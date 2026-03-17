童子尿蛋+美式咖啡 浙咖啡店新品暴紅 醫學人士：別吃

浙江東陽的童子尿蛋美式咖啡走紅網路。(取材自紅星新聞)

最近，浙江東陽的童子尿蛋美式咖啡 走紅網路，店家稱周末日售百杯，引發爭議。所謂「童子尿蛋」，就是童子尿煮雞蛋。有人認為童子尿蛋是地方飲食文化，與咖啡結合是一種創新；也有人質疑其不衛生，童子尿蛋咖啡有博眼球之嫌；醫學人士則表示，不贊成吃。

紅星新聞報導，「童子尿蛋美食，你敢嘗試嗎？」在某短視頻平台，一名博主感嘆，一口下去，彷彿回到了童年，「這是屬於東陽人春天的專屬味道」。還有不少視頻博主稱，在東陽很多人喜歡吃童子尿蛋，但誰又能想到童子尿蛋和美式咖啡來一場「夢幻聯動」呢？

報導指出，在東陽，童子尿蛋確實是流傳已久的地方傳統習俗，一般都是在春天才吃。而「童子尿蛋」成為飽受爭議的話題由來已久，最近因為和美式咖啡的組合，再次成為眾多網友關注的焦點。

有支持者認為，童子尿蛋是地方傳統習俗，屬於當地飲食文化的一部分，在當地有「春天吃蛋，夏天不中暑、不乏力」的說法，是代代相傳的生活經驗。有消費者認為，將其與咖啡結合是非遺年輕化、生活化創新，有助於讓更多外地人了解東陽傳統美食。

不過，也有質疑者表示，尿液屬於人體代謝廢物，不具備特殊營養價值，也不適合作為食品原料；還有不少網友直言童子尿蛋是「黑暗料理」，認為用尿液煮蛋不符合現代食品安全認知，推出「童子尿蛋+咖啡」有消費傳統、博眼球之嫌。

東陽盧宅燊肅雍咖啡店相關負責人陸先生16日表示，童子尿蛋在東陽有很久的歷史，是當地非遺，作為當地的特色美食之一，只有春季才能吃到，是採用童子尿燜煮的雞蛋，據說對人體有清熱解毒的作用。該店今年創新推出了童子尿蛋美式咖啡，每杯28元人民幣(約4美元)，周末一天最多能賣出上百杯，「蛋可以直接吃，也可以放在咖啡里。」

談到童子尿蛋+咖啡的創意，陸先生表示，咖啡是西方文化的組成部分之一，童子尿蛋是東陽非遺，該店想到可以「中西結合」；在傳統的童子尿蛋基礎上，他們還將蛋用炭火進行了烘烤，這樣吃起來更香。

除了童子尿蛋美式咖啡，該店還將另一種非常有代表性的東陽特色食材——梅乾菜，與咖啡進行了融合，推出了38元一杯的梅乾菜芝士拿鐵。

對於部分網友質疑童子尿蛋是否衛生，陸先生認為不必擔心，這在東陽有很久的歷史，也入選了當地非遺。他表示，現在童子尿並非隨意可獲取，該店是去一戶熟人家裡接的，然後製作童子尿蛋。

東陽市非物質文化遺產保護中心工作人員表示，童子尿蛋確實是東陽市非遺，但網上獵奇的人太多，他們現在不進行對外宣傳。

對此，多位醫學專業人士表示，童子尿並沒有特殊物質，在醫學上來說沒有營養價值，不提倡也不贊成吃童子尿蛋。