我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯合國財務告急 川普吹噓「讓別國出錢」如今卻將先掏腰包

1967年以來出席所有超級盃 三老友今年恐是最後一次同看

妻子懷孕後突失蹤 查出她劈3男 夫崩潰：我那麼信任她

中國新聞組／北京7日電
足療店老闆說自己也是李女士兒媳的男友。（取材自小莉幫忙）
足療店老闆說自己也是李女士兒媳的男友。（取材自小莉幫忙）

河南省新鄉市的李女士近日向媒體反映，稱結婚6年的兒媳突然失蹤，卻意外發現對方不止一個「對象」，另有兩名男子也稱是兒媳論及婚嫁的男友，戀愛期間分別向兒媳轉帳了各約10萬元（人民幣，下 同），其中包括附近一家足療店的老闆。這讓兒子崩潰說，妻子總說要照顧生意在晚上12點後才回家，原來12點前她都和別的男子在一起」。李女士侄女直言：「她就是個時間管理大師」。

據「小莉幫忙」報導，李女士表示，自己的兒媳已經進門6年，今年1月8日突然說自己懷孕了，需要去醫院做產檢，可在這之後兒媳卻突然失蹤，找不到人了，「電話打不通，微信也不接」。就在這時候，一名男子找上門來，自稱是兒媳的男友，要和兒媳結婚，並稱「我們認識已經兩年了，女方說她離異帶一個女孩，戀愛期間給她轉了10多萬元」。

李女士和該男子直接懵了，一起去女方開的足療店問問情況。但是到足療店後，對方的一句話讓他們徹底傻眼：「足療店不是女方開的，足療店老闆和女方也是戀愛關係」。足療店老闆張先生稱：「和女方在一起一年多了，給她大概有10萬元左右，現在又貸款，只因為女方說自己懷孕了」。

而女方的丈夫卻對這一切毫不知情，「前幾年她經常不回家，後來經過溝通，她開始晚上回來，但是也是在12點之後才回家。因為她說有兩個店要照看，所以出於信任也沒有再過多詢問」。

目前為止，加上女方的丈夫，一共有3名男子都表示和對方是戀愛關係。李女士侄女直言：「她就是個時間管理大師」。李女士希望能盡快聯繫上懷孕的兒媳把事情說清楚。女方父親則稱：「她（其女兒）害俺女婿，也把我給害了，現在打她電話也打不通」。

律師席軍旗認為，若配偶存在過錯的，當事人可以向法院提起離婚訴訟。對於與過錯方存在戀愛往來的兩名案外男子，若其對該女子已婚事實不知情，可向法院提起訴訟，主張該女子返還戀愛期間的大額轉帳款項。

目前，針對李女士所反映的問題，當事3名男子已經選擇報警處理。

微信 貸款 河南

上一則

廣東「別墅村」分錢 16歲以上每人3.5萬 1歲也有近萬元可領

下一則

黎智英案9日判刑 最高可囚終身 法院外6日出現輪候旁聽人龍

延伸閱讀

研究曝打瘦瘦針備孕活產率不如過重孕婦 醫：恐延遲排卵影響孕期掌控

研究曝打瘦瘦針備孕活產率不如過重孕婦 醫：恐延遲排卵影響孕期掌控
網紅律師呂秋遠逼女同事墮胎、離職 判懷孕歧視賠60萬

網紅律師呂秋遠逼女同事墮胎、離職 判懷孕歧視賠60萬
法庭文件：湯米李瓊斯之女 去世前已懷孕

法庭文件：湯米李瓊斯之女 去世前已懷孕
呂秋遠逼墮胎、離職判賠60萬 女律師林沄蓁落淚：謝謝法官看到真相

呂秋遠逼墮胎、離職判賠60萬 女律師林沄蓁落淚：謝謝法官看到真相

熱門新聞

中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐

2026-02-03 10:12
開箱後可見整整齊齊碼著十來包黃金飾品，每包大約1公斤。（上局上海客運段微信公眾號、北京日報）

2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動

2026-01-31 05:30
曾經月銷量上千輛的「地表最速」四門車小米SU7 Ultra，如今銷量正逐漸下滑。根據懂車帝等平台數據，2025年12月小米SU7 Ultra銷量僅為45輛。先前銷量最高的月份為3月，賣出3,101輛。，圖為在北京展出的SU7 Ultra汽車。（ 中新社）

小米SU7 Ultra單月銷量下滑至45輛 雷軍官宣將在車廠實驗室直播

2026-01-31 03:20
網友在社群平台上曬出的相親餐。示意圖，非新聞當事人。（取材自小紅書）

相親點8000元高檔套餐 飯後男尿遁 女方操作讓網友炸鍋

2026-02-02 08:30
一名自稱來自浙江的華男在美國加州流浪，他「寧可美國流浪，也不回中國」，讓網友吵翻天；示意圖。(取材自央視)

浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了

2026-02-03 06:30
圖為高合生產的汽車。（取材自高合官方網站）

中國年輕人撿漏 「爛尾車」成香餑餑 原價79萬賣19萬

2026-02-01 07:30

超人氣

更多 >
大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布

大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布
獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣

獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣
香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角

香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角
台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住

台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住
好市多這款海鮮人氣高但常缺貨 網友狂推：看到就直接買

好市多這款海鮮人氣高但常缺貨 網友狂推：看到就直接買