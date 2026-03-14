中國再傳文物遭盜賣 消失10餘年元代琉璃竟現身二手平台

夏禹神祠正脊琉璃現狀是仿製品。（取材自大皖新聞）

中國又傳文物被非法放上網拍賣，這次是在二手平台。全國重點文物保護單位元朝夏禹神祠的正脊琉璃，在被盜10餘年後，竟被以36666元（人民幣，下同）標價在閒魚公開叫賣。經網友發現舉報後，警方在48小時內逮獲涉嫌售賣文物嫌疑人，並對其採取刑事拘留強制措施。這起事件再度暴露出文物保護與網路監管的深層漏洞，不少網友表示，在司法偵辦同時，也應追究平台把關不嚴責任。

今年2月，南京博物院剛傳出涉盜賣文物案，近代收藏家龐萊臣後人捐贈的部分書畫作品被發現出現在藝術品拍賣市場，明代畫家仇英的「江南春」圖卷拍賣估價高達8800萬元，引發社會關注，經國家文物局等單位調查，對該院涉違規簽批銷售的時任常務副院長徐湖平等人，依涉嫌違紀違法進行紀律審查和監察調查，並追回了「江南春」圖卷等捐贈物。

全國重點文物保護單位元朝夏禹神祠的正脊琉璃，被發現在閒魚平台上公開販賣。（取材自大皖新聞／閒魚平台截圖）

無獨有偶，據大皖新聞報導，有自稱山西網友今年3月初舉報稱，發現二手平台閒魚一家店鋪有人銷售「元明時期三彩琉璃屋脊龍紋構件一套」，疑似全國重點文物保護單位山西省長治市夏禹神祠的正脊琉璃，隨即報警。該店鋪在閒魚平台對此產品介紹描述：「元明時期三彩琉璃屋脊龍紋構件一套三彩釉色，標價36666元。龍紋立體雕刻，造型生動，工藝精細。整體保存不錯，適合古建收藏、裝飾或擺件」，在售商品385件，已售出38件。

報導指出，山西省長治市素有「神話之鄉」美譽，大禹治水、女媧補天等諸多神話發源於此。夏禹神祠坐落於長治市平順縣陽高鄉侯壁村，2006年被國務院公布為第六批全國重點文物保護單位，現存正殿為元代遺構，其餘建築皆為清代遺構，正殿上的正脊琉璃是龍紋琉璃，西半段琉璃看上去略顯殘舊。

平順縣文化和旅遊局副局長申鵬表示，「大概是在2014年前後，夏禹神祠部分正脊琉璃被盜走了。當時發現就報案了，這屬於禁止買賣的文物構件」，現如今夏禹神祠東段部分正脊琉璃確為仿製品，因其兼具擋水功能，不能空置。

夏禹神祠正殿。（取材自大皖新聞）

至於閒魚平台上所售之物，該局表示已接到舉報，「如今已初步確定是夏禹神祠正脊琉璃原物。目前案件還在偵破階段，後續如果回歸，應該會原物歸安或收回館藏」。據了解，國保夏禹神祠多年前丟失過構件，「當時也報過案，但一直沒有找回來。現在突然有了線索，晉城公安也已經立案，並將倒賣文物嫌疑人抓獲了」。

晉城市公安局人員表示，晉城警方接到報警後，迅速展開行動，目前已抓獲涉嫌倒賣文物的嫌疑人，並採取強制措施。查獲的贓物中，包括夏禹神祠琉璃構件一套，案件仍在進一步偵辦中。

對於國保文物構件是怎麼擺上閒魚平台的，該平台相關工作人員表示，「文物保護紅線不容觸碰。針對近期關注的文物違規售賣問題，閒魚積極主動配合警方線索核查與案件偵辦工作。平台一直嚴厲打擊此類違法行為，並通過技術手段持續攔截違規信息。感謝社會各界的監督，讓我們共同抵制文物犯罪」。目前，閒魚平台上涉事店鋪的商品均已下架。

這起事件經報導後衝上了熱搜，引來網友熱議：「閒魚號都炸了，希望從購買紀錄入手繼續追蹤」，「只有這樣才能震懾一批人」，「總不能光靠民間吧，相關部門幹什麼吃的？！」，「有內鬼？」，「居然公開售賣，太離譜了」，「平台把關不嚴要負責」，「太可怕了，就算是我刷到了，也不會當它是真貨的」。