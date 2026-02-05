我的頻道

怕被ICE盯上 某些美國公民出門時把護照掛胸前保平安

亞裔檢察官：替ICE打官司糟透 要政府遵守命令像拔牙

杭州「殭屍」寶馬8100小時停車費近1.7萬 遭商場圍欄「鎖車」

中國新聞組／北京5日電
杭州水晶城商場將停車場裡一輛積欠停車費的黑色寶馬X5圍欄圍起來「鎖住」。（取材自紫牛新聞）
近日，在浙江杭州水晶城商場內一輛安徽牌照的黑色寶馬X5登上熱搜，原因是該車從去（2025）年3月就停在商場停車格裡，目前停車總時已累計8101小時，停車費更高達16900元（人民幣，下同），而商場擔心車主不繳清停車費就開走車，不僅直接把這輛寶馬用圍欄圍起來，還派了保安24小時盯守。消息一出，全網都在猜測「車主怎麼了」，律師則質疑圍欄「鎖車」恐涉侵權。事件經報導後，該車主已經發聲了。

據潮新聞報導，近日有網民在網上發帖稱，這輛寶馬車從去年3月就停在當地某商場的停車格裡，累計停車費高達16900元，車的位置離出口還挺近，商場直接把這輛寶馬用圍欄圍起來了，「這個商場地庫很窄，時時都有保安盯著，我估計大家都很好奇車主什麽時候來」。

據網傳圖片，這輛黑色寶馬X5已被圍欄包圍，後窗上還貼有一張紙，上面寫著，「移車請聯繫水晶城消控24小時值班電話……」。根據繳費信息顯示，該車入場時間為2025年3月1日凌晨2點49分，停車總時長達8101小時，亦即大約337天又13小時，停車金額為16900元。

水晶城相關工作人員表示，這輛車去年3月份開始就停在裏面了，此後一直沒人來開走，商場方多次通過114等途徑聯繫，都聯繫不上車主。截至2月4日晚，商場方面已通過公安機關聯繫上了車主，對方回覆「會回來挪車」。

對於寶馬的天價停車費，水晶城表示，按照一般情況就是按照正常計費來收取停車費，但是也有可能視情況協商處理。

報導並稱，杭州自2019年開始在全國率先開展「殭屍車」治理工作出台相關政策，2023年至2024年5月份，全市共摸排疑似「殭屍車」68615輛，核查確認為廢棄汽車的有716輛。

據極目新聞引述湖北得偉君尚律師事務所律師李永杰表示，商場直接以圍欄方式「鎖車」實施「留置」存在較大違法或者侵權風險，商場應通過催告、協商、必要時訴訟或依法申請保全等公力途徑主張費用；同時，商場在具備收費主體資格且不存在不當管理等情形下，作為車主占用泊位長達1年未付費，車主仍然應當按照核定標準支付相應期間的停車服務費及逾期利息。

