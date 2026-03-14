我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市大規模修補坑洞 14日80支工程隊清晨出動

紐約州推針灸納入醫保 傳喜訊

中國再傳文物遭盜賣 消失10餘年元代琉璃竟現身二手平台

中國新聞組／北京14日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
夏禹神祠正脊琉璃現狀是仿製品。（取材自大皖新聞）
夏禹神祠正脊琉璃現狀是仿製品。（取材自大皖新聞）

中國又傳文物被非法放上網拍賣，這次是在二手平台。全國重點文物保護單位元朝夏禹神祠的正脊琉璃，在被盜10餘年後，竟被以36666元（人民幣，下同）標價在閒魚公開叫賣。經網友發現舉報後，警方在48小時內逮獲涉嫌售賣文物嫌疑人，並對其採取刑事拘留強制措施。這起事件再度暴露出文物保護與網路監管的深層漏洞，不少網友表示，在司法偵辦同時，也應追究平台把關不嚴責任。

今年2月，南京博物院剛傳出涉盜賣文物案，近代收藏家龐萊臣後人捐贈的部分書畫作品被發現出現在藝術品拍賣市場，明代畫家仇英的「江南春」圖卷拍賣估價高達8800萬元，引發社會關注，經國家文物局等單位調查，對該院涉違規簽批銷售的時任常務副院長徐湖平等人，依涉嫌違紀違法進行紀律審查和監察調查，並追回了「江南春」圖卷等捐贈物。

全國重點文物保護單位元朝夏禹神祠的正脊琉璃，被發現在閒魚平台上公開販賣。（取材自...
全國重點文物保護單位元朝夏禹神祠的正脊琉璃，被發現在閒魚平台上公開販賣。（取材自大皖新聞／閒魚平台截圖）

無獨有偶，據大皖新聞報導，有自稱山西網友今年3月初舉報稱，發現二手平台閒魚一家店鋪有人銷售「元明時期三彩琉璃屋脊龍紋構件一套」，疑似全國重點文物保護單位山西省長治市夏禹神祠的正脊琉璃，隨即報警。該店鋪在閒魚平台對此產品介紹描述：「元明時期三彩琉璃屋脊龍紋構件一套三彩釉色，標價36666元。龍紋立體雕刻，造型生動，工藝精細。整體保存不錯，適合古建收藏、裝飾或擺件」，在售商品385件，已售出38件。

報導指出，山西省長治市素有「神話之鄉」美譽，大禹治水、女媧補天等諸多神話發源於此。夏禹神祠坐落於長治市平順縣陽高鄉侯壁村，2006年被國務院公布為第六批全國重點文物保護單位，現存正殿為元代遺構，其餘建築皆為清代遺構，正殿上的正脊琉璃是龍紋琉璃，西半段琉璃看上去略顯殘舊。

平順縣文化和旅遊局副局長申鵬表示，「大概是在2014年前後，夏禹神祠部分正脊琉璃被盜走了。當時發現就報案了，這屬於禁止買賣的文物構件」，現如今夏禹神祠東段部分正脊琉璃確為仿製品，因其兼具擋水功能，不能空置。

夏禹神祠正殿。（取材自大皖新聞）
夏禹神祠正殿。（取材自大皖新聞）

至於閒魚平台上所售之物，該局表示已接到舉報，「如今已初步確定是夏禹神祠正脊琉璃原物。目前案件還在偵破階段，後續如果回歸，應該會原物歸安或收回館藏」。據了解，國保夏禹神祠多年前丟失過構件，「當時也報過案，但一直沒有找回來。現在突然有了線索，晉城公安也已經立案，並將倒賣文物嫌疑人抓獲了」。

晉城市公安局人員表示，晉城警方接到報警後，迅速展開行動，目前已抓獲涉嫌倒賣文物的嫌疑人，並採取強制措施。查獲的贓物中，包括夏禹神祠琉璃構件一套，案件仍在進一步偵辦中。

對於國保文物構件是怎麼擺上閒魚平台的，該平台相關工作人員表示，「文物保護紅線不容觸碰。針對近期關注的文物違規售賣問題，閒魚積極主動配合警方線索核查與案件偵辦工作。平台一直嚴厲打擊此類違法行為，並通過技術手段持續攔截違規信息。感謝社會各界的監督，讓我們共同抵制文物犯罪」。目前，閒魚平台上涉事店鋪的商品均已下架。

這起事件經報導後衝上了熱搜，引來網友熱議：「閒魚號都炸了，希望從購買紀錄入手繼續追蹤」，「只有這樣才能震懾一批人」，「總不能光靠民間吧，相關部門幹什麼吃的？！」，「有內鬼？」，「居然公開售賣，太離譜了」，「平台把關不嚴要負責」，「太可怕了，就算是我刷到了，也不會當它是真貨的」。

世報陪您半世紀

上一則

逾10媒體質疑「逐玉」熱度造假 疑是平台「預製爆款」

延伸閱讀

華人愛逛商場突遭封鎖 民眾驚慌被困 結局反轉

華人愛逛商場突遭封鎖 民眾驚慌被困 結局反轉
香港證券界風暴又起 廉政公署逮捕8人、涉中國知名國企

香港證券界風暴又起 廉政公署逮捕8人、涉中國知名國企
老家宅基地埋著銀元？湖北男花9千元買探測器 結果傻眼

老家宅基地埋著銀元？湖北男花9千元買探測器 結果傻眼
宿遷匯源破產 快過期122瓶果汁遭拍賣 你猜賣多少？

宿遷匯源破產 快過期122瓶果汁遭拍賣 你猜賣多少？

熱門新聞

中國興起「養龍蝦」與建構AI一人公司。(新華社)

他養8「龍蝦」打造無人旅行社 創業成本不到萬元

2026-03-11 20:56
胡家豪（左）和周佳俊（右）一起野外調查。(取材自潮新聞／受訪者供圖)

浙江17歲學生揭「筷子蛇」新物種 論文登SCI

2026-03-05 21:51
艾柯萊·艾山江奪下中國小姐冠軍。(取材自微博)

20歲喀什姑娘奪中國小姐后冠 不只美還擁有1身分…

2026-03-09 07:30
巴拿馬市巴爾博亞港（Balboa）的景象。歐新社

中遠暫停巴拿馬港口營運 業者：中國首宗反制措施

2026-03-11 12:35
美伊開戰後，多艘船隻滯留荷莫茲海峽，中國航運公司正為全面復航作準備。(路透)

掛5星旗…首艘中籍船舶通過荷莫茲海峽 3散貨船跟在後

2026-03-13 02:29
前中國外長秦剛。(路透資料照)

港媒：前中國外長秦剛貶為副部級 提早退休

2026-03-08 10:39

超人氣

更多 >
IKEA椅子造型掛鉤網路爆紅 消費者：超級可愛

IKEA椅子造型掛鉤網路爆紅 消費者：超級可愛
不可不知的社安金五項強制規定

不可不知的社安金五項強制規定
僅需頭戴攝像機「呼吸也賺錢」這類零工正興起

僅需頭戴攝像機「呼吸也賺錢」這類零工正興起
共和黨眾議員提案修法 取消親屬移民及綠卡抽籤

共和黨眾議員提案修法 取消親屬移民及綠卡抽籤
雞蛋和部分食材組合降低營養 跟它們混吃恐有中毒可能

雞蛋和部分食材組合降低營養 跟它們混吃恐有中毒可能