北京長峰醫院火災29死 汪文傑等19人一審宣判 最高刑期6年6個月

北京長峰醫院2023年4月18日發生嚴重火災，導致29人死亡。（中新社資料照片）

北京市豐台區人民法院2日對被告人汪文傑等19人重大責任事故案公開宣判，對各被告人以重大責任事故罪依法判處有期徒刑六年六個月至二年不等刑期。

北京市豐台區人民法院經審理查明，2023年4月18日12時50分許，在北京長峰醫院改造工程施工現場，施工單位違規進行自流平地面施工和門框安裝切割交叉作業，環氧樹脂底涂材料中的易燃易爆成分揮發、形成爆炸性氣體混合物，遇角磨機切割金屬淨化板產生的火花發生爆燃；引燃現場附近可燃物，產生的明火及高溫煙氣引燃樓內木質裝修材料，部分防火分隔未發揮作用，固定消防設施失效，致使火勢擴大、大量煙氣蔓延；加之未能有效組織高樓層患者疏散轉移等原因，造成29人死亡、42人受傷和嚴重經濟損失。

北京市豐台區人民法院經審理認為，各被告人在生產、作業中違反有關安全管理的規定，因而發生重大傷亡事故，情節特別惡劣，依法均應予以懲處。綜合考慮各被告人犯罪的事實、情節、危害後果以及是否自首、認罪悔罪、賠償經濟損失等，依法作出上述判決。

部分人大代表、政協委員及部分被害人、被告人親屬旁聽了案件宣判。