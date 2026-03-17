私域直播成圍獵場 杭州婦花10萬 家人退貨「被懟回來」

杭州鳳起路上，一家新開業私域直播線下門店前，門店工作人員正在引導老人下載直播app。(取材自潮新聞)

「每天去小程序看直播，就能去門店領雞蛋…」從打卡兌積分，到直播間低價搶購……不少老人掏出養老錢，高價購買成本低廉、功效誇大的保健品，落入私域直播的消費陷阱。這些涉事的線下門店，不僅擁有齊全的工商經營資質，許多老年人即便發現問題，也因對方手續齊全，陷入維權難、退款難的困境。

潮新聞·錢江晚報報導，在杭州市拱墅區，一家涉事線下門店被包裝成生鮮超市，以免費領雞蛋為誘餌，誘導老人下載「奈購優選」app並加入門店群。工作人員每天在群裡對老人噓寒問暖，逐步建立信任後，便引導老人進入app觀看直播。而直播間實則以「黎明優選」公司名義運營，直播中介紹產品並在購物車上架購買鏈接。

在西湖區的一家門店的線上直播間，主播介紹一款名為「水飛薊籽油葛根人參」的保健品時，大肆宣稱其具有養肝護肝的顯著功效。以99元的價格通過購買鏈接付款後，收到的保健產品外包裝上，品牌及相關產品資質信息看似齊全，可在網絡上卻無法搜索到該產品的任何相關信息，廠家電話也無法接通。

調查發現，這些涉事的線下門店，表面上看毫無問題：不僅擁有齊全的工商經營資質，交易時也會提供產品說明書、收款收據，其所售賣的保健產品，也都能提供生產資質等合規的產品信息。但這看似正規的經營流程，實則是利用齊全的資質將消費陷阱偽裝成合法經營，刻意打法律的擦邊球。

「他們不直接從事詐騙，而是通過誇大、虛假宣傳等方式讓老人產生誤解，進而完成高額消費。」私域直播業內專家王曉（化名）表示，也正因如此，許多老年人被誘導進行高額消費後，即便發現問題，也難以維權、退款。

杭州市民小元為了婆婆買了10萬元的保健品及會員卡前往線下提貨門店維權，卻「被懟回來」，店員被告知無法退貨退款。小元接連嘗試報警、向市場監管部門投訴、撥打12345政務服務熱線等，卻收效甚微。

報導指出，這類涉老消費陷阱已從線上私域直播，延伸至線下實體體驗，形成了新的圍獵模式。在杭州臨平、紹興越城等地，相關團夥在社區、農貿市場周邊，租借幾十平方米的小型場地，打著「健康養生館」、「健康服務中心」的旗號，以免費聽健康講座、免費體驗理療儀器為噱頭，吸引周邊老年人前往。