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安徽網紅鍋巴廠環境髒亂 生產線順便烘鞋墊、手套

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工人直接將髒手套與鞋墊放在流水線上烘烤。（取材自光明網）
工人直接將髒手套與鞋墊放在流水線上烘烤。（取材自光明網）

安徽宣城一家網紅鍋巴生產公司，近日被媒體揭露生產環境嚴重違規，不僅有工人直接把髒兮兮的手套和臭烘烘的鞋墊放到流水線上烘烤，還涉嫌虛假宣傳「手工土灶」製作工藝。當地市場監管部門已立案調查，並責令企業停產整頓。

根據大象新聞、九派新聞報導，品牌「宮米」的生產車間內污水橫流，原料與垃圾雜物混堆，成品鍋巴露天存放無防護。記者暗訪發現，工人不僅直接在流水線旁用餐，甚至將使用過的髒手套和鞋墊放置於傳送帶，與鍋巴生坯同步進入烘烤環節。

在高溫環境下，鞋墊等污染物可能滋生致病菌（如黃麴菌）或釋放化學毒素（如黏合劑中的苯系物），嚴重威脅消費者健康。

除了衛生問題，「宮米」還涉嫌場景造假與製程詐欺。在其直播平台「娘家甄選」中，商家搭建十餘個虛假土灶場景，僱用人員表演「手工炕製」，並以「柴火土灶」、「非油炸」、「農家古法」等話術吸引超450萬人次觀看，單款產品7天銷量即突破2000單。

然而實際生產中，工廠並無任何土灶設備，僅依賴5條全自動機械生產線運作。負責人坦言，直播內容多為擺拍，「不造假根本賣不動」。

事件曝光後引發網友憤慨，不少消費者表示，原本基於「童年回憶」下單，卻遭遇衛生黑洞。有評論直言：「直播裡演匠心，車間裡搞投毒」。

工人直接將髒手套與鞋墊放在流水線上烘烤。（視頻截圖）
工人直接將髒手套與鞋墊放在流水線上烘烤。（視頻截圖）

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