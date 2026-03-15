我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金融時報：川普威脅中國護航荷莫茲海峽 否則延後川習會

奧斯卡／安海瑟薇重返「穿著Prada的惡魔」 被女魔頭「當場無視」

鴨肉充牛肉 中國麻辣燙連鎖店「劉文祥」被查

中國新聞組╱北京16日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
劉文祥麻辣燙被踢爆食材以次充好。（取材自大眾網/視覺中國圖）
劉文祥麻辣燙被踢爆食材以次充好。（取材自大眾網/視覺中國圖）

「如果全世界都指責你，我就帶你去吃『劉文祥』……」，一句魔性台詞，讓這個麻辣燙品牌在2026年初的初春迎來現象級的暴紅；不過14日「劉文祥」被踢爆多家門店存在食材以次充好、標註混亂等問題，「劉文祥鴨肉當豬肉牛肉賣」的相關話題衝上熱搜。

黃河新聞網報導，廈門一家劉文祥門店的肥牛捲，被發現在外賣平台標註為肥牛/牛肉，店員也宣稱是牛肉，實則產品包裝袋顯示為鴨肉；漳州一家門店同樣存在違規情況。店員向顧客介紹黑椒肉柳、閩南肉羹、蠔油肉片為豬肉，肥牛捲為牛肉，但核對後廚配料表發現，這些食材的主要原料均為鴨肉。

部分門店被指出問題後，店員口頭答應會如實告知消費者，轉頭卻繼續誤導新到店的顧客，整改僅停留在表面。面對質疑，還有店員竟辯解稱：「牛肉都三、四十一斤，我們才賣二十一斤，你覺得有可能是純的牛肉嗎？」

除了食材以次充好，劉文祥麻辣燙的食材標註也極不規範。噴火牛扒、麻辣肉片等食材，在線上平台標註為牛肉、豬肉，可線下門店店員卻坦言，其實都是鴨肉；更離譜的是，同一款蠔油肉片，在不同外賣平台竟分別標註為雞肉、鴨肉，連雞鴨品類都含糊不清。該門店外賣月銷均達數千單。

據報導，劉文祥在網紅熱度下快速擴張，目前在全國有超2800家加盟店，卻忽視了品控管理，面對食材標註錯誤，門店卻以各類藉口推脫，「沒時間改」「平台運營搞錯」「總部統一用圖失誤」。

另外，烏魯木齊高新區市場監管14日發布「突擊檢查劉文祥」的視頻顯示，劉文祥門店的環境堪憂，引發網友大量轉發。福建多地市場監管部門也展開行動，突擊檢查劉文祥門店。目前，部分涉事門店已被要求立即進行整改，市場監管部門表示，將對以假冒真、虛假宣傳的行為依法從嚴查處，並對轄區內所有連鎖門店進行拉網式排查。

世報陪您半世紀

上一則

美再對多國發起301調查 中國商務部：堅決捍衛自身權益

下一則

央視踢爆「黑心雞爪」用雙氧水漂白 被點名公司股東只回4個字

延伸閱讀

契合醜萌審美 打工人的「牛馬麵包」引爆中國烘焙圈

契合醜萌審美 打工人的「牛馬麵包」引爆中國烘焙圈
好市多單季淨利潤20億美元 中國市場本土化面臨大考

好市多單季淨利潤20億美元 中國市場本土化面臨大考
1斤贅肉換1斤牛肉 無錫減重賽超上千「微胖族」搶報名

1斤贅肉換1斤牛肉 無錫減重賽超上千「微胖族」搶報名
中國首間「燒烤學院」正式招生 畢業可獲大學學歷

中國首間「燒烤學院」正式招生 畢業可獲大學學歷

熱門新聞

中國興起「養龍蝦」與建構AI一人公司。(新華社)

他養8「龍蝦」打造無人旅行社 創業成本不到萬元

2026-03-11 20:56
隨著荷莫茲海峽航運受阻引發全球能源市場擔憂，紐約時報14日報導對此指，中國擁有兩張「王牌」，即電動車與可再生能源，這使其在應對全球石油危機時具備競爭優勢。圖為伊朗革命衛隊去年在荷姆茲海峽演習。（美聯社）

荷莫茲海峽受阻 紐時：中國手握2張「王牌」可從容應對

2026-03-14 23:45
人民大會堂的熱水瓶用了30年。(視頻截圖)

兩會／中國人民大會堂用30年掉漆熱水瓶 號稱「節儉」被網民吐嘈

2026-03-14 21:15
艾柯萊·艾山江奪下中國小姐冠軍。(取材自微博)

20歲喀什姑娘奪中國小姐后冠 不只美還擁有1身分…

2026-03-09 07:30
巴拿馬市巴爾博亞港（Balboa）的景象。歐新社

中遠暫停巴拿馬港口營運 業者：中國首宗反制措施

2026-03-11 12:35
美伊開戰後，多艘船隻滯留荷莫茲海峽，中國航運公司正為全面復航作準備。(路透)

掛5星旗…首艘中籍船舶通過荷莫茲海峽 3散貨船跟在後

2026-03-13 02:29

超人氣

更多 >
荷莫茲海峽受阻 紐時：中國手握2張「王牌」可從容應對

荷莫茲海峽受阻 紐時：中國手握2張「王牌」可從容應對
星國防長：未來數月「不太容易」 籲全民做好準備

星國防長：未來數月「不太容易」 籲全民做好準備
安徽女在泰跑趴成裸屍 最後影像曝…被中國男拖上寶馬

安徽女在泰跑趴成裸屍 最後影像曝…被中國男拖上寶馬
避開塞車 紐約市將試行空中計程車 到3大機場最快只要5分鐘

避開塞車 紐約市將試行空中計程車 到3大機場最快只要5分鐘
夜間關定位硬闖荷莫茲 10艘希臘船「駛進敵人浴缸」船東日賺50萬美元

夜間關定位硬闖荷莫茲 10艘希臘船「駛進敵人浴缸」船東日賺50萬美元