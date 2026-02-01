我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

網紅曝前夫「生殖器如2罐可樂」才離婚 NFL球星怒求償7.5萬

黃仁勳座車升級「周杰倫同款」邁巴赫 維安費超越蘋果庫克

華女陳屍日本山林 外褲掉落附近、肋骨斷疑遭勒斃

中國新聞組／北京1日電
日本山林發現的中國籍女性遺體。(取材自紅星新聞/日媒視頻截圖)
日本山林發現的中國籍女性遺體。(取材自紅星新聞/日媒視頻截圖)

日本茨城縣警方公布，此前在該縣築波市一處偏僻山林中發現的一具女性遺體，經確認為居住在當地的54歲中國籍女性史木華（音譯）。屍檢結果顯示，死者生前曾遭受暴力對待，警方目前初步認定死者遭謀殺，目前正按刑事案件方向展開調查。另外，東京發生街頭搶案後，中國駐日本大使館再度呼籲中國公民避免赴日。

綜合新華社、紅星新聞、日本產經新聞報導，中國駐日本大使館表示，已要求日本警方盡快查明死因，將為死者親屬提供必要領事保護與協助。

據茨城縣警方1月30日通報，遺體發現地點位於築波市上菅間的一處山林中，發現時間為1月27日。

據警方透露，史木華被發現時，上身穿著內衣、外套，腳上穿著襪子，但並未穿鞋。她下身穿有內褲，原本生前穿著的褲子掉落在遺體附近。

經過司法解剖，法醫推測死亡時間大約在數周前。雖然確切死因尚不明確，但警方指出死者有窒息死亡的可能性。此外，屍檢還發現死者身體有多處外傷：右側肋骨骨折，頸部皮膚有部分皮膚剝落和損傷的痕跡。

基於現場狀況和屍檢結果，警方判斷其捲入刑事案件的可能性較高，正作為他殺案進行詳細調查。

據警方調查，死者史木華現年54歲，中國籍，生前居住在茨城縣土浦市，從事個體經營。

據茨城縣警方透露，史木華此前與丈夫處於分居狀態。去年12月22日，其分居中的丈夫報警稱：「聯繫不上分居的妻子，按門鈴也無人應答。」

接警後，當地警察曾隨同其丈夫進入史木華位於土浦市的家中查看，但她當時並不在家。由於此後幾天依舊杳無音訊，其丈夫於12月25日向土浦警察署提交了行蹤不明報告，即失蹤報告。

警方通過調取監控錄像確認，史木華最後一次出現在公眾視野中是在去年12月20日晚上7點20分左右。當時監控拍到她在茨城縣內的一家零售店內購物，此後便行蹤成謎，直至一個多月後遺體在深山中被發現。

另據中央社報導，東京上野街頭近日發生搶案，包括中國人在內多名男女被劫走裝有鉅款的行李箱。中國駐日本大使館在事發後再次提醒中國公民避免前往日本。

日本 大使館

上一則

香港「限奶令」實施13年違例大減 議員倡撤令刺激經濟

下一則

17年跳蚤市場今熄燈 香港最後大型市集檔主不捨落淚收拾

延伸閱讀

川高會將亮相？趕在川普4月訪中前夕 美擬予高市「國事訪問」層級

川高會將亮相？趕在川普4月訪中前夕 美擬予高市「國事訪問」層級
日本外籍勞工連13年增加 去年257萬人創高 這個占最多

日本外籍勞工連13年增加 去年257萬人創高 這個占最多
連2起巨額劫案…2中客東京被搶 使館再籲避免前往日本

連2起巨額劫案…2中客東京被搶 使館再籲避免前往日本
1家4口陳屍家中… 沙加緬度亞裔補教女師與2幼子 遭夫殺害

1家4口陳屍家中… 沙加緬度亞裔補教女師與2幼子 遭夫殺害

熱門新聞

新疆可可托海景區外寶石溝附近發生雪豹傷人事件。（取材自快科技）

冬季覓食難闖居民區？新疆可可托海景區雪豹攻擊遊客

2026-01-24 01:20
中共中央軍委副主席張又俠24日傳出涉嫌「違紀違法」，遭立案審查調查。（美聯社）

WSJ：張又俠涉「向美國洩露核武機密」收賄提拔李尚福

2026-01-25 19:25
繼金條、銀條之後，中國近期又一金屬品種在社交平台上走紅，那就是投資「銅條」。然而深圳水貝多家貴金屬回收商表示，銅條的價值比較低，一般只能去廢品回收站，折價較大。（取材自瀟湘晨報）

金條銀條之後 銅條又火了？但中國變現只能去這個地方

2026-01-23 23:41

殲20進化 官宣邁入5.5代 「超音速鼓包」讓戰機更強

2026-01-26 07:30
中共軍委副主席張又俠已遭官宣落馬，成為中共二十大後，第二位落馬的現任軍委副主席。圖為張又俠2024年4月在山東青島出席西太平洋海軍論壇。（記者廖士鋒／攝影）

張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼

2026-01-24 09:49
法槌示意圖。（取材自法治日報）

湘女「以身相許」抵債被前男友拒絕 法官一理由判：這錢得還

2026-01-24 07:30

超人氣

更多 >
艾普斯坦檔案新曝光資料 安德魯跪趴在女子身上

艾普斯坦檔案新曝光資料 安德魯跪趴在女子身上
2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動

2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動
不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」

不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」
小米SU7 Ultra單月銷量下滑至45輛 雷軍官宣將在車廠實驗室直播

小米SU7 Ultra單月銷量下滑至45輛 雷軍官宣將在車廠實驗室直播
申請人潮擠爆 西班牙允50萬無證移民就地合法 總理槓上馬斯克

申請人潮擠爆 西班牙允50萬無證移民就地合法 總理槓上馬斯克