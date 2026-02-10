我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

側手翻+後空翻太驚艷 機器人Atlas讓現代汽車股價大漲

解放軍去年軍演朝台F-16射熱焰彈 金融時報：如黑道亮槍

曾10分鐘賣500萬桶 自熱火鍋巨頭「自嗨鍋」瀕臨破產

記者賴錦宏╱北京10日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
創下10分鐘售500萬桶的紀錄，估值高達75億元人民幣的自熱火鍋巨頭品牌「自嗨鍋」走到破產邊緣。（取自自嗨鍋官方帳號）
創下10分鐘售500萬桶的紀錄，估值高達75億元人民幣的自熱火鍋巨頭品牌「自嗨鍋」走到破產邊緣。（取自自嗨鍋官方帳號）

創下10分鐘售500萬桶的紀錄，估值高達75億元人民幣的中國自熱火鍋巨頭品牌「自嗨鍋」走到破產邊緣；近日，愛企查App顯示，自嗨鍋關聯公司杭州金羚羊企業管理諮詢有限公司新增一則破產審查案件，申請人為馬某，經辦法院為杭州市餘杭區人民法院。

據紅星資本局公眾號報導，自嗨鍋成立於2018年，是一個自熱方便火鍋品牌，產品包括麻辣牛肉自熱火鍋、自熱湯鍋、自熱乾鍋、自熱煮鍋等，曾是網紅自熱火鍋行業主要品牌，

創始人蔡紅亮曾創立零食品牌「百草味」，2016年賣給「好想你」後套現9.6億元離場，2018年，蔡紅亮創立「自嗨鍋」；「自嗨鍋」是蔡紅亮第二個明星創業項目。

憑藉精準的「一人食」「懶人經濟」定位和廣告營銷，「自嗨鍋」迅速成為當時的市場黑馬。2020年，因疫情居家需求激增，自嗨鍋銷量暴漲，成了現象級網紅產品。不僅創下10分鐘售500萬桶的紀錄；在當年「雙十一」，其天貓旗艦店更是在短短21分鐘內達到破億元人民幣銷售額。

2018年至2021年，杭州金羚羊完成五輪融資，總融資金額超5.5億元，背後不乏知名投資機構，如中金公司、經緯創投、CMC資本、高榕資本等，估值一度飆升至75億元。

隨著2022年後「宅家」需求銳減，「自嗨鍋」聲量漸弱。2023年3月，上市公司「味精大王」蓮花健康有意收購杭州金羚羊部分股權，但五個月後這筆交易告吹。

隨後，資金鏈緊張的「自嗨鍋」開始拖欠廣告費。2024年，因拖欠1125萬元款項，杭州金羚羊被強制執行，公司及法定代表人蔡紅亮被法院採取限制消費措施。

此後，「自嗨鍋」再出現在大眾視線前，便是伴隨著杭州金羚羊因資金鏈問題被起訴、強制執行，創始人蔡紅亮被「限高」等消息。

截至目前，杭州金羚羊已有六條被執行人信息，涉及金額超1.4億元，蔡紅亮也被限制高消費。

疫情 App

上一則

中跑腿平台推「代拜年」服務 「向長輩磕頭」最低999元

下一則

像靈堂？河北涿州掛黃燈籠猛遭嘲諷 官方2天就拆除

延伸閱讀

不只會撒錢 人氣最高YouTuber MrBeast收購金融服務商Step

不只會撒錢 人氣最高YouTuber MrBeast收購金融服務商Step
自熱火鍋｢自嗨鍋｣瀕臨破產 曾創10分鐘售500萬桶的紀錄

自熱火鍋｢自嗨鍋｣瀕臨破產 曾創10分鐘售500萬桶的紀錄
X平台百萬元徵文大賽 得獎者多是右翼網紅 貼文充滿種族歧視

X平台百萬元徵文大賽 得獎者多是右翼網紅 貼文充滿種族歧視
華女俱樂部惹怒網紅 遭網路嗆「去死」留大量一星負評

華女俱樂部惹怒網紅 遭網路嗆「去死」留大量一星負評

熱門新聞

中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐

2026-02-03 10:12
巴拿馬最高法院日前裁定，長江和記集團的運河港口特許經營權違憲，美中較勁又進一步。圖為巴拿馬運河港口的貨櫃碼頭。（路透）

巴拿馬港口裁決 中學者籲反制：中國若有相關財產 可考慮沒收

2026-02-08 09:51
網友在社群平台上曬出的相親餐。示意圖，非新聞當事人。（取材自小紅書）

相親點8000元高檔套餐 飯後男尿遁 女方操作讓網友炸鍋

2026-02-02 08:30
BBC揭發中國飯店針孔偷拍產業。（BBC News中文網視頻截圖）

房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播

2026-02-08 09:10
一名自稱來自浙江的華男在美國加州流浪，他「寧可美國流浪，也不回中國」，讓網友吵翻天；示意圖。(取材自央視)

浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了

2026-02-03 06:30
示意圖。（取自123RF）

澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍

2026-02-05 08:43

超人氣

更多 >
黃金與比特幣二選一 死忠的富爸爸作者清崎秒選「這個」

黃金與比特幣二選一 死忠的富爸爸作者清崎秒選「這個」
華男廚師上門取9旬長者800萬金條 真實身分竟是...

華男廚師上門取9旬長者800萬金條 真實身分竟是...
華女按摩師深情撫摸男顧客 提議加錢服務 下場慘了

華女按摩師深情撫摸男顧客 提議加錢服務 下場慘了
川普施壓貿易夥伴來美投資 福耀玻璃來了卻威脅本土工廠

川普施壓貿易夥伴來美投資 福耀玻璃來了卻威脅本土工廠
美花滑女將冬奧奪金 因政治與音樂版權議題陷爭議

美花滑女將冬奧奪金 因政治與音樂版權議題陷爭議