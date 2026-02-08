我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

ICE違規拘留 聯邦法官裁定 曼哈頓華埠被捕攤販獲釋

「我的朋友」川普會晤宏都拉斯總統 商討經貿投資

房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播

中國新聞組／北京8日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
BBC揭發中國飯店針孔偷拍產業。（BBC News中文網視頻截圖）
BBC揭發中國飯店針孔偷拍產業。（BBC News中文網視頻截圖）

出身香港的Eric（化名）像往常一樣，在一個社群媒體頻道上瀏覽色情內容，但影片開始沒多久後他愣住了，畫面中那對走進房間、放下行李，之後發生性行為的情侶，竟然是他自己和女朋友，這一刻，Eric從中國針孔攝影色情產業的消費者變成了受害者。

據中央社引述BBC報導，Eric曾和女友在中國深圳的一家旅館過夜，卻渾然不知，房間裡還有「第三者」。他們最私密時刻遭到藏在旅館房間裡的攝影機完整拍下，被上傳到一個頻道，供上千名登入使用的陌生人觀看。

儘管在中國製作和散布色情內容是非法行為，但這類所謂的「針孔攝像頭色情內容」在中國至少已經存在十多年。

許多人，尤其是女性，互相分享如何辨認隱藏得像鉛筆橡皮擦般細小的攝影機，有些人甚至在旅館房間裡搭帳篷，以避免被偷拍。

這類色情內容有許多都在加密通訊軟體Telegram上進行廣告宣傳。BBC記者於18個月內發現有6個不同網站和應用程式在Telegram上推廣。這些平台聲稱經營超過180個旅館房間的針孔攝影機，不僅錄影，還會以直播方式對訂戶提供房間內的活動實況。BBC根據一般入住率估計，這段期間可能有數千名住客遭到偷拍，大多數人被蒙在鼓裡。

報導指出，這類偷拍性愛影片其中一個最知名代理商，代號是AKA。只要以每月人民幣450元的費用登入AKA推廣的直播網站，就可在5個不同拍攝影像來源中選擇觀賞，每個都顯示好幾間旅館房間，只要有房客插卡啟動供電，就可以立即看到畫面。網站也提供實況倒帶功能，還能下載過去儲存的片段。

AKA在Telegram上宣傳這些直播，並販售經過剪輯的直播影片集。BBC在資料庫中看到超過6000支影片，最早可追溯到2017年。

透過從訂戶、社群媒體用戶提供的線索，BBC記者追查到其中一個針孔攝影機位在中國鄭州一間旅館房間裡，並且找人親自進入這個房間，發現藏在牆上通風口內的攝影機連接電源，鏡頭正對著床。然而市面上廣受推薦、被視為旅館住客「必備」的反針孔偵測器卻沒有發出任何警示。

這個攝影機被關閉後短短幾小時，AKA團隊就發布已在另一家旅館啟用新攝影機，並告訴訂戶：「這就是（我們直播平台的）速度，厲害吧！」

可以確定的是，偷拍產業鏈中涉及可觀金錢收益。根據頻道會員人數和訂閱費，估計光是AKA，去年4月以來至少已經賺進人民幣16萬3200元。而在長達18個月的調查期間，BBC發現十多名像AKA這樣的代理商。

社群媒體

上一則

鄭州老人筷子沾酒給娃嘗一下 5個月大寶寶險些送命

延伸閱讀

香港情侶住深圳酒店被偷拍 瀏覽頻道才知變色情片主角

香港情侶住深圳酒店被偷拍 瀏覽頻道才知變色情片主角
香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角

香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角
妳能唱什麼？謝娜直播承諾2027年開演唱會 網評價兩極

妳能唱什麼？謝娜直播承諾2027年開演唱會 網評價兩極
陜西醫院「無碼直播」手術 暴女患者私處 網炸鍋：沒底線

陜西醫院「無碼直播」手術 暴女患者私處 網炸鍋：沒底線

熱門新聞

中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐

2026-02-03 10:12
開箱後可見整整齊齊碼著十來包黃金飾品，每包大約1公斤。（上局上海客運段微信公眾號、北京日報）

2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動

2026-01-31 05:30
曾經月銷量上千輛的「地表最速」四門車小米SU7 Ultra，如今銷量正逐漸下滑。根據懂車帝等平台數據，2025年12月小米SU7 Ultra銷量僅為45輛。先前銷量最高的月份為3月，賣出3,101輛。，圖為在北京展出的SU7 Ultra汽車。（ 中新社）

小米SU7 Ultra單月銷量下滑至45輛 雷軍官宣將在車廠實驗室直播

2026-01-31 03:20
網友在社群平台上曬出的相親餐。示意圖，非新聞當事人。（取材自小紅書）

相親點8000元高檔套餐 飯後男尿遁 女方操作讓網友炸鍋

2026-02-02 08:30
一名自稱來自浙江的華男在美國加州流浪，他「寧可美國流浪，也不回中國」，讓網友吵翻天；示意圖。(取材自央視)

浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了

2026-02-03 06:30
圖為高合生產的汽車。（取材自高合官方網站）

中國年輕人撿漏 「爛尾車」成香餑餑 原價79萬賣19萬

2026-02-01 07:30

超人氣

更多 >
冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷

冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷
冬奧／首輪重大失誤 谷愛凌：奧運壓力真的不一樣

冬奧／首輪重大失誤 谷愛凌：奧運壓力真的不一樣
華女老闆惹怒網紅？遭大規模網路霸凌+死亡威脅

華女老闆惹怒網紅？遭大規模網路霸凌+死亡威脅
北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能

北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能
美國多地飲用水井爆「化學物質汙染」4000萬人受影響

美國多地飲用水井爆「化學物質汙染」4000萬人受影響