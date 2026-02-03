收賄1.3億人民幣 前司法部長唐一軍一審判無期徒刑

我的頻道

中國新聞組╱北京3日電
前中國司法部長唐一軍在2006至2022年任官期間，被查出非法收受人民幣1.37億餘元。(新華社)
前中國司法部長唐一軍在2006至2022年任官期間，被查出非法收受人民幣1.37億餘元。(新華社)

福建省廈門市中級人民法院2日一審宣判，前中國司法部長唐一軍在2006至2022年任官期間，被查出非法收受1.37億餘元(人民幣，下同，約1983萬美元)的財物，依受賄罪判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並沒收個人全部財產，受賄所得財物及孳息上繳國庫，不足部分繼續追繳。

央視新聞報導，唐一軍2006至2022年擔任中共浙江省寧波市委副書記、市紀委書記，寧波市委副書記、政法委書記，寧波市政協主席，浙江省委常委、寧波市委書記，遼寧省委副書記、省長、中國司法部黨組書記、部長等職務上的便利，以及職權或地位形成的便利條件，為有關單位和個人在公司上市、土地回購、銀行貸款、案件處理等方面謀取利益，非法收受財物共計價值1.37億餘元。

法院認為，唐一軍的行為構成受賄罪，受賄數額特別巨大，並使國家和人民利益遭受重大損失。鑑於他在受賄犯罪中有未遂情節，且到案後如實供述罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的大部分受賄事實，實際受賄所得已全部追繳，依法可對其從輕處罰，因此作出上述判決。

根據公開資料，唐一軍生於1961年3月，山東莒縣人，曾長期在浙江省工作；2017年底，唐一軍從浙江省寧波市委書記調升遼寧省委副書記，2018年1月就任省長；2020年4月升任中國司法部長。

2023年1月，唐一軍自司法部長降級調任江西省政協主席，十分罕見，當時引起不少揣測，其中即包括涉及貪腐。2024年4月2日，中紀委、國家監委宣布唐一軍涉嫌嚴重違紀違法被查。

