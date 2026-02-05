一幅字5000元、曾整頓「炎黃春秋」 中藝院前院長連輯被查

我的頻道

中國新聞組／北京5日電
中央紀委國家監委網站3日通報，中國藝術研究院前院長連輯涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受調查。
在卸任僅四個月的前內蒙古黨委書記孫紹騁官宣落馬五天後，中央紀委國家監委網站3日通報，中國藝術研究院前院長連輯涉嫌嚴重違紀違法，正接受中央紀委國家監委紀律審查。連輯曾深耕內蒙古近30年，官至內蒙古自治區政府副主席。其曾在2016年奉命整頓自由派文史雜誌「炎黃春秋」。據報導，連輯是退休後七年半被查，退休期間他還以書法家聞名，每幅字可賣到5000元人民幣（約720美元）。

70歲的連輯是內蒙古教師出身，後曾長期任職內蒙古，擔任呼倫貝爾市委書記、內蒙古自治區政府副主席，2011年9月調任甘肅省委常委、宣傳部部長，2016年後，曾擔任文化部旗下的中國藝術研究院院長、中國非物質文化遺產保護中心主任等職。

有港媒報導稱，2016年，自由派文史雜誌「炎黃春秋」遭改組，引發風波。中國藝術研究院是「炎黃」掛靠的主管單位，時任院長的連輯曾奉命接管、整頓「炎黃」。

另據中國新聞周刊報導，連輯近年活躍於書法圈，一周前，「藝術之光—2026中國當代書畫名家迎春展」還公布了其參展作品的消息。連輯被查後，在北京經營名人字畫的店裡仍能買到連輯的書法作品，但店主也知道連輯被查的消息，還問上門的消費者「你是紀委的嗎？連輯都被查了還買字」。據店主稱，「現存兩幅連輯的字，每幅字5000元，兩幅字優惠價8000元可售」，已經賣了十多幅，都是學校、博物館等定製的，也有免費題的。

據報導，退休後，連輯常以中國藝術研究院前院長的身分頻繁出席公開活動，被查20多天前還出席公開活動，他的另一個身分是是上海體育大學中國體育非物質文化遺產研究院名譽院長，還有一個就是書法家身分。此外，連輯還有諸多兼職，如中國楹聯協會顧問、清華大學文化經濟研究院學術顧問、北京大學文化產業研究院兼職研究員、內蒙古師範大學等高校兼職教授等。

