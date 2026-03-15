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央視踢爆「黑心雞爪」用雙氧水漂白 被點名公司股東只回4個字

中國新聞組／北京16日電
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雙氧水作為強氧化劑，長期食用會損傷口腔黏膜、肝腎功能，超劑量食用甚至危及生命。（取材自央視財經）
雙氧水作為強氧化劑，長期食用會損傷口腔黏膜、肝腎功能，超劑量食用甚至危及生命。（取材自央視財經）

中國人愛吃鳳爪（雞爪），據統計，中國人每年吃掉雞爪達336億隻。不過央視「3.15」消費維權晚會昨晚播出後，大批網民哀號以後不敢再吃鳳爪，因為央視揭發了部分暢銷鳳爪的生產過程不僅髒亂令人作嘔，還使用工業級化學品「雙氧水」漂白，連其工廠工人都說「我根本不敢吃」。目前涉事雞爪產品已被下架或召回，相關公司被吊銷；巧合的是，其中一家黑心雞爪公司股東也在看央視晚會，面對記者詢問只能尷尬地回覆「謝謝關心」。

據央視晚會曝光內容，記者在雞爪火爆銷售的川渝地區展開調查。在未辦理健康證、未經過任何衛生消毒的情況下進入成都市明揚食品生產車間，這裡是為蜀福香食品有限責任公司雞爪產品前期加工場所。但現場讓記者看得快吐出來，食品加工車間裡，泡製區、修剪區、挑選區臭氣彌漫，地面長期淤積渾濁汙水。

待加工的鳳爪竟直接堆放在骯髒地面上、掃帚鐵鏟隨意壓在原料上。即便鳳爪被人踩踏，工...
待加工的鳳爪竟直接堆放在骯髒地面上、掃帚鐵鏟隨意壓在原料上。即便鳳爪被人踩踏，工人也只是撿起直接放回加工筐。（取材自央視財經）

大量雞爪直接裸露堆放在潮濕骯髒的地面上，掃帚、鐵鍬等清潔工具隨意壓放在雞爪之上。即便雞爪被人踩踏，工人也只是隨手撿起，直接放回加工筐中，完全無視食品衛生安全。

央視調查還發現，涉事食品公司為讓色澤不佳的鳳爪變得白淨誘人，會使用俗稱「雙氧水」的過氧化氫進行漂白；雙氧水是常用於工業消毒的強效氧化劑，依法不能用於食品加工。

不法廠商在加工過程中違規使用工業級雙氧水對鳳爪進行漂白。（取材自央視財經）
不法廠商在加工過程中違規使用工業級雙氧水對鳳爪進行漂白。（取材自央視財經）

在蜀福香食品有限責任公司廠區車間的油炸區，央視記者看到大量無標識容器每桶約50斤液體桶，廠內工作人員坦承，即便環境髒亂，最終出爐的雞爪卻個個白淨誘人，是因為工廠用雙氧水進行了「漂白」，並稱他和同事絕不食用自家工廠生產的這種鳳爪，「我根本不敢吃，吃都不吃」，還要記者「少吃點那些東西」。

記者在重慶市曾巧食品有限公司，同樣發現了大量回收的藍色包裝桶，桶身標註過氧化氫，含量高達35%，生產廠家是四川眉山市的金山製藥有限公司。企業內部人員證實，這裡的雞爪正是用雙氧水進行「漂白」；另在西南地區的海霸王凍品市場繼一些商家稱，他們銷售的半成品雞爪中，也有在使用雙氧水進行非法「漂白」處理情況。

調查發現，違規銷售雙氧水的企業不僅金山製藥一家。在新鄉的億豐電子新材料有限公司，工作人員不僅毫無顧忌地推銷產品，更直接傳授起規避風險的「歪招」，一番「包裝」後，雙氧水竟搖身一變成「生活飲用水用過氧化氫消毒液」產品。

廠房地面污水橫流、各類塑料筐雜亂無章隨意堆放，生產機械設備表面污漬厚重、油污遍布...
廠房地面污水橫流、各類塑料筐雜亂無章隨意堆放，生產機械設備表面污漬厚重、油污遍布。（取材自央視財經）

經一個多月臥底調查取證，3月初，央視將調查素材移交國家市場監督管理總局，總局3月13日在蜀福香查獲食品添加劑過氧化氫27桶，並發現多桶正在浸泡的雞爪，現場企業人員承認，自2025年5月起從金山製藥採購過氧化氫用於雞爪加工和器具消毒達5242桶。明揚食品因生產環境髒亂被立案核查；金山製藥、億豐電子新材料也因違反危化品管理規定被一併查處。總局並在曾巧食品查獲過氧化氫五桶、多桶雞爪、雞棒骨正在浸泡，均檢出過氧化氫成分。

另據鳳凰網報導，央視晚會揭露黑心漂白鳳爪的同時，被曝光的重慶市曾巧食品有限公司的股東曾巧也正在看晚會，對於公司品牌「乖媳婦」雞爪被揭發，其只尷尬地對查證的記者回應「謝謝關心」，隨即掛斷電話。「乖媳婦雞爪」也從電商平台下架。

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