享受相關服務，雙方此前曾因「蹭飯260次」、「違規充電」等問題發生衝突。

綜合媒體報導，龐姓男子表示，自己於2024年9月在該4S店購車，當時店方曾承諾提供免費洗車、充電及用餐等服務。2026年3月，因充電問題與店員發生爭執並升級為肢體衝突，雙方報警處理。他並指稱，有店員曾在通話中對其家人進行威脅。事後，其車輛被門店限制進入，相關服務亦遭停止。

對此，4S店方面則給出不同說法。銷售經理在相關影片中指出，門店曾安排專人對接服務，但龐姓男子使用服務的頻率及範圍遠超一般客戶，雙方矛盾亦多次升級，期間報警次數累計超過六次。據店方說法，2025年間龐姓男子到店用餐超過260次，且多次攜帶餐盒打包餐食，並將自家電動車 帶至店內員工充電區充電。

店方指出，最新衝突發生於今年3月，當時龐姓男子將車輛停放於新車交付區充電，員工勸導他移車，卻遭到他辱罵，直言「狗拿耗子、多管閒事」，言語粗俗難聽。除此之外，龐先生還多次與門店員工發生爭執，情緒激動時不乏辱罵行為，嚴重影響門店正常運營。

對於頻繁使用相關服務，龐姓男子則回應稱，自己確實曾為家中電動車充電，但「沒人告知不能使用」，且因工作地點距離門店較近，才經常前往用餐及充電。

據了解，該4S店確實提供免費用餐、洗車及充電等增值服務，主要面向到店維修、保養、諮詢或購車的客戶，且未設明確書面規範或使用次數限制。事件中，雙方一度口頭協商，擬由門店一次性買斷龐姓男子持有的保養券及維修基金，並終止往來，但最終未能達成協議。

3月18日，涉事4S店工作人員回應媒體稱，事件情況與網傳內容大致相符，因輿論持續發酵，當事人再次報警，目前門店正配合警方處理，暫不便透露更多細節。

同日，當地派出所表示已將情況上報分局，因無法在電話中核實身分，未進一步說明案情。合肥市公安局經濟技術開發區分局則回應稱，該事件正在調查處理中。

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