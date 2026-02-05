35歲男自曝妻孕期出軌女大生：「感受被被崇拜」網狂嘲智商

示意圖。（取材自上觀新聞）

一名35歲X先生近日向電台講述了自己在妻子孕晚期出軌後的內心矛盾稱，自己與妻子結婚近10年，育有一女，妻子現懷二胎，預產期僅剩40多天，目前在老家待產，獨自在杭州工作的他，在社交平台上結識一名22歲的女大學生，雙方陷入熱戀並發生性關係。相較妻子總是談「錢」，女大生反而將自己的獎學金花在他身上，這讓他既對背叛家庭感到內心愧疚，又難以擺脫第三者。

「我出軌了，總感覺特別對不起我老婆。」據杭杭州交通918報導，35歲的X先生在節目坦陳自己在妻子孕期出軌的事實稱，他和女大生從線上聊天發展到線下見面，並發生了實質性關係。女大生初期並不知曉他有家庭，X先生向她坦白有老婆後，對方哭鬧不止，讓他感到心軟和不知所措，難以徹底斷絕關係。他既承受著背叛家庭的道德譴責和內心愧疚，又面臨著如何擺脫第三方的現實難題。

X先生將出軌歸因於與出軌對象「各方面特別像」，聊天投機，能夠互相傾訴不快。X先生一人在外工作，承擔整個家庭的經濟開銷。他抱怨妻子打電話總是圍繞「錢」，感到巨大的經濟和心理壓力。而出軌對象不僅不向他索取，反而將自己的獎學金花在他身上，讓他感受到了被重視和被崇拜，這是妻子給不了他的。

此事經節目播出後，引發聽眾和網友熱烈討論。

有網友痛斥X先生的不負責任：「妻子在為你孕育生命，你卻在背叛家庭，最基本的擔當都沒有」，「不主動，不拒絕，不負責，這就是渣男的標準」；也有網友認為否X先生所謂的「愧疚」並非真心悔過，而是源於「處理不過來」的焦慮與糾結：「他根本就沒有懺悔和慚愧。他只是思考怎麼拿捏兩方面」；有網友對涉世未深的22歲女大學生充滿同情，提醒其及時止損：「這個女孩子太單純了，她還有獎學金，說明她學習成績是不錯的，喜歡上這種男人不值得」。

對於X先生該名女大生「不圖錢」，也引來不少網友群嘲，直言：「他這不是壓力太大，是人在婚姻裡從沒長大。好像只想做情緒裡的受害者，卻不想在婚姻角色裡盡責」，「那段被他視為『對等且純粹』的出軌關係，其實漏洞明顯」，「一個成年女大學生，在得知對方結婚、生子，一切既定卻仍然不退出，只能說她也並不那麼單純」，「

獎學金倒貼、情緒取悅：『現在不談錢，是為了以後好談錢』」。