山東女2次流產切除輸卵管 男方分手後索聘金 法官這麼判

中國新聞組／北京31日電
法槌示意圖。(取材自揚子晚報)
山東臧姓男子和邵姓女子認識不到半個月就成為情侶，10個月後兩人舉行婚禮，期間邵女未遵醫囑，懷孕並流產兩次，還切除一側輸卵管。沒想到婚禮後不到一年兩人分手，臧男隨即要求邵女返還彩禮、三金等近22萬元（人民幣，下同）被拒，還將邵女告上法院。邵女稱，臧男是因她無法再生育才和她分手、索要彩禮等費用，自己很委屈。不過法官最後仍判邵女要返還3萬餘元，這判決讓不少網友直呼「婚育率低不是沒有原因」。

極目新聞報導，據山東諸城市法院判決書，臧男與邵女於2022年8月1日認識，同年8月中旬確立戀愛關係並同居生活，於2023年5月1日在老家舉行婚禮，2024年3月分手。臧男主張分手原因是被告長期家暴、索要錢財並提供原告與被告父親的錄音予以證明，被告邵女主張分手的原因是其流產後切除輸卵管，原告因被告無法生育，導致分手。

共同生活期間，臧男給被告彩禮66000元、轉帳82150元、購買三金首飾、並過戶給被告價值15000元車輛一輛。雙方因彩禮退還問題發生糾紛，為此，臧男將邵女告上法院。

法院認為，二人雖舉辦婚禮，但未辦理結婚登記，據「最高人民法院關於適用中華人民共和國民法典婚姻家庭編的解釋（一）」規定，臧男要求邵女返還彩禮的訴訟請求，符合法律規定，法院予以支持。關於返還彩禮的數額，依法應根據彩禮實際使用及嫁妝情況，綜合考慮共同生活及孕育情況、雙方過錯等事實，結合當地習俗，確定是否返還以及返還的具體比例。

邵女於2023年2月流產後，未按照醫囑要求，雙方再次妊娠，導致其再次流產並切除輸卵管，對邵女身體損害極大，臧男和邵女雙方均未遵守醫囑。綜合考慮兩人同居生活19個月、彩禮金額，被告懷孕兩次、流產兩次，邵女因流產切除右輸卵管以及已經返還原告車輛，在邵女需全額返還原告戒指、手鐲價款的實際情況下，應當減少其返還彩禮66000元的比例。

綜上，法院確定邵女返還臧男彩禮66000元的比率為20%，即邵女返還給臧男彩禮款13200元。 另外，臧男為邵女購買的戒指、手鐲，被告不能返還，故邵女應將相應價款返還給臧男，對臧男要求被告返還戒指、手鐲價款17384元的訴訟請求，法院予以支持。法院判決邵女返還給臧男彩禮款13200元，返還給戒指、手鐲價款17384元，女方部分返還男方彩禮和三金費用合計30584元，於本判決生效後十日內履行完畢。

不少網友留言表示不滿這項判決：「女方的身體損傷呢，男方賠不賠」，「每天一個恐婚小技巧」，「僅退款的風吹到了婚姻裡」，「連金首飾都要還回去啊，也算是開先河了」，「精子質量不好是容易導致流產的」，「現在這種狀態，誰還敢結婚啊」，「陰間新聞」，「請曝光男的，避坑」，「就這麼搞，看看結婚率生育率還上的去不」，「精打細算啊，男生挺會過日子」，「女生們，好好愛自己吧，你看看」。

