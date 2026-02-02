四川破獲28年懸案：2嫌將女老闆掐死 晚上抬屍埋花壇

吳小萍拍的個人時裝照。（取材自瀟湘晨報）

四川瀘州公交商城去年一次屋頂防水翻修工程，竟在天台花壇中發現一具女性白骨，經警方確認，死者正是1997年失蹤的服裝店主吳小萍（化名）。

瀟湘晨報報導，吳小萍曾是商城內生意最紅火的羊毛衫商戶之一，離婚後獨自扶養10歲兒子黃平。警方隨後鎖定並抓獲兩名嫌犯，查明其因債務糾紛謀財害命。今年1月，遇害29年的吳小萍被家人接回故里安葬，案件進入司法審理程序。

瀘州公交商城建於上世紀90年代，是當時市內唯一的服裝批發集散地。吳小萍正是在商城最繁華的年代來此創業，她與丈夫黃明（化名）從浙江引入羊毛衫貨源，迅速打開市場。夫妻分工明確，生意一度做到商城前列。

1996年，兩人因感情破裂離婚，10歲的兒子黃平選擇跟隨母親生活，母子繼續住在店鋪內相依為命，黃明去幾條街外做起燒烤店生意。

1997年2月1日，農曆除夕前五天，吳小萍在店內吃過午飯後，稱要去樓上商戶處收帳，隨後再未返回。親友多方尋找並報警，但始終沒有線索，案件逐漸沉寂。

年幼的黃平此後多年反覆離家，在街頭四處遊走，只為尋找母親的身影，與父親的關係逐漸疏離。

黃明心感虧欠，沒有再婚。他在財務上盡可能地支持兒子，想讓兒子明白，兩人是彼此唯一的親人。但他感覺兒子心裡總認為，世界上不會有第二個像母親那樣關心他的人。

在浙江的他們和瀘州的親戚有個家族群，群裡仍會交流找吳小萍的事。

父子關係轉機出現在28年後。2025年6月7日，公交商城啟動大規模整修，施工人員在2號樓頂樓花壇下挖出遺骸。警方迅速成立專案組，結合當年線索，吳小萍最後去收帳的陳某芬列為重點嫌犯。

警方查明，陳某芬因無力償還向吳小萍所借的4萬元，夥同前夫楊某根掐死吳小萍，並搶走金銀首飾，隨後晚上抬屍掩埋花壇。兩人於2025年9月先後被抓獲，目前案件正在審理中。