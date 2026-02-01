華女陳屍日本山林 外褲掉落附近、肋骨斷疑遭勒斃

日本山林發現的中國籍女性遺體。(取材自紅星新聞/日媒視頻截圖)

日本 茨城縣警方公布，此前在該縣築波市一處偏僻山林中發現的一具女性遺體，經確認為居住在當地的54歲中國籍女性史木華（音譯）。屍檢結果顯示，死者生前曾遭受暴力對待，警方目前初步認定死者遭謀殺，目前正按刑事案件方向展開調查。另外，東京發生街頭搶案後，中國駐日本大使館 再度呼籲中國公民避免赴日。

綜合新華社、紅星新聞、日本產經新聞報導，中國駐日本大使館表示，已要求日本警方盡快查明死因，將為死者親屬提供必要領事保護與協助。

據茨城縣警方1月30日通報，遺體發現地點位於築波市上菅間的一處山林中，發現時間為1月27日。

據警方透露，史木華被發現時，上身穿著內衣、外套，腳上穿著襪子，但並未穿鞋。她下身穿有內褲，原本生前穿著的褲子掉落在遺體附近。

經過司法解剖，法醫推測死亡時間大約在數周前。雖然確切死因尚不明確，但警方指出死者有窒息死亡的可能性。此外，屍檢還發現死者身體有多處外傷：右側肋骨骨折，頸部皮膚有部分皮膚剝落和損傷的痕跡。

基於現場狀況和屍檢結果，警方判斷其捲入刑事案件的可能性較高，正作為他殺案進行詳細調查。

據警方調查，死者史木華現年54歲，中國籍，生前居住在茨城縣土浦市，從事個體經營。

據茨城縣警方透露，史木華此前與丈夫處於分居狀態。去年12月22日，其分居中的丈夫報警稱：「聯繫不上分居的妻子，按門鈴也無人應答。」

接警後，當地警察曾隨同其丈夫進入史木華位於土浦市的家中查看，但她當時並不在家。由於此後幾天依舊杳無音訊，其丈夫於12月25日向土浦警察署提交了行蹤不明報告，即失蹤報告。

警方通過調取監控錄像確認，史木華最後一次出現在公眾視野中是在去年12月20日晚上7點20分左右。當時監控拍到她在茨城縣內的一家零售店內購物，此後便行蹤成謎，直至一個多月後遺體在深山中被發現。

另據中央社報導，東京上野街頭近日發生搶案，包括中國人在內多名男女被劫走裝有鉅款的行李箱。中國駐日本大使館在事發後再次提醒中國公民避免前往日本。