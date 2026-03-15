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安徽女在泰跑趴成裸屍 最後影像曝…被中國男拖上寶馬

中國新聞組／北京15日電
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死者為一名34歲中國女子。（取材自紅星新聞）
死者為一名34歲中國女子。（取材自紅星新聞）

泰國近日發生一起涉及中國公民的命案。一名34歲中國女子在泰國芭堤雅參加泳池派對後失聯，數日後被發現陳屍距離事發地約200多公里外的水溝中。當地警方已鎖定一名中國籍男子為主要嫌疑人，並對其簽發逮捕令，案件仍在調查中。

綜合媒體報導，死者為安徽人，姓紀，長期在泰國生活與工作。2月21日凌晨6時37分，她曾向一名女性朋友發送「救命」訊息並附上定位座標，之後便失去聯繫。朋友察覺異常後，隨即通知其在中國的丈夫張姓男子，張男於2月23日飛往泰國，並向當地警方報案。

被害女子事發前向朋友發送求救短信。（取材自紅星新聞）
被害女子事發前向朋友發送求救短信。（取材自紅星新聞）

警方調查發現，紀某失聯前曾前往芭堤雅猜普勒路2巷一棟設有泳池的私人別墅參加派對。監控器畫面顯示，派對結束後，她疑似已陷入昏迷，一名男子將其拖抱上車，帶上一輛黑色寶馬轎車離開現場。這段畫面成為她生前最後被拍到的影像。

警方沿途調閱監視器追查車輛動向，發現該車離開芭堤雅所在的春武里府後一路南下。2月25日下午1時，叻丕府邦帕縣一處椰子園排水溝內，有村民發現一具女性遺體。警方到場後確認，遺體臉朝下浸於水溝旁，已出現腐敗情形。發現時死者上半身未著衣物，下身穿白色短褲，遺體未見明顯外傷。

經DNA比對，警方確認死者即為此前失聯的紀某。據當地華人劉先生表示，紀某的丈夫已從中國趕赴泰國，在其協助下到酒店領取遺物，並前往警局配合調查。

隨著調查深入，警方追查到涉案黑色寶馬車的車主。車主稱，事發當天車輛曾借給一名中國籍朋友使用，之後被歸還並停在春武里府一處巷內。警方循線調查後，鎖定一名29歲、姓趙的中國男子為主要嫌疑人。

3月13日，泰國春武里府農普魯警察局對該男子正式簽發逮捕令，指控其涉嫌「非法拘禁導致他人死亡」及「隱匿、轉移或毀壞屍體以掩蓋死亡事實或原因」。

目前嫌疑人尚未落網，案件仍在偵辦中。警方表示，死者具體死因仍需等待法醫檢驗結果確認，雙方是否相識及事件經過等細節也仍待進一步調查。

別墅內的監控顯示死者生前最後身影。（取材自微博）
別墅內的監控顯示死者生前最後身影。（取材自微博）

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