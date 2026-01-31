「20年返本」？ 江蘇男8年繳逾40萬元保費才知被騙

我的頻道

中國新聞組／北京31日電
一名男子購買號稱可以20年回本的保險，繳保費8年才知道被騙。圖為示意圖，與新聞當事人無關。（圖／AI生成）
一名男子購買號稱可以20年回本的保險，繳保費8年才知道被騙。圖為示意圖，與新聞當事人無關。（圖／AI生成）

江蘇鹽城一名常姓男子表示，2017年他被朋友推薦購買號稱「20年後可返還本金」的保險，他一口氣買了2份，連續8年每年繳納5.3萬元（人民幣，下同，約7663.54美元）保費。直到2025年，常男的子女查看當初的保險合約才發現，根本沒有什麼返本條款，就算保險金給付也不足多年來的保費。常男已向金融監管部門反映維權。

荔枝新聞報導，常男說，他的朋友徐姓男子與其妻子2017年推薦他一款合眾保險的保險產品，承諾20年後即可返還本金。但8年後常男子女發現，該保險實為重疾與意外險，無任何返本條款，無論是保險金給付還是合同現金價值，都無法抵償20年所交的保費。

常男找保險公司維權，發現當初的業務員徐男早已離職。而徐男也受訪回應稱，當時自己剛入行，對保險產品並不熟悉，自己也購買了這份保險，同樣沒有門路退款。

至於保險公司方表示，需要向上反映。鹽城中心支公司則表示15個工作日內給出答覆，但至截稿前尚無回應。常男已向金融監管部門反映。

報導引述律師提醒，民眾購買保險切勿輕信「保本高息」等口頭話術，務必仔細閱讀合同條款，重點關註保障範圍、免責事項等，可要求業務員逐條解釋，理性選擇適合自己的保險產品。

常男的經驗也引起許多網民憤慨，「愈是所謂朋友推薦的，愈要提高警惕，因為賣保險最常用的手段就是『殺熟』」、「躺著賺錢的騙子行業」，也有人有一樣的受騙經驗，「我被保險業務員忽悠了，也買了以為十年返本的保險」、「我媽就被騙了，現在本金都拿不回來」。

但也有人覺得常男自己也有責任，「1年5萬多，合同不看仔細嗎」、「一年5萬多保費這要保多少」、「天下沒有白吃的午餐」、「那有天上掉餡餅」。

