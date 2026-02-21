中知名博主紐西蘭開直播突遭圍毆 襲擊者疑未成年

鄭家興鼻梁骨折。（取材自紅星新聞）

中國男子在紐西蘭 街頭直播遭多名不明身分男子毆打，身體多處受傷，個人財物還被奪，其中鼻梁骨折傷勢嚴重，已準備提前回國治療，襲擊者疑為當地未成年人；中國駐奧克蘭 總領館表達嚴重關切，要求盡快依法、公正、嚴肅調查處理，切實保障中國公民正當合法權益。

紅星新聞報導，受害者為抖音平台紐西蘭地區的知名華人 博主鄭家興，他表示，自己的鼻子骨折了、傷勢嚴重，需要盡快接受治療，「但紐西蘭這邊公立醫療太慢，只給我開了4片止疼藥，做了一個CT，我擔心時間拖久了我的鼻子無法恢復，所以打算提前回國接受治療。」

報導指出，回憶起事發當晚的經歷，鄭家興依舊心有餘悸。他說，當地時間2月14日傍晚，自己和朋友兩人在奧克蘭CBD街頭直播跳舞，突然有超過十個當地年輕人向自己這邊圍了過來。「一開始他們佯裝與我跳舞互動，我也友好回應，隨後他們竟直接搶走了我的兩部手機和我的包。我和朋友試圖追趕他們，但我卻被逼入死角，遭到他們的毆打和猛烈攻擊。所幸當時我正在進行直播，其中一位關注者記錄下了這一幕。」

據報導，鄭家興表示，這群襲擊者逃跑後，路人幫忙報警。鄭家興說，最糟糕的是，自遭遇襲擊以來，只要一合眼，腦海中浮現的全是遭到眾人圍攻和毆打的瞬間，就像一場噩夢。「這種恐懼與創傷將長久地困擾著我。我悲痛欲絕，怒不可遏。」

「我的簽證原本還有一個月就要到期了，沒想到就在我快要離開之際，卻遇到這樣的事情。」為了能夠及時得到治療，鄭家興已經改簽了自己的機票，準備提前回國。

報導稱，鄭家興是一名在短視頻平台上有著93萬粉絲、上千萬點讚的網紅博主。他的短視頻內容主要是在紐西蘭街頭與路人們跳舞互動，還會表演比如川劇吐火等技藝，因此在國內外網站上都累積了不少粉絲。曾經他在紐西蘭街頭穿著青蛙道具服表演的視頻，一度在互聯網上十分「出圈」。