鴨肉充牛肉 中國麻辣燙連鎖店「劉文祥」被查

劉文祥麻辣燙被踢爆食材以次充好。（取材自大眾網/視覺中國圖）

「如果全世界都指責你，我就帶你去吃『劉文祥』……」，一句魔性台詞，讓這個麻辣燙品牌在2026年初的初春迎來現象級的暴紅；不過14日「劉文祥」被踢爆多家門店存在食材以次充好、標註混亂等問題，「劉文祥鴨肉當豬肉牛肉賣」的相關話題衝上熱搜。

黃河新聞網報導，廈門一家劉文祥門店的肥牛捲，被發現在外賣平台標註為肥牛/牛肉，店員也宣稱是牛肉，實則產品包裝袋顯示為鴨肉；漳州一家門店同樣存在違規情況。店員向顧客介紹黑椒肉柳、閩南肉羹、蠔油肉片為豬肉，肥牛捲為牛肉，但核對後廚配料表發現，這些食材的主要原料均為鴨肉。

部分門店被指出問題後，店員口頭答應會如實告知消費者，轉頭卻繼續誤導新到店的顧客，整改僅停留在表面。面對質疑，還有店員竟辯解稱：「牛肉都三、四十一斤，我們才賣二十一斤，你覺得有可能是純的牛肉嗎？」

除了食材以次充好，劉文祥麻辣燙的食材標註也極不規範。噴火牛扒、麻辣肉片等食材，在線上平台標註為牛肉、豬肉，可線下門店店員卻坦言，其實都是鴨肉；更離譜的是，同一款蠔油肉片，在不同外賣平台竟分別標註為雞肉、鴨肉，連雞鴨品類都含糊不清。該門店外賣月銷均達數千單。

據報導，劉文祥在網紅熱度下快速擴張，目前在全國有超2800家加盟店，卻忽視了品控管理，面對食材標註錯誤，門店卻以各類藉口推脫，「沒時間改」「平台運營搞錯」「總部統一用圖失誤」。

另外，烏魯木齊高新區市場監管14日發布「突擊檢查劉文祥」的視頻顯示，劉文祥門店的環境堪憂，引發網友大量轉發。福建多地市場監管部門也展開行動，突擊檢查劉文祥門店。目前，部分涉事門店已被要求立即進行整改，市場監管部門表示，將對以假冒真、虛假宣傳的行為依法從嚴查處，並對轄區內所有連鎖門店進行拉網式排查。