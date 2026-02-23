釣帝「黑大爺」75歲病逝 釣友：集體降三目致敬

我的頻道

中國新聞組╱北京23日電
「釣帝」黑大爺因病去世，享年75歲。(取材自羊城晚報)
「釣帝」黑大爺因病去世，享年75歲。(取材自羊城晚報)

河北唐山「釣帝」、「巧克力大爺」安國勇近日因病去世，享年75歲，安大爺的兒子表示，告別儀式已舉辦完畢；安國勇因常年釣魚，皮膚被曬成「老抽色」，搭配「曬掉一層皮，釣起一條魚」的口頭禪，瞬間暴紅，相關視頻點讚量突破數十萬，他也被網友親切稱為「釣帝」。

▲ 影片來源：YouTube平台＠江浙新聞（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

羊城晚報報導，安大爺的兒子透露，父親年前因感冒去醫院打針，不料病情突變轉入加護病房，從生病到離世僅短短五天，遺憾沒能留下任何遺言，「他想年後開竿釣魚，也沒來得及」。父子倆帳號後台湧入大量粉絲私信，但兒子因忙於後事暫未回覆，「過完年要外出打工，父親的帳號不一定會繼續運營」。

對於安大爺的突然離世，眾多「釣友」深感意外和惋惜。在社交平台上，不少網友發文悼念黑大爺，並用釣魚術語表達對這位資深釣友的敬意與懷念，「恭送釣帝一路走好！」「集體降三目（三目是一種釣魚術語，指在未掛餌料的情況下，通過調整浮漂的位置，使得浮漂露出水面三個小格），致敬釣帝黑大爺。」

安大爺是河北唐山人，2025年7月，時年74歲的他因一段垂釣視頻意外在網上走紅。視頻中，他皮膚因常年戶外垂釣被曬成獨特的「老抽色」，被網友親切地稱為「釣帝」。走紅後，安大爺依然保持著數十年如一日的垂釣習慣：每天清晨6點半準時騎上電動車，前往離家不遠的野湖，直到中午才收竿回家，一天要花六個多小時在釣魚上。其兒子表示：「他年紀大了，往遠處跑不方便，就固定在家附近的野湖釣魚」。

這份對釣魚的純粹熱愛深深打動網友，即使在雨天，他也堅持出門垂釣。據悉，他從年少時便開始釣魚，愛好已持續了60餘年。

「釣帝」黑大爺因病去世，享年75歲。(取材自羊城晚報)
「釣帝」黑大爺因病去世，享年75歲。(取材自羊城晚報)

