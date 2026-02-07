妻子懷孕後突失蹤 查出她劈3男 夫崩潰：我那麼信任她

足療店老闆說自己也是李女士兒媳的男友。（取材自小莉幫忙）

河南 省新鄉市的李女士近日向媒體反映，稱結婚6年的兒媳突然失蹤，卻意外發現對方不止一個「對象」，另有兩名男子也稱是兒媳論及婚嫁的男友，戀愛期間分別向兒媳轉帳了各約10萬元（人民幣，下 同），其中包括附近一家足療店的老闆。這讓兒子崩潰說，妻子總說要照顧生意在晚上12點後才回家，原來12點前她都和別的男子在一起」。李女士侄女直言：「她就是個時間管理大師」。

據「小莉幫忙」報導，李女士表示，自己的兒媳已經進門6年，今年1月8日突然說自己懷孕了，需要去醫院做產檢，可在這之後兒媳卻突然失蹤，找不到人了，「電話打不通，微信 也不接」。就在這時候，一名男子找上門來，自稱是兒媳的男友，要和兒媳結婚，並稱「我們認識已經兩年了，女方說她離異帶一個女孩，戀愛期間給她轉了10多萬元」。

李女士和該男子直接懵了，一起去女方開的足療店問問情況。但是到足療店後，對方的一句話讓他們徹底傻眼：「足療店不是女方開的，足療店老闆和女方也是戀愛關係」。足療店老闆張先生稱：「和女方在一起一年多了，給她大概有10萬元左右，現在又貸款 ，只因為女方說自己懷孕了」。

而女方的丈夫卻對這一切毫不知情，「前幾年她經常不回家，後來經過溝通，她開始晚上回來，但是也是在12點之後才回家。因為她說有兩個店要照看，所以出於信任也沒有再過多詢問」。

目前為止，加上女方的丈夫，一共有3名男子都表示和對方是戀愛關係。李女士侄女直言：「她就是個時間管理大師」。李女士希望能盡快聯繫上懷孕的兒媳把事情說清楚。女方父親則稱：「她（其女兒）害俺女婿，也把我給害了，現在打她電話也打不通」。

律師席軍旗認為，若配偶存在過錯的，當事人可以向法院提起離婚訴訟。對於與過錯方存在戀愛往來的兩名案外男子，若其對該女子已婚事實不知情，可向法院提起訴訟，主張該女子返還戀愛期間的大額轉帳款項。

目前，針對李女士所反映的問題，當事3名男子已經選擇報警處理。