我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬州伍頓高中槍擊案 16歲槍手與傷者為同學

川普政府將取消溫室氣體排放管制 每輛車可省成本2400元

特斯拉續航仍有72公里突斷電 被建議「剩100公里應充電」

中國新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
陳女士的車子在高速上突然斷電。（取材自新黃河）
陳女士的車子在高速上突然斷電。（取材自新黃河）

一輛特斯拉Model Y在浙江高速公路上，突然失去動力、全車斷電；事發時，車輛儀表顯示仍剩餘約72公里續航。事後，特斯拉以「電池狀態不穩定」回應，並建議車主高速行駛電量剩100公里就該去充電，引起駕駛圈討論

大象新聞報導，車主陳女士回憶，車突然失去動力、被系統強制降速。更讓她後怕的是全車斷電，「最崩潰的是，連雙閃都開不起來。」她說。

陳女士說，特斯拉方面初步將原因歸咎「電池狀態不穩定」，且車輛在2022年買的，已過保，並建議在高速行駛時，「電量剩餘100公里就應補能」。陳女士坦言，自己此前規畫在剩餘70多公里時進入服務區，「現在才知道這種安排是有風險的」。

令她感到氣憤的是售後「完全推卸」的態度。她表示，自己可以接受正常的電池損耗或冬季低溫虛電，但無法接受「表顯還剩70多公里就把我們停了」。

特斯拉車主對陳女士遭遇猜測四起。有人覺得是冬季低溫影響了電池活性；也有用戶推測，儀表盤上曾出現的黃色警告圖標，或許與12V小電瓶系統異常有關。

評論區裡，另一位車主反映，類似故障在他車上「修了三次」，最終得到的補償依然是一次常規保養。而當第三次維修時，車輛已過三包期，維權變得艱難。還有用戶表示，即便售後承認質量問題並免費維修，後續的補償和解釋也往往止步於標準流程，再無下文。

陳女士在事後感嘆，自己「一直沒有專屬客戶群」，官方400熱線也讓她覺得「很難對付」。據她透露，目前的處理方案是被要求先「交錢檢測」，後續若確認為電池問題，因過保需由車主自費承擔。

網友發文截圖。（取材自新黃河）
網友發文截圖。（取材自新黃河）

特斯拉

上一則

今年春節中國多地改掛黃燈籠 民眾怨：感覺很詭異

延伸閱讀

特斯拉推出全輪驅動Model Y 售價不到4.2萬

特斯拉推出全輪驅動Model Y 售價不到4.2萬
比亞迪1月在德國電動車銷量年增10倍 遠超特斯拉

比亞迪1月在德國電動車銷量年增10倍 遠超特斯拉
「乾電極」技術再突破 特斯拉或降價

「乾電極」技術再突破 特斯拉或降價
克服重大難關…特斯拉量產乾電極 電池成本有望大減

克服重大難關…特斯拉量產乾電極 電池成本有望大減

熱門新聞

中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐

2026-02-03 10:12
巴拿馬最高法院日前裁定，長江和記集團的運河港口特許經營權違憲，美中較勁又進一步。圖為巴拿馬運河港口的貨櫃碼頭。（路透）

巴拿馬港口裁決 中學者籲反制：中國若有相關財產 可考慮沒收

2026-02-08 09:51
BBC揭發中國飯店針孔偷拍產業。（BBC News中文網視頻截圖）

房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播

2026-02-08 09:10
示意圖。（取自123RF）

澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍

2026-02-05 08:43
圖為針孔攝影示意圖。本報資料照片

香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角

2026-02-06 11:09
一名自稱來自浙江的華男在美國加州流浪，他「寧可美國流浪，也不回中國」，讓網友吵翻天；示意圖。(取材自央視)

浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了

2026-02-03 06:30

超人氣

更多 >
華女按摩師深情撫摸男顧客 提議加錢服務 下場慘了

華女按摩師深情撫摸男顧客 提議加錢服務 下場慘了
華男廚師上門取9旬長者800萬金條 真實身分竟是...

華男廚師上門取9旬長者800萬金條 真實身分竟是...
冬奧╱戰勝谷愛凌的瑞士選手 身上有神秘「東方印記」

冬奧╱戰勝谷愛凌的瑞士選手 身上有神秘「東方印記」
身體老化是從局部到全身 專家提醒顧好「這3器官」避免身體失衡

身體老化是從局部到全身 專家提醒顧好「這3器官」避免身體失衡
第二個期限日已到 女主播懇求交出母親：錢準備好了

第二個期限日已到 女主播懇求交出母親：錢準備好了