我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華裔數學家丘成桐扯上艾普斯坦？哈佛校刊：曾協調建清華波士頓分校

美欠22億聯合國快破產 川普：我打幾通電話就能讓其他國家掏錢

四川破獲28年懸案：2嫌將女老闆掐死 晚上抬屍埋花壇

中國新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
吳小萍拍的個人時裝照。（取材自瀟湘晨報）
吳小萍拍的個人時裝照。（取材自瀟湘晨報）

四川瀘州公交商城去年一次屋頂防水翻修工程，竟在天台花壇中發現一具女性白骨，經警方確認，死者正是1997年失蹤的服裝店主吳小萍（化名）。

瀟湘晨報報導，吳小萍曾是商城內生意最紅火的羊毛衫商戶之一，離婚後獨自扶養10歲兒子黃平。警方隨後鎖定並抓獲兩名嫌犯，查明其因債務糾紛謀財害命。今年1月，遇害29年的吳小萍被家人接回故里安葬，案件進入司法審理程序。

瀘州公交商城建於上世紀90年代，是當時市內唯一的服裝批發集散地。吳小萍正是在商城最繁華的年代來此創業，她與丈夫黃明（化名）從浙江引入羊毛衫貨源，迅速打開市場。夫妻分工明確，生意一度做到商城前列。

1996年，兩人因感情破裂離婚，10歲的兒子黃平選擇跟隨母親生活，母子繼續住在店鋪內相依為命，黃明去幾條街外做起燒烤店生意。

1997年2月1日，農曆除夕前五天，吳小萍在店內吃過午飯後，稱要去樓上商戶處收帳，隨後再未返回。親友多方尋找並報警，但始終沒有線索，案件逐漸沉寂。

年幼的黃平此後多年反覆離家，在街頭四處遊走，只為尋找母親的身影，與父親的關係逐漸疏離。

黃明心感虧欠，沒有再婚。他在財務上盡可能地支持兒子，想讓兒子明白，兩人是彼此唯一的親人。但他感覺兒子心裡總認為，世界上不會有第二個像母親那樣關心他的人。

在浙江的他們和瀘州的親戚有個家族群，群裡仍會交流找吳小萍的事。

父子關係轉機出現在28年後。2025年6月7日，公交商城啟動大規模整修，施工人員在2號樓頂樓花壇下挖出遺骸。警方迅速成立專案組，結合當年線索，吳小萍最後去收帳的陳某芬列為重點嫌犯。

警方查明，陳某芬因無力償還向吳小萍所借的4萬元，夥同前夫楊某根掐死吳小萍，並搶走金銀首飾，隨後晚上抬屍掩埋花壇。兩人於2025年9月先後被抓獲，目前案件正在審理中。

今年1月，吳小萍的遺骸被家人接回安葬，時隔29年，這起失蹤案終於畫上句號。1月末，黃明父子倆至瀘州檢察院了解案件進展事宜。他們也準備在在初一上墳時向外公、外婆說一聲，他們的女兒找到了，兇手找到了。

1月27日，黃平和父親黃明站在沱江一橋上，遙望吳小萍屍骨被發現的商城天台。（取材...
1月27日，黃平和父親黃明站在沱江一橋上，遙望吳小萍屍骨被發現的商城天台。（取材自瀟湘晨報）

上一則

「親愛的」原型 被拐童孫卓坦言認親返家後曾想跳樓

下一則

中國長租公寓「魔方公寓」傳爆雷 租客突遭停水停電被迫搬家

延伸閱讀

日本沒大熊貓了 最後一對已回到四川、入住雅安基地

日本沒大熊貓了 最後一對已回到四川、入住雅安基地
仿效呆呆 四川樂至推免費「年豬宴」吸引3萬遊客吃席

仿效呆呆 四川樂至推免費「年豬宴」吸引3萬遊客吃席
四川女老闆遭謀殺藏屍花壇 嫌犯「換臉」逃亡28年

四川女老闆遭謀殺藏屍花壇 嫌犯「換臉」逃亡28年
四川釣客撿到世界上最神祕鳥類 比大熊貓還稀少

四川釣客撿到世界上最神祕鳥類 比大熊貓還稀少

熱門新聞

開箱後可見整整齊齊碼著十來包黃金飾品，每包大約1公斤。（上局上海客運段微信公眾號、北京日報）

2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動

2026-01-31 05:30
新疆可可托海景區外寶石溝附近發生雪豹傷人事件。（取材自快科技）

冬季覓食難闖居民區？新疆可可托海景區雪豹攻擊遊客

2026-01-24 01:20
中共中央軍委副主席張又俠24日傳出涉嫌「違紀違法」，遭立案審查調查。（美聯社）

WSJ：張又俠涉「向美國洩露核武機密」收賄提拔李尚福

2026-01-25 19:25

殲20進化 官宣邁入5.5代 「超音速鼓包」讓戰機更強

2026-01-26 07:30
曾經月銷量上千輛的「地表最速」四門車小米SU7 Ultra，如今銷量正逐漸下滑。根據懂車帝等平台數據，2025年12月小米SU7 Ultra銷量僅為45輛。先前銷量最高的月份為3月，賣出3,101輛。，圖為在北京展出的SU7 Ultra汽車。（ 中新社）

小米SU7 Ultra單月銷量下滑至45輛 雷軍官宣將在車廠實驗室直播

2026-01-31 03:20
去年12月中國衛星與SpaceX衛星險些釀成碰撞事故，圖為中國發射衛星。(中新社)

星鏈將大規模降軌 中媒稱Space X一原因「後怕不已」

2026-01-29 01:27

超人氣

更多 >
澳網／約克維奇告白納達爾「看到你在觀眾席很怪」

澳網／約克維奇告白納達爾「看到你在觀眾席很怪」
國民姐夫兩樣情 具俊曄走不出喪妻痛 AKIRA放閃林志玲

國民姐夫兩樣情 具俊曄走不出喪妻痛 AKIRA放閃林志玲
解放軍高層清洗引關注 川普：習近平就是中國的老大

解放軍高層清洗引關注 川普：習近平就是中國的老大
川普幕僚大婚 MAGA要角齊聚海湖莊園 馬斯克罕見攜伴出席

川普幕僚大婚 MAGA要角齊聚海湖莊園 馬斯克罕見攜伴出席
何時該換手機？專業建議先看2大關鍵指標

何時該換手機？專業建議先看2大關鍵指標