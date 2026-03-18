我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普女婿庫許納擔任公務還壯大個人事業 利益衝突受討論

回望2016 Z世代的現下焦慮

欠租、刷爆信用卡溜回中國 留學生為何被罵「蠢貨」？

中國新聞組／北京18日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
一名來自重慶的中國留學生，被指刷爆日本信用卡並欠租，不還錢還溜回中國；此為示意圖，東京大學前學生與家長合影。（路透）
一名來自重慶的中國留學生，被指刷爆日本信用卡並欠租，不還錢還溜回中國；此為示意圖，東京大學前學生與家長合影。（路透）

住在日本的中國人於內地社交平台小紅書發文，指一名中國留學生因為考不上日本大學，竟然欠下幾個月房租、水電費用，並把所有日本信用卡都「簽爆」，甚至向在日本的同胞借款，然後取消日本簽證返回中國避債，「管他什麼催收，律師信」。這名留學生的行徑被罵翻，有人直指他是「蠢貨」。

港媒香港01報導，事件引來網民熱議，紛紛批評離譜，「沒素質到了極致」、「沒素質無下限還覺得很驕傲」、「這種蠢貨是真的不給自己留條後路」，又擔心其他中國留學生或有意往日本讀書的中國人會因此受累，「堵死前人後人的路」、「影衰中國人」。

住在日本居的樓主指一名來自重慶的中國留學生，欠了他6萬日圓（約378美元）款項1年不還，還偽造轉帳紀錄，已「跑路2個多月」。直至近日樓主路過對方在日本住房，看到屋主正清理這人留下的垃圾，竟有驚人發現。

據報導，樓主表示，對方竟然在「跑路」前開辦多張日本信用卡，「PayPay（日本金融公司）的，7-11（7-Eleven）的，JCB（Japan Credit Bureau，日本信用卡組織）的」，而且已欠下幾個月房租、水電費用，「管他什麼催收，律師信，直接就是留卡註銷回國，管你在日本的中國人還能不能辦信用卡的租房的，反正語校讀了兩年也沒考上大學」。

樓主又上載此前到日本警署報警影片，估計「不出意外這個人這輩子都沒法再來日本了」。

據悉， 該名中國留學生還發文稱：「我逃了，兄弟們，我逃了。我把好幾張信用卡刷到額度上限，然後就直接回國了。有 PayPay 的、7-11 的，還有 JCB 的卡。幾個月的房租、水費和電費我也不管了。就算收到催繳通知或律師信也無所謂。只要讓在留卡失效，然後直接回國就好了。至於在日本的其他中國人以後會不會辦不到信用卡，或是租不到房子，我才不在乎。反正就算在語言學校讀兩年，我也考不上大學。」

世報陪您半世紀

留學生 日本

上一則

被賣緬甸途中跳車 4中國人逃一劫 「先跳下者救出3人」

下一則

重慶市長胡衡華傳落馬 首度缺席重要會議

延伸閱讀

川普拉多國護航荷莫茲 中國官媒諷：居然求中國幫忙收爛攤子

川普拉多國護航荷莫茲 中國官媒諷：居然求中國幫忙收爛攤子
一夜之間沒書讀了？南加大華人留學生夢碎 只因...

一夜之間沒書讀了？南加大華人留學生夢碎 只因...
華人H-1B回美路難：面簽順利仍卡關 甚至被要繳10萬

華人H-1B回美路難：面簽順利仍卡關 甚至被要繳10萬
日故意撞人升溫引熱議 韓母女超商也遭衝撞

日故意撞人升溫引熱議 韓母女超商也遭衝撞

熱門新聞

隨著荷莫茲海峽航運受阻引發全球能源市場擔憂，紐約時報14日報導對此指，中國擁有兩張「王牌」，即電動車與可再生能源，這使其在應對全球石油危機時具備競爭優勢。圖為伊朗革命衛隊去年在荷姆茲海峽演習。（美聯社）

荷莫茲海峽受阻 紐時：中國手握2張「王牌」可從容應對

2026-03-14 23:45
中國興起「養龍蝦」與建構AI一人公司。(新華社)

他養8「龍蝦」打造無人旅行社 創業成本不到萬元

2026-03-11 20:56
人民大會堂的熱水瓶用了30年。(視頻截圖)

兩會／中國人民大會堂用30年掉漆熱水瓶 號稱「節儉」被網民吐嘈

2026-03-14 21:15
巴拿馬市巴爾博亞港（Balboa）的景象。歐新社

中遠暫停巴拿馬港口營運 業者：中國首宗反制措施

2026-03-11 12:35
一名女子15日穿著暴露地在湖南長沙鬧區遊蕩，並不時擺弄撩人舞姿，吸引路人圍觀。（視頻截圖）

長沙皮衣女當街為搭訕男口交 數百人圍觀起鬨 警察來了

2026-03-17 06:30
死者為一名34歲中國女子。（取材自紅星新聞）

安徽女在泰跑趴成裸屍 最後影像曝…被中國男拖上寶馬

2026-03-15 05:30

超人氣

更多 >
夏威夷8旬夫妻砸畢生積蓄蓋夢幻屋 落成不到6年竟全毀

夏威夷8旬夫妻砸畢生積蓄蓋夢幻屋 落成不到6年竟全毀
42歲華裔女物理學者 推動核融合大將

42歲華裔女物理學者 推動核融合大將
華女旅館內經營賣淫活動 同夥竟是80多歲前警察

華女旅館內經營賣淫活動 同夥竟是80多歲前警察
浴室發霉別只用漂白水「2家庭用品」10分鐘見效又安全

浴室發霉別只用漂白水「2家庭用品」10分鐘見效又安全
投千份履歷進不了科技業 她轉行反而更好找工作

投千份履歷進不了科技業 她轉行反而更好找工作