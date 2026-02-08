我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日本大選自民黨大勝 有望單獨跨越2/3門檻

假退款索個資 布碌崙華男險遭電費詐騙

「在我老家 砸死你」 廣東食客下單後等26分鐘 撂狠話

中國新聞組╱北京8日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
一名老人對著該服務員辱罵。(視頻截圖)
一名老人對著該服務員辱罵。(視頻截圖)

廣東深圳一家餐廳負責人劉先生表示，5日晚上有一名顧客因等餐時間長，竟然直接向一名女性服務員拋擲餐具，還辱罵並推搡了店裡的服務員；劉先生無奈表示，「希望顧客給我們一句道歉」，當地派出所接到報案後介入，但警方表示，涉事的老太太拒絕道歉，他們準備公事公辦。

大風新聞報導，根據網友發布的監控視頻顯示，2月5日晚7時47分，在一家餐廳的出餐口處，一名女性服務員在等待出餐時，有人向該服務員方向拋擲不明物品，砸中飯店貨架上的酒瓶，導致酒瓶掉落後摔碎。只見一名老人對著該服務員辱罵，「要在我老家，砸死你。」另一名老太太走上前道，「你就在這裡站著不動，還我自己上（菜），這是在磨（時間），不給我們上（菜）」。

另一視角的監控顯示，該服務員還未開口解釋，脖頸處被老太太推了一把，另一名老人將老太太拉走，並對服務員辱罵，其中包括，「人都吃完都走了，菜還怎麼吃？干你XX的飯店。」

餐廳負責人劉先生表示，當晚高峰期間，店內餐位都坐滿顧客，排隊時間通常會在15至40分鐘不等，最長時可能達1小時左右。劉先生說，涉事的那桌顧客是兩名老人，一名女子，一個孩子，從顧客通過系統下單到衝突發生，一共經過約26分鐘。菜單顯示，10份菜，還有4份茶位費，共計246元。過程中，顧客有向服務員催單，但沒有與服務員有耐心地溝通。

「有問題可以提，但不能動手、罵人。我們希望顧客給我們一句道歉。」劉先生無奈地說，店裡年前剩三名服務員，又調休休息了一個人，「只能服務慢一些。顧客也沒有叫服務員，詢問能否給他們提前上菜，他們自己上去端菜，沒有任何溝通就拿東西開始砸。」「砸店、人身攻擊、還推搡服務員，我們堅決不和解」。

劉先生認為，婦人拋擲餐具，瞄準了服務員，但因準頭偏差砸到貨架上的酒瓶，「1.5L的酒掉落摔碎，可見她用了多大的力氣，我覺得這種行為非常過分。」

據報導，事發後，劉先生選擇報警，筍崗派出所的民警帶涉事的服務員做了筆錄。深圳公安羅湖分局相關工作人員表示，涉事老太太等人不願意道歉，屬地派出所已經做了筆錄，後續將上報處理，「他們超過了合法維權的限度，違法肯定是構成的」。

上一則

1條評論惹殺機 河南孕婦與婆婆遭殺害 兇手是初中同學

延伸閱讀

廣東「別墅村」分錢 16歲以上每人3.5萬 1歲也有近萬元可領

廣東「別墅村」分錢 16歲以上每人3.5萬 1歲也有近萬元可領
香港情侶住深圳酒店被偷拍 瀏覽頻道才知變色情片主角

香港情侶住深圳酒店被偷拍 瀏覽頻道才知變色情片主角
廣東年會抽中萬元手機變「2塊瓷磚」 輿論炸鍋：耍人

廣東年會抽中萬元手機變「2塊瓷磚」 輿論炸鍋：耍人
廣東6歲女童網上炫耀「假期很閒」 網友投餵寒假作業堆成山

廣東6歲女童網上炫耀「假期很閒」 網友投餵寒假作業堆成山

熱門新聞

中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐

2026-02-03 10:12
開箱後可見整整齊齊碼著十來包黃金飾品，每包大約1公斤。（上局上海客運段微信公眾號、北京日報）

2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動

2026-01-31 05:30
曾經月銷量上千輛的「地表最速」四門車小米SU7 Ultra，如今銷量正逐漸下滑。根據懂車帝等平台數據，2025年12月小米SU7 Ultra銷量僅為45輛。先前銷量最高的月份為3月，賣出3,101輛。，圖為在北京展出的SU7 Ultra汽車。（ 中新社）

小米SU7 Ultra單月銷量下滑至45輛 雷軍官宣將在車廠實驗室直播

2026-01-31 03:20
網友在社群平台上曬出的相親餐。示意圖，非新聞當事人。（取材自小紅書）

相親點8000元高檔套餐 飯後男尿遁 女方操作讓網友炸鍋

2026-02-02 08:30
一名自稱來自浙江的華男在美國加州流浪，他「寧可美國流浪，也不回中國」，讓網友吵翻天；示意圖。(取材自央視)

浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了

2026-02-03 06:30
圖為高合生產的汽車。（取材自高合官方網站）

中國年輕人撿漏 「爛尾車」成香餑餑 原價79萬賣19萬

2026-02-01 07:30

超人氣

更多 >
冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷

冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷
冬奧／首輪重大失誤 谷愛凌：奧運壓力真的不一樣

冬奧／首輪重大失誤 谷愛凌：奧運壓力真的不一樣
華女老闆惹怒網紅？遭大規模網路霸凌+死亡威脅

華女老闆惹怒網紅？遭大規模網路霸凌+死亡威脅
北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能

北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能
美國多地飲用水井爆「化學物質汙染」4000萬人受影響

美國多地飲用水井爆「化學物質汙染」4000萬人受影響