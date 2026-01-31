我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Fed新主席／華許曾有望接替葉倫 川普嫌太年輕

澳網／張帥女雙奪冠 成中國首位3滿貫得主

找論文靈感進山…川大博士生在義大利失聯12天 姊全網求助

中國新聞組╱北京31日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國博士生黃鵬在義大利山區失聯超過12天，姊姊焦急向全網求助。(取材自紅星新聞)
中國博士生黃鵬在義大利山區失聯超過12天，姊姊焦急向全網求助。(取材自紅星新聞)

一名中國博士生近日在義大利山區失聯超過12天，引發廣泛關注。據悉28歲四川大學水利水電學院博士生黃鵬，於1月19日前往義大利多洛米蒂(多羅米提)山區後失去聯繫，至今下落不明。當地警方與山地救援單位持續搜救，但尚未發現其行蹤。

綜合新京報、紅星新聞報導，黃鵬姊姊表示，弟弟此行是為蒐集博士論文素材，出發前曾簡單告知家人行程，並稱當地「應該很安全」。黃鵬1997年出生，貴州興義人，2022年考入四川大學攻讀博士，並於2025年8月獲國家留學基金委資助，赴義大利圖西亞大學進行為期15個月的交流研究。

根據家屬掌握的資訊，黃鵬在義大利當地時間1月19日清晨6時30分，自維泰博市住所出發，計畫前往多洛米蒂地區，原定1月23日返回，但至今未歸。其室友於1月26日報警，民宿業者亦因無法聯繫到黃鵬而通報警方。經查，黃鵬最後一次被確認露面時間為1月20日，地點在博爾扎諾省奧蒂塞伊一帶。

目前義大利警方、山地救援隊及志工持續展開搜尋，當地媒體亦協助發布尋人訊息。中國駐義大利使領館證實，已與黃鵬家屬取得聯繫，並與當地相關部門保持溝通，協助推進搜救工作。

黃鵬姊姊表示，家中經濟條件並不寬裕，父母長年在工地勞作，省吃儉用供弟弟完成學業。黃鵬自大學起即申請助學貸款，並靠勤工儉學負擔生活費，貸款至今尚未還清；「如果一切順利，他本該在今年博士畢業。」她哽咽說道。

為尋找弟弟下落，黃鵬姊姊正加急辦理赴義大利簽證，四川大學亦表示將安排教師協助同行。由於個人力量有限，她已透過網路平台公開求助，希望社會大眾提供任何可能線索。

家屬呼籲，若有人於1月20日後在義大利多洛米蒂地區曾見過黃鵬，或掌握相關資訊，請立即聯繫警方或中國駐義大利使領館，對這個等待團圓的家庭而言，任何線索都至關重要。

義大利 貸款 學貸

上一則

施凱爾逛豫園賞花燈 買48元蝴蝶酥讚「嘗一口就幸福」

下一則

經濟不樂觀？粵浙贛等13省市降GDP目標 調至4.5%到5.5%

延伸閱讀

中國整治學術不端 標榜「無痕撤稿」成為生意

中國整治學術不端 標榜「無痕撤稿」成為生意
台黑商進口橄欖油摻芥花油 賣出12萬罐 重罰400萬元

台黑商進口橄欖油摻芥花油 賣出12萬罐 重罰400萬元
ICE擬助冬奧維安 義大利反彈 米蘭市長：不歡迎「殺人兵」

ICE擬助冬奧維安 義大利反彈 米蘭市長：不歡迎「殺人兵」
義大利：冬奧維安不會看到美ICE街頭值勤

義大利：冬奧維安不會看到美ICE街頭值勤

熱門新聞

新疆可可托海景區外寶石溝附近發生雪豹傷人事件。（取材自快科技）

冬季覓食難闖居民區？新疆可可托海景區雪豹攻擊遊客

2026-01-24 01:20
中共中央軍委副主席張又俠24日傳出涉嫌「違紀違法」，遭立案審查調查。（美聯社）

WSJ：張又俠涉「向美國洩露核武機密」收賄提拔李尚福

2026-01-25 19:25
繼金條、銀條之後，中國近期又一金屬品種在社交平台上走紅，那就是投資「銅條」。然而深圳水貝多家貴金屬回收商表示，銅條的價值比較低，一般只能去廢品回收站，折價較大。（取材自瀟湘晨報）

金條銀條之後 銅條又火了？但中國變現只能去這個地方

2026-01-23 23:41
中共軍委副主席張又俠已遭官宣落馬，成為中共二十大後，第二位落馬的現任軍委副主席。圖為張又俠2024年4月在山東青島出席西太平洋海軍論壇。（記者廖士鋒／攝影）

張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼

2026-01-24 09:49

殲20進化 官宣邁入5.5代 「超音速鼓包」讓戰機更強

2026-01-26 07:30
法槌示意圖。（取材自法治日報）

湘女「以身相許」抵債被前男友拒絕 法官一理由判：這錢得還

2026-01-24 07:30

超人氣

更多 >
換護照時人員輸入錯誤？美國公民入境泰國遭註銷護照遣返

換護照時人員輸入錯誤？美國公民入境泰國遭註銷護照遣返
Meta華裔科學家回中國探親後O-1傑出人才簽證再入境遭拒

Meta華裔科學家回中國探親後O-1傑出人才簽證再入境遭拒
新州華裔家庭傳血案 37歲兒活活打死年邁父母

新州華裔家庭傳血案 37歲兒活活打死年邁父母
非法移民德州大橋瘋狂掃射上百槍 警:極其兇殘

非法移民德州大橋瘋狂掃射上百槍 警:極其兇殘
喬州亞裔父槍殺4親友 3童藏衣櫥撥911逃死劫

喬州亞裔父槍殺4親友 3童藏衣櫥撥911逃死劫