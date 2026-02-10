特斯拉續航仍有72公里突斷電 被建議「剩100公里應充電」

陳女士的車子在高速上突然斷電。（取材自新黃河）

一輛特斯拉 Model Y在浙江高速公路上，突然失去動力、全車斷電；事發時，車輛儀表顯示仍剩餘約72公里續航。事後，特斯拉以「電池狀態不穩定」回應，並建議車主高速行駛電量剩100公里就該去充電，引起駕駛圈討論

大象新聞報導，車主陳女士回憶，車突然失去動力、被系統強制降速。更讓她後怕的是全車斷電，「最崩潰的是，連雙閃都開不起來。」她說。

陳女士說，特斯拉方面初步將原因歸咎「電池狀態不穩定」，且車輛在2022年買的，已過保，並建議在高速行駛時，「電量剩餘100公里就應補能」。陳女士坦言，自己此前規畫在剩餘70多公里時進入服務區，「現在才知道這種安排是有風險的」。

令她感到氣憤的是售後「完全推卸」的態度。她表示，自己可以接受正常的電池損耗或冬季低溫虛電，但無法接受「表顯還剩70多公里就把我們停了」。

特斯拉車主對陳女士遭遇猜測四起。有人覺得是冬季低溫影響了電池活性；也有用戶推測，儀表盤上曾出現的黃色警告圖標，或許與12V小電瓶系統異常有關。

評論區裡，另一位車主反映，類似故障在他車上「修了三次」，最終得到的補償依然是一次常規保養。而當第三次維修時，車輛已過三包期，維權變得艱難。還有用戶表示，即便售後承認質量問題並免費維修，後續的補償和解釋也往往止步於標準流程，再無下文。