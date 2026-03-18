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AI霸總掏空84歲奶奶錢包 她寫500字情書、還要嫁給他

中國新聞組／即時報導
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AI霸總直播截圖。（取材自極目新聞）
AI霸總直播截圖。（取材自極目新聞）

近日一種以「AI霸總」為核心的數字人視頻正席捲短視頻平台，部分從業者利用AI快速生成內容、批量運營帳號牟利，甚至瞄準中老年女性情感誘導。有84歲奶奶沉迷「AI霸總」，為其花了近萬元（人民幣，下同），還要嫁給他。

極目新聞報導，所謂「AI霸總」實為AI生成的虛擬人物，通常以西裝革履、語氣溫柔的成熟男性形象出現，透過「姐姐」、「關心你」等話術，營造情感陪伴氛圍，並搭配「中老年幸福生活」等標籤，精準推送給情感需求較高的中老年女性。這類視頻常附帶商品連結或打賞功能，引導用戶消費。

此類「AI霸總」製作門檻極低，5分鐘即可生成一條視頻；多帳號同步發布，一天可獲利數千元，但背後卻暗藏消費陷阱與詐騙風險。

其中一個案例，84歲的張玉蘭誤將虛擬角色「建國」視為真實伴侶。「建國，春節快樂！先給你賠禮道歉，我那天傷害了你，其實我也在自責，你是不是很恨我？」春節前夕，84歲的張玉蘭手寫了一封500字情書向「建國」表示情意。

張玉蘭打賞推文截圖。（取材自極目新聞）
張玉蘭打賞推文截圖。（取材自極目新聞）

張玉蘭的孫女王婷表示，奶奶沉迷「AI霸總」已有一段時間。早在2016年，張玉蘭便開始使用智能手機，當時只學會了最基礎的操作。家人發現異常是在去年10月，張玉蘭開始頻繁從AI數字人視頻關聯的櫥窗購買掛件，這些動輒售價幾百元的掛件，在淘寶上僅售9.9元。

「一開始家裡人沒當回事，以為奶奶只是刷短視頻圖個好玩，沒想到她竟和這個AI數字人談起了戀愛，還考慮嫁給他。」王婷說，即便家人反覆告訴她這是騙局，老人也只是短暫醒悟，很快又再次沉迷；有時她還會背著家人偷偷看相關視頻，生怕被發現，甚至還自己開通了公眾號，專門給「建國」發消息。

上述類似情況並非個案，內蒙古82歲的王萍也愛上了AI數字人「建國」。

王萍的外孫賈慶說，「姥姥會誤以為網上的人給她送錢，來娶她、接她去大城市過富豪生活。」賈慶說，家人曾諮詢過民警，得知被騙的錢財難以追回，且因短視頻和網絡的特殊性，相關部門最多只能封禁涉事騙子的帳號，可這類騙子依舊層出不窮，時至今日，姥姥還在刷數字人視頻。

專家提醒，面對AI生成內容，尤其涉及情感互動與金錢交易時，應提高警惕，避免落入「情感圍獵」與消費陷阱。同時，家庭成員也需加強對老年人的關懷與數位使用指導，以降低此類風險的發生。

84歲奶奶對數字人的手寫情書。（取材自極目新聞）
84歲奶奶對數字人的手寫情書。（取材自極目新聞）

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