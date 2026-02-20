我的頻道

冬奧／劉美賢第2金入手 頭髮染一圈又一圈是「想要變成樹」

楊紫瓊好萊塢星光大道摘星 李安現身力挺

閩老婦自摔 初中生去扶竟須負次責、被索賠22萬…網炸鍋

中國新聞組／北京20日電
老太太騎車摔倒，初中女生路過好心扶起，被索賠22萬。（視頻截圖）
看到老人騎車摔倒要扶起來嗎？福建有兩名初中生因好心做了這個動作，被索賠22萬元（人民幣，下同，約3.18萬美元）。據報導，這兩名初中女生騎電動車看到一名老婦人騎自行車拐彎時摔倒，兩人下車幫忙扶起，不僅被交警定次責，還被老婦人以「自己是被這兩個初中女生嚇摔倒的」索賠22萬。這起事件昨在社交平台引發大眾對「無接觸事故」定責以及善意救助風險的廣泛爭議，女生家長稱，女兒學雷鋒助人卻被追責，已形成「嚴重的心理陰影」。

▲ 影片來源：YouTube平台＠chonsam-c3f（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

據止觀新聞報導，據當事人媽媽鄭女士描述，事發時一位老太太在避讓白色轎車過程中，因身體向右傾斜導致重心不穩而摔倒。隨後，其女兒與另一名孩子路過現場，在注意到老人已倒地後，兩人曾短暫猶豫是否上前幫忙，最終女兒在另一名孩子「那就扶唄，又沒事」的提議下，主動上前攙扶老人。

然而，後續責任認定中，其女兒的行為被認為對事故發展存在一定影響，因而被判定為「次責」，需承擔22萬元賠償。

老太太騎車摔倒，初中女生路過好心扶起，被索賠22萬。（視頻截圖）
面對這一結果，家長表示難以接受。其認為女兒是出於學雷鋒、做好事的善意才伸出援手，如今卻因助人行為面臨追責，不僅給家庭帶來經濟壓力，更給孩子造成「嚴重的心理陰影」。

此事引發網民熱議，多數網民認為，責任認定有討論空間，但老婦人索賠22萬元是「獅子大張嘴」：「定次責的原因可能是電動車逆行了，正常應該靠右行駛，這個電動車左側行駛才和自行車相遇的，但是索賠22w這也太離譜了」，「從視線的角度上來說，小女孩的突然出現會造成一定的恐慌。扶不扶是另外一回事，但是賠償22萬價值確實有點高」，「看了幾遍，也就『行車靠右』沒做到，但次責就是30%啊，太多了」，「視頻很清晰啊，孩子沒來之前，老人已經有摔倒趨勢了」。

據悉，該案將於2月26日上午在靈川法庭開庭審理。

老太太騎車摔倒，初中女生路過好心扶起，被索賠22萬。（視頻截圖）
電動車

