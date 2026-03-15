江蘇酒店送餐機器人正要進電梯 男一腳踹翻 這下賠慘了

一段機器人在江蘇某酒店電梯口被揣倒的影片，日前在網路上掀起熱議。（微博視頻截圖）

一段機器人在江蘇某酒店電梯口被揣倒的影片，日前在網路上掀起熱議。（微博視頻截圖）

一段機器人在江蘇某酒店電梯口被踹倒的影片，日前在網路上掀起熱議。事發於傍晚下班時間，當時機器人正按程序進入電梯運送物品，被電梯內一名男子突然抬腳猛踹，導致其失衡倒地、輪子空轉且機身受損。涉事男子因故意損壞酒店財物，最終全額支付了4500元 （人民幣，下同，約652.1美元）的維修費用。

視頻一出掀起網友熱議，有人說男子「本想在妹子面前裝下逼，最後賠了4500」、「沒事找事，賠錢還丟人現眼」、「今天踢機器人，明天踢家裡人」、「故意損壞財物，應該拘留幾天」，也有人質疑機器人不能上電梯，「這些機器人確實挺煩人！橫衝直撞」、「電動車不讓上電梯，機器人一樣用電池同樣也不能上電梯。」

綜合媒體報導，這並不是這個機器人第一次遭遇這樣的暴力對待。在此之前，它在送餐的時候，就曾被一位醉酒的客人踹了一腳。當時，它沿著走廊前行，準備將餐食送到客人手中。醉酒的客人搖搖晃晃地從房間裡走出來，看到機器人後，突然情緒失控，一腳踢在了機器人身上。

當工作人員發現它時，只見它的輪子正空轉打滑，機械臂還護著餐盒，同時，它的揚聲器裡還在童聲循環喊著「請幫幫我」。工作人員將它扶起來的瞬間，它突然壓低音量說「會吵到客人休息」，補了一句「謝謝」便歪歪扭扭地繼續趕路。

據報導，該事件引發公眾對「欺軟怕硬」及人性暴戾的強烈譴責，網友指出對無反抗能力的機器施暴反映了施暴者情緒失控與素質缺失。也有網友指出，未來應該更努力創造更加和諧、友善的社會環境，讓科技更好地造福人類。