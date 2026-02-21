我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大魚大肉害腦霧？ 研究曝高脂肪讓記憶力大降16%

最高院收走川普「關稅大棒」 中國恐縮手不再大買美國黃豆

中知名博主紐西蘭開直播突遭圍毆 襲擊者疑未成年

中國新聞組／北京21日電
鄭家興鼻梁骨折。（取材自紅星新聞）
鄭家興鼻梁骨折。（取材自紅星新聞）

中國男子在紐西蘭街頭直播遭多名不明身分男子毆打，身體多處受傷，個人財物還被奪，其中鼻梁骨折傷勢嚴重，已準備提前回國治療，襲擊者疑為當地未成年人；中國駐奧克蘭總領館表達嚴重關切，要求盡快依法、公正、嚴肅調查處理，切實保障中國公民正當合法權益。

▲ 影片來源：youtube平台＠Alidknb（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

紅星新聞報導，受害者為抖音平台紐西蘭地區的知名華人博主鄭家興，他表示，自己的鼻子骨折了、傷勢嚴重，需要盡快接受治療，「但紐西蘭這邊公立醫療太慢，只給我開了4片止疼藥，做了一個CT，我擔心時間拖久了我的鼻子無法恢復，所以打算提前回國接受治療。」

報導指出，回憶起事發當晚的經歷，鄭家興依舊心有餘悸。他說，當地時間2月14日傍晚，自己和朋友兩人在奧克蘭CBD街頭直播跳舞，突然有超過十個當地年輕人向自己這邊圍了過來。「一開始他們佯裝與我跳舞互動，我也友好回應，隨後他們竟直接搶走了我的兩部手機和我的包。我和朋友試圖追趕他們，但我卻被逼入死角，遭到他們的毆打和猛烈攻擊。所幸當時我正在進行直播，其中一位關注者記錄下了這一幕。」

據報導，鄭家興表示，這群襲擊者逃跑後，路人幫忙報警。鄭家興說，最糟糕的是，自遭遇襲擊以來，只要一合眼，腦海中浮現的全是遭到眾人圍攻和毆打的瞬間，就像一場噩夢。「這種恐懼與創傷將長久地困擾著我。我悲痛欲絕，怒不可遏。」

「我的簽證原本還有一個月就要到期了，沒想到就在我快要離開之際，卻遇到這樣的事情。」為了能夠及時得到治療，鄭家興已經改簽了自己的機票，準備提前回國。

報導稱，鄭家興是一名在短視頻平台上有著93萬粉絲、上千萬點讚的網紅博主。他的短視頻內容主要是在紐西蘭街頭與路人們跳舞互動，還會表演比如川劇吐火等技藝，因此在國內外網站上都累積了不少粉絲。曾經他在紐西蘭街頭穿著青蛙道具服表演的視頻，一度在互聯網上十分「出圈」。

直播時鏡頭記錄下了襲擊鄭家興的當地青年。（取材自紅星新聞）
直播時鏡頭記錄下了襲擊鄭家興的當地青年。（取材自紅星新聞）

世報陪您半世紀

紐西蘭 奧克蘭 華人

上一則

中過去5年加速製造核潛艇 年度下水數量首度超美

下一則

港金所夥阿里集團 建貴金屬交易平台

延伸閱讀

華人博主在紐西蘭開直播 突遭圍毆搶劫

華人博主在紐西蘭開直播 突遭圍毆搶劫
瞞網紅虎崽死訊…河南動物園假直播續收打賞惹眾怒

瞞網紅虎崽死訊…河南動物園假直播續收打賞惹眾怒
客廳變科幻實驗室 長沙博主為兒打造「機器人玩具」毛寧點讚

客廳變科幻實驗室 長沙博主為兒打造「機器人玩具」毛寧點讚
北加慈濟提供「2025免費報稅服務」志工通曉4種語言協助

北加慈濟提供「2025免費報稅服務」志工通曉4種語言協助

熱門新聞

賈明軒發明的「乾旱地區樹木自動澆水裝置」。（取材自極目新聞）

內蒙14歲農村少年發明「澆水神器」 奪德國國際展金獎

2026-02-18 01:23
貝加爾湖檔案照。（美聯社）

整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生

2026-02-20 08:46
崇禎火炮。（取材自新京報）

考古新發現 北京箭扣長城首次出土崇禎5年火炮

2026-02-19 01:10
中國近年來發現越來越多大型乃至超大型金礦。圖為AI合成示意圖。（取自百度）

中國近年為何發現越來越大的金礦？

2026-02-14 12:03
圖為中國上海購物區。(路透)

中經濟低迷新證據 外資不來內資出海 投資落差20多年最大

2026-02-14 08:50
美團13日晚間發布獲利預警，公司預估2025年將由盈轉虧，全年虧損約人民幣233億元至243億元。（新華社）

美團獲利預警：2025年由盈轉虧上千億元

2026-02-13 09:30

超人氣

更多 >
整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生

整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生
冬奧╱同一項目夫妻分獲男、女冠軍「電影都不敢這麼演」

冬奧╱同一項目夫妻分獲男、女冠軍「電影都不敢這麼演」
「我的人生沒有任何怨言」劉美賢花滑奪冠 終結美國24年金牌荒

「我的人生沒有任何怨言」劉美賢花滑奪冠 終結美國24年金牌荒
癌症醫師分享 家中五種物品別再留

癌症醫師分享 家中五種物品別再留
回應范斯評論「受寵若驚」谷愛凌自嘆成政治「出氣筒」

回應范斯評論「受寵若驚」谷愛凌自嘆成政治「出氣筒」