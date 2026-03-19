我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

路透：伊朗擬對荷莫茲海峽收過境費

逾百護理員紐約市府前靜坐 促速禁止24小時工作 過半為華人

在4S店1年蹭飯260次 帶自家電動車充電…安徽車主被拉黑

中國新聞組／北京19日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
4S店工作人員介紹，龐先生2025年全年到店就餐次數超過260次，還存在打包帶走飯菜的情況。(視頻截圖)
4S店工作人員介紹，龐先生2025年全年到店就餐次數超過260次，還存在打包帶走飯菜的情況。(視頻截圖)

近日，安徽合肥一名車主與當地4S店的消費糾紛在網路引發熱議。事件源於短影音平台上兩則「幫粉絲處理吃飯糾紛」影片，當事人龐姓男子稱，其車輛遭4S店「拉黑」，無法再進入門店並享受相關服務，雙方此前曾因「蹭飯260次」、「違規充電」等問題發生衝突。

綜合媒體報導，龐姓男子表示，自己於2024年9月在該4S店購車，當時店方曾承諾提供免費洗車、充電及用餐等服務。2026年3月，因充電問題與店員發生爭執並升級為肢體衝突，雙方報警處理。他並指稱，有店員曾在通話中對其家人進行威脅。事後，其車輛被門店限制進入，相關服務亦遭停止。

對此，4S店方面則給出不同說法。銷售經理在相關影片中指出，門店曾安排專人對接服務，但龐姓男子使用服務的頻率及範圍遠超一般客戶，雙方矛盾亦多次升級，期間報警次數累計超過六次。據店方說法，2025年間龐姓男子到店用餐超過260次，且多次攜帶餐盒打包餐食，並將自家電動車帶至店內員工充電區充電。

店方指出，最新衝突發生於今年3月，當時龐姓男子將車輛停放於新車交付區充電，員工勸導他移車，卻遭到他辱罵，直言「狗拿耗子、多管閒事」，言語粗俗難聽。除此之外，龐先生還多次與門店員工發生爭執，情緒激動時不乏辱罵行為，嚴重影響門店正常運營。

對於頻繁使用相關服務，龐姓男子則回應稱，自己確實曾為家中電動車充電，但「沒人告知不能使用」，且因工作地點距離門店較近，才經常前往用餐及充電。

據了解，該4S店確實提供免費用餐、洗車及充電等增值服務，主要面向到店維修、保養、諮詢或購車的客戶，且未設明確書面規範或使用次數限制。事件中，雙方一度口頭協商，擬由門店一次性買斷龐姓男子持有的保養券及維修基金，並終止往來，但最終未能達成協議。

3月18日，涉事4S店工作人員回應媒體稱，事件情況與網傳內容大致相符，因輿論持續發酵，當事人再次報警，目前門店正配合警方處理，暫不便透露更多細節。

同日，當地派出所表示已將情況上報分局，因無法在電話中核實身分，未進一步說明案情。合肥市公安局經濟技術開發區分局則回應稱，該事件正在調查處理中。

世報50周年

世報陪您半世紀

電動車

上一則

為索高額賠償 湖北女子車禍住院429天 371天為「掛床」

下一則

不夠格？吳艷妮為F1頒獎 合影照片慘被裁到僅剩一隻手

延伸閱讀

Waymo自動駕駛計程車遇抗議人士就停住 受困乘客驚慌

Waymo自動駕駛計程車遇抗議人士就停住 受困乘客驚慌
315晚會打假／「美宜佳」被查獲140萬支假菸 7年前就捲入

315晚會打假／「美宜佳」被查獲140萬支假菸 7年前就捲入
鴨肉充牛肉 中國麻辣燙連鎖店「劉文祥」被查

鴨肉充牛肉 中國麻辣燙連鎖店「劉文祥」被查
江蘇酒店送餐機器人正要進電梯 男一腳踹翻 這下賠慘了

江蘇酒店送餐機器人正要進電梯 男一腳踹翻 這下賠慘了

熱門新聞

隨著荷莫茲海峽航運受阻引發全球能源市場擔憂，紐約時報14日報導對此指，中國擁有兩張「王牌」，即電動車與可再生能源，這使其在應對全球石油危機時具備競爭優勢。圖為伊朗革命衛隊去年在荷姆茲海峽演習。（美聯社）

荷莫茲海峽受阻 紐時：中國手握2張「王牌」可從容應對

2026-03-14 23:45
中國興起「養龍蝦」與建構AI一人公司。(新華社)

他養8「龍蝦」打造無人旅行社 創業成本不到萬元

2026-03-11 20:56
人民大會堂的熱水瓶用了30年。(視頻截圖)

兩會／中國人民大會堂用30年掉漆熱水瓶 號稱「節儉」被網民吐嘈

2026-03-14 21:15
一名女子15日穿著暴露地在湖南長沙鬧區遊蕩，並不時擺弄撩人舞姿，吸引路人圍觀。（視頻截圖）

長沙皮衣女當街為搭訕男口交 數百人圍觀起鬨 警察來了

2026-03-17 06:30
巴拿馬市巴爾博亞港（Balboa）的景象。歐新社

中遠暫停巴拿馬港口營運 業者：中國首宗反制措施

2026-03-11 12:35
死者為一名34歲中國女子。（取材自紅星新聞）

安徽女在泰跑趴成裸屍 最後影像曝…被中國男拖上寶馬

2026-03-15 05:30

超人氣

更多 >
欠租、刷爆信用卡溜回中國 留學生為何被罵「蠢貨」？

欠租、刷爆信用卡溜回中國 留學生為何被罵「蠢貨」？
水管常堵塞？水電工：別再把這些東西往排水管沖了

水管常堵塞？水電工：別再把這些東西往排水管沖了
美國女子兩次留學中國 感嘆生活成本與課程CP值更高「畢業後更有出路」

美國女子兩次留學中國 感嘆生活成本與課程CP值更高「畢業後更有出路」
國土安全部斥資逾9億「自願遣返」計畫 迄今7萬多人離境

國土安全部斥資逾9億「自願遣返」計畫 迄今7萬多人離境
川普暗示將停止維護荷莫茲海峽安全 揚言徹底滅伊朗

川普暗示將停止維護荷莫茲海峽安全 揚言徹底滅伊朗