我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金秀賢不認錯 金賽綸遺作上映「家屬驚傳尋短」

以軍宣布已擊殺伊朗國安委員會首長拉里賈尼

2美籍幼女父不詳、母離世…上海外公賣房照顧：未來咋辦？

中國新聞組／北京17日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
上海81歲外公賣房還債租房照顧2個未成年外籍外孫女。(取材自大風新聞 )
上海81歲外公賣房還債租房照顧2個未成年外籍外孫女。(取材自大風新聞 )

「外公，我以後是不是要被送去美國？」2024年深秋，上海某小學門口，10歲的朵朵（化名）拽著81歲王老伯的衣角，眼裡滿是惶恐。她的美國護照還有三天過期，而生母離世半年，生父身分至今成謎。為了照顧兩個未成年外籍外孫女，王老伯賣房還債租房，「在我之後，誰來照顧她們？」這場關於「誰該當監護人」的拉鋸戰，在徐匯法院上演了現實版「親情緣分考」。

大風新聞報導，2024年9月，王女士因病去世，留下兩個分別出生於2015年和2017年的女兒。這兩個孩子均在美國出生，擁有美國國籍，但自幼跟隨母親和外公在上海生活。隨著母親離世，一個殘酷的現實擺在眼前：孩子的護照即將過期，而根據相關規定，護照延期必須由監護人辦理。若無法辦理，孩子們就可能面臨非法居留，甚至被驅逐出境的風險。

更棘手的是，孩子的生父信息根本是完全空白的。王女士從未向家人透露過孩子父親的身分，孩子的美國出生證明上父親一欄也是空白的。

王老伯四處求助，最終在徐匯區檢察院的支持下，向法院提起訴訟，申請成為兩個孩子的監護人。

81歲的監護人，本身就是一個需要被照顧的人。王老伯每月有1萬元人民幣(約1400美元)退休金，但在上海租房就要6800元。而兩個孩子的學費，一學期就要8萬元。

更讓人揪心的是，王老伯的女兒生前做生意欠下不少債務，老人為了還債，賣掉了上海唯一的房子。積蓄所剩無幾，靠親友借款勉強維持日常。王老伯說：「在我之後，誰來照顧她們？」

面對現實，王老伯想過把兩個孩子送到國外的親友那裡去生活。但華東政法大學國際法學院副院長許凱認為，這種方案在司法上有難度。而對方的態度讓王老伯心裡一沉：「他只願意寄養，不作為監護人。」

那王老伯是否可以指定一個後備監護人，在他離世後，照顧兩個未成年的女孩呢？華東政法大學法律學院院長金可可表示，按照目前民法典的規定，只有父母才能用遺囑方式為自己的未成年小孩指定一個後備監護人。

對此，上海市普陀公證處公證員李辰陽建議，王老伯或許可以找社會組織，比如「徐匯區或者上海市的未成年保護組織，或者說那種專業的社會監護組織」做委託監護，再找一個監督人，比如「民政部門」，為小孩托底。

王老伯也說：「安頓好小孩後，我就到養老院去。我能到什麼地方去呢？」但上海市徐匯區民政局老齡事業發展科科長李成偉告訴王老伯，王老伯如果要住養老院，也必須要有一位監護人。「所以我的建議，如果說你現在在你空餘的時候，你一定慢慢看，你看看你有什麼值得信賴的人，可以託付的。」

檢察官們反覆上門，陪他聊、幫他算、給他科普什麼是意定監護。王老伯終於認識到，他需要一個能接手的人，一個能託付餘生和孩子的人。「我也想找，親戚當中，娘舅阿姨當中，想找一位意定監護人。」

2026年1月1日，上海市政府發布「關於推進實施老年人意定監護制度的若干意見（試行）」。徐匯區也隨即制定了了一份工作指引，明確了意定監護和公職監護的具體操作流程。簡單來說，「意定監護」就是趁著自己清醒的時候，提前選一個你信任的人，簽下合同，公證生效。 萬一你失去行為能力，這個人就可以替你簽字、處理財產、安排生活、甚至決定醫療方案。

報導說，孩子目前還在上學，老人還在找那個「願意接手的人」。他說：「只要能對孩子好，我都盡力。」

世報陪您半世紀

上一則

88元買套餐彩票中748萬元 浙江父親1原因不告訴2孩子

延伸閱讀

男收30萬假結婚 幫富二代私生子落戶深圳 5年後麻煩出現

男收30萬假結婚 幫富二代私生子落戶深圳 5年後麻煩出現
浙8旬翁持續105天跨海探病 淚別老伴：再無快樂兩個字

浙8旬翁持續105天跨海探病 淚別老伴：再無快樂兩個字
太扯…滬獨居老人頭疼 去理髮店「頭皮排毒」花掉93萬

太扯…滬獨居老人頭疼 去理髮店「頭皮排毒」花掉93萬
上海78歲阿婆未婚獨居 親戚想接她養老 賣房為何卡關？

上海78歲阿婆未婚獨居 親戚想接她養老 賣房為何卡關？

熱門新聞

隨著荷莫茲海峽航運受阻引發全球能源市場擔憂，紐約時報14日報導對此指，中國擁有兩張「王牌」，即電動車與可再生能源，這使其在應對全球石油危機時具備競爭優勢。圖為伊朗革命衛隊去年在荷姆茲海峽演習。（美聯社）

荷莫茲海峽受阻 紐時：中國手握2張「王牌」可從容應對

2026-03-14 23:45
中國興起「養龍蝦」與建構AI一人公司。(新華社)

他養8「龍蝦」打造無人旅行社 創業成本不到萬元

2026-03-11 20:56
人民大會堂的熱水瓶用了30年。(視頻截圖)

兩會／中國人民大會堂用30年掉漆熱水瓶 號稱「節儉」被網民吐嘈

2026-03-14 21:15
巴拿馬市巴爾博亞港（Balboa）的景象。歐新社

中遠暫停巴拿馬港口營運 業者：中國首宗反制措施

2026-03-11 12:35
艾柯萊·艾山江奪下中國小姐冠軍。(取材自微博)

20歲喀什姑娘奪中國小姐后冠 不只美還擁有1身分…

2026-03-09 07:30
死者為一名34歲中國女子。（取材自紅星新聞）

安徽女在泰跑趴成裸屍 最後影像曝…被中國男拖上寶馬

2026-03-15 05:30

超人氣

更多 >
法拉盛民宅大火4死…現場3具遺體 1傷者送醫不治

法拉盛民宅大火4死…現場3具遺體 1傷者送醫不治
華女REAL ID突遭取消 原因讓人傻眼又無奈

華女REAL ID突遭取消 原因讓人傻眼又無奈
國稅局或引入AI查海外資產 雙重國籍者慘了？

國稅局或引入AI查海外資產 雙重國籍者慘了？
亞裔科技女孩「逃離加州」 德州躺平兩年後拚命想回來

亞裔科技女孩「逃離加州」 德州躺平兩年後拚命想回來
僅百萬買下南加海景豪宅 她以為撿到大便宜 結果…

僅百萬買下南加海景豪宅 她以為撿到大便宜 結果…