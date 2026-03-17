重慶馬拉松搞烏龍 冠軍選手衝線被攔 裁判被停權1年

重慶萬州馬拉松烏龍事故引爭議。(取材自大河報)

3月15日，在重慶萬州舉辦的2026重慶萬州環湖馬拉松終點處，全馬男子組冠軍選手在衝刺時遭遇意外插曲，被現場工作人員攔停並帶離賽道，這項烏龍事故引發廣泛關注。選手本人賽後則發文表示，「我也是服了」。對此，官方稱裁判因下雨誤判，已致歉。重慶市田徑協會16日發布官方處罰公告，對涉事裁判作出停止馬拉松賽事裁判工作一年的處罰。

綜合新京報、大風新聞、大河報報導，據多位跑友反映，當全馬男子組冠軍即將衝線時，突然出現一名人員將其攔停並推到賽道外，而邊上是半馬的賽道。直播畫面顯示，在短暫混亂後，工作人員似乎意識到失誤，隨即引導該選手重新衝線。這一過程引發了現場及網絡上的較大爭議。

對此，萬州區文化旅遊委工作人員16日回應稱，須聯繫區委宣傳部，他們會統一進行答覆。萬州區委宣傳部則回應稱，會告知相關科室去核對這一情況，然後再回覆。

賽事結果顯示，2026重慶萬州環湖馬拉松成績，全馬男子組冠軍被來自雲南楚雄的選手盛雪李收入囊中，他的成績是2小時23分53秒，成功刷新個人最好成績。經查詢相關視頻，直播畫面顯示，此次成績記錄的是他被攔停時的時間，而讓他重新衝線時的時間則是2小時24分18秒。

賽後，盛雪李在個人社交平台上轉發了賽事失誤的視頻片段，並配文稱「今天全馬衝線，差點被裁判給抱走，第一次全馬站台居然發生這樣的烏龍，我也是服了」。

視頻切片被發出後，許多網友評論希望追責相關人員，並呼籲賽事方出面道歉。

還有網友分析認為，可能裁判誤以為盛雪李是前來搶鏡的半馬選手，強行將其推至旁邊的半馬賽道。報導說，當天萬州屬於陰雨天氣，視頻畫面顯示，賽道旁的工作人員或志願者均打有雨傘或者穿著雨衣。

田協官網顯示，2026重慶萬州環湖馬拉松為田協A類認證馬拉松賽事，設馬拉松、半程馬拉松兩個項目，總參賽規模為1.2萬人。

而據2026重慶萬州環湖馬拉松此前領物的信息顯示，全馬號碼簿為白底號碼簿，半馬號碼簿為橘紅底號碼簿，雖然在終點衝刺時需要進行全馬/半馬選手分流，但全馬和半馬號碼簿顏色有明顯的區分。

另據瀟湘晨報報導，賽事組委會工作人員說，昨天比賽時下著雨，裁判戴眼鏡被雨水遮到，誤把衝線的全馬選手看成了半馬選手，賽後裁判向選手當面道歉。組委會已經向中國田徑協會提交了報告，並說明要對裁判進行公平的懲戒。

重慶市田徑協會16日發布官方處罰公告，對涉事裁判作出停止馬拉松賽事裁判工作一年的處罰。