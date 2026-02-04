陜西醫院「無碼直播」手術 暴女患者私處 網炸鍋：沒底線

陜西中醫藥大學附屬醫院婦二科被爆直播做手術，曝光女性患者隱私部位。(視頻截圖)

多名網友2日在社交平台曝光，稱陜西中醫藥大學附屬醫院婦二科在網陸平台直播做手術，畫面中直接出現女性患者隱私部位，經多名網友舉報，直播才中斷。另有網友指出曾四次舉報均無果，「直播並不是因為投訴成功才中斷，是自主下播後的一個小時，平台才介入處理的」。對此，涉事醫院回應，目前正在處理中。

綜合紅星新聞、封面新聞報導，2日，陝西中醫藥大學附屬醫院婦二科透過微信 視訊號直播婦科手術教學，教學內容為壓力性尿失禁（SUI）手術治療及併發症 處理。其間播放的四分鐘手術影片中，女性病患下身隱私部位未做任何遮蔽、直接暴露。直播間高峰期湧入5萬餘人，部分觀眾甚至發布「開黃腔」等低俗彈幕。

有刷到直播間的網友表示，原本以為是普通手術，看清的時候驚呆了，沒想到醫院會把這樣的手術過程直播出來。還有人說，「任何行業都有自己的倫理和規則，醫療行業更是，醫師為流量在視頻號上跌破底線，公開傳播病人隱私部位手術視頻，嚴重違反了醫學倫理學，更是違法的，眼睜睜看著直播間人數從1000多到5萬人，不良居心的人在評論區汙言穢語」。

院方通報，直播內容為婦科手術教學視頻，出現患者局部隱私部位但「無可識別身分信息」，卻未提及是否獲得患者書面授權。法律界指出，即便用於教學，在公域平台揭露隱私部位已超出合理範圍，涉嫌違反「民法典」隱私權保護條款。

對此，院方3日發布通報承認錯誤使用公眾平台直播內部教學視頻，並對責任人作出處理，包括婦二科負責人被嚴重警告並停職檢查；醫務部審核責任人被警告處分；相關院領導移交上級黨委進一步處理。同時，涉事視頻號內容被清空，公眾號服務功能關閉，此外，咸陽市衛健委已介入核查。

事實上，該院婦科團隊過去就常以「線上直播加線下講座」的方式推廣醫療技術，今年1月中旬才剛與多家醫院連線演示腹腔鏡手術，官方宣傳資料更曾對外炫耀吸引數萬人次觀看。然而，這次因尺度過大翻車，院方工作人員雖一度辯稱該內容為「平台授課」而非實際手術。