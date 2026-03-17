2美籍幼女父不詳、母離世…上海外公賣房照顧：未來咋辦？

上海81歲外公賣房還債租房照顧2個未成年外籍外孫女。(取材自大風新聞 )

「外公，我以後是不是要被送去美國？」2024年深秋，上海某小學門口，10歲的朵朵（化名）拽著81歲王老伯的衣角，眼裡滿是惶恐。她的美國護照還有三天過期，而生母離世半年，生父身分至今成謎。為了照顧兩個未成年外籍外孫女，王老伯賣房還債租房，「在我之後，誰來照顧她們？」這場關於「誰該當監護人」的拉鋸戰，在徐匯法院上演了現實版「親情緣分考」。

大風新聞報導，2024年9月，王女士因病去世，留下兩個分別出生於2015年和2017年的女兒。這兩個孩子均在美國出生，擁有美國國籍，但自幼跟隨母親和外公在上海生活。隨著母親離世，一個殘酷的現實擺在眼前：孩子的護照即將過期，而根據相關規定，護照延期必須由監護人辦理。若無法辦理，孩子們就可能面臨非法居留，甚至被驅逐出境的風險。

更棘手的是，孩子的生父信息根本是完全空白的。王女士從未向家人透露過孩子父親的身分，孩子的美國出生證明上父親一欄也是空白的。

王老伯四處求助，最終在徐匯區檢察院的支持下，向法院提起訴訟，申請成為兩個孩子的監護人。

81歲的監護人，本身就是一個需要被照顧的人。王老伯每月有1萬元人民幣(約1400美元)退休金，但在上海租房就要6800元。而兩個孩子的學費，一學期就要8萬元。

更讓人揪心的是，王老伯的女兒生前做生意欠下不少債務，老人為了還債，賣掉了上海唯一的房子。積蓄所剩無幾，靠親友借款勉強維持日常。王老伯說：「在我之後，誰來照顧她們？」

面對現實，王老伯想過把兩個孩子送到國外的親友那裡去生活。但華東政法大學國際法學院副院長許凱認為，這種方案在司法上有難度。而對方的態度讓王老伯心裡一沉：「他只願意寄養，不作為監護人。」

那王老伯是否可以指定一個後備監護人，在他離世後，照顧兩個未成年的女孩呢？華東政法大學法律學院院長金可可表示，按照目前民法典的規定，只有父母才能用遺囑方式為自己的未成年小孩指定一個後備監護人。

對此，上海市普陀公證處公證員李辰陽建議，王老伯或許可以找社會組織，比如「徐匯區或者上海市的未成年保護組織，或者說那種專業的社會監護組織」做委託監護，再找一個監督人，比如「民政部門」，為小孩托底。

王老伯也說：「安頓好小孩後，我就到養老院去。我能到什麼地方去呢？」但上海市徐匯區民政局老齡事業發展科科長李成偉告訴王老伯，王老伯如果要住養老院，也必須要有一位監護人。「所以我的建議，如果說你現在在你空餘的時候，你一定慢慢看，你看看你有什麼值得信賴的人，可以託付的。」

檢察官們反覆上門，陪他聊、幫他算、給他科普什麼是意定監護。王老伯終於認識到，他需要一個能接手的人，一個能託付餘生和孩子的人。「我也想找，親戚當中，娘舅阿姨當中，想找一位意定監護人。」

2026年1月1日，上海市政府發布「關於推進實施老年人意定監護制度的若干意見（試行）」。徐匯區也隨即制定了了一份工作指引，明確了意定監護和公職監護的具體操作流程。簡單來說，「意定監護」就是趁著自己清醒的時候，提前選一個你信任的人，簽下合同，公證生效。 萬一你失去行為能力，這個人就可以替你簽字、處理財產、安排生活、甚至決定醫療方案。

報導說，孩子目前還在上學，老人還在找那個「願意接手的人」。他說：「只要能對孩子好，我都盡力。」