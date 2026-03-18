欠租、刷爆信用卡溜回中國 留學生為何被罵「蠢貨」？

一名來自重慶的中國留學生，被指刷爆日本信用卡並欠租，不還錢還溜回中國；此為示意圖，東京大學前學生與家長合影。（路透）

住在日本 的中國人於內地社交平台小紅書發文，指一名中國留學生 因為考不上日本大學，竟然欠下幾個月房租、水電費用，並把所有日本信用卡都「簽爆」，甚至向在日本的同胞借款，然後取消日本簽證返回中國避債，「管他什麼催收，律師信」。這名留學生的行徑被罵翻，有人直指他是「蠢貨」。

港媒香港01報導，事件引來網民熱議，紛紛批評離譜，「沒素質到了極致」、「沒素質無下限還覺得很驕傲」、「這種蠢貨是真的不給自己留條後路」，又擔心其他中國留學生或有意往日本讀書的中國人會因此受累，「堵死前人後人的路」、「影衰中國人」。

住在日本居的樓主指一名來自重慶的中國留學生，欠了他6萬日圓（約378美元）款項1年不還，還偽造轉帳紀錄，已「跑路2個多月」。直至近日樓主路過對方在日本住房，看到屋主正清理這人留下的垃圾，竟有驚人發現。

據報導，樓主表示，對方竟然在「跑路」前開辦多張日本信用卡，「PayPay（日本金融公司）的，7-11（7-Eleven）的，JCB（Japan Credit Bureau，日本信用卡組織）的」，而且已欠下幾個月房租、水電費用，「管他什麼催收，律師信，直接就是留卡註銷回國，管你在日本的中國人還能不能辦信用卡的租房的，反正語校讀了兩年也沒考上大學」。

樓主又上載此前到日本警署報警影片，估計「不出意外這個人這輩子都沒法再來日本了」。

據悉， 該名中國留學生還發文稱：「我逃了，兄弟們，我逃了。我把好幾張信用卡刷到額度上限，然後就直接回國了。有 PayPay 的、7-11 的，還有 JCB 的卡。幾個月的房租、水費和電費我也不管了。就算收到催繳通知或律師信也無所謂。只要讓在留卡失效，然後直接回國就好了。至於在日本的其他中國人以後會不會辦不到信用卡，或是租不到房子，我才不在乎。反正就算在語言學校讀兩年，我也考不上大學。」