找論文靈感進山…川大博士生在義大利失聯12天 姊全網求助

中國博士生黃鵬在義大利山區失聯超過12天，姊姊焦急向全網求助。(取材自紅星新聞)

一名中國博士生近日在義大利 山區失聯超過12天，引發廣泛關注。據悉28歲四川大學水利水電學院博士生黃鵬，於1月19日前往義大利多洛米蒂(多羅米提)山區後失去聯繫，至今下落不明。當地警方與山地救援單位持續搜救，但尚未發現其行蹤。

綜合新京報、紅星新聞報導，黃鵬姊姊表示，弟弟此行是為蒐集博士論文素材，出發前曾簡單告知家人行程，並稱當地「應該很安全」。黃鵬1997年出生，貴州興義人，2022年考入四川大學攻讀博士，並於2025年8月獲國家留學基金委資助，赴義大利圖西亞大學進行為期15個月的交流研究。

根據家屬掌握的資訊，黃鵬在義大利當地時間1月19日清晨6時30分，自維泰博市住所出發，計畫前往多洛米蒂地區，原定1月23日返回，但至今未歸。其室友於1月26日報警，民宿業者亦因無法聯繫到黃鵬而通報警方。經查，黃鵬最後一次被確認露面時間為1月20日，地點在博爾扎諾省奧蒂塞伊一帶。

目前義大利警方、山地救援隊及志工持續展開搜尋，當地媒體亦協助發布尋人訊息。中國駐義大利使領館證實，已與黃鵬家屬取得聯繫，並與當地相關部門保持溝通，協助推進搜救工作。

黃鵬姊姊表示，家中經濟條件並不寬裕，父母長年在工地勞作，省吃儉用供弟弟完成學業。黃鵬自大學起即申請助學貸款 ，並靠勤工儉學負擔生活費，貸款至今尚未還清；「如果一切順利，他本該在今年博士畢業。」她哽咽說道。

為尋找弟弟下落，黃鵬姊姊正加急辦理赴義大利簽證，四川大學亦表示將安排教師協助同行。由於個人力量有限，她已透過網路平台公開求助，希望社會大眾提供任何可能線索。

家屬呼籲，若有人於1月20日後在義大利多洛米蒂地區曾見過黃鵬，或掌握相關資訊，請立即聯繫警方或中國駐義大利使領館，對這個等待團圓的家庭而言，任何線索都至關重要。