「眼神給不出去了」 中國「性商教母」被查 線上線下全封禁

中國網紅周媛因販售課程引起爭議，遭官方立案調查，線上線下活動也全被責令停止。(取材自新黃河)

「我只眼神給出去」…號稱為「中國性商第一人」、「中國性商教母」的網紅周媛，對外教導如何吸引人的功夫，近期相關言論屢屢受到關注，而中國媒體指出，周媛已被官方進行立案調查；網友嘲諷：「這下子眼神給不出去了」。

濟南日報旗下新黃河報導，湖南長沙雨花區市場監督管理局已聯合公安、文化等多個部門，成立專案小組對「黑白顛周媛」立案調查，並責令其停止線上線下活動。

報導提到，周媛因開辦魅力女性修煉班，售賣人民幣999元(人民幣，下同)到8萬8000元不等價位的培訓課程，教授女性如何用眼神、肢體語言吸引男性，網友質疑其涉嫌將女性塑造為討好男性的角色，有違公序良俗，引發廣泛爭議後遭封禁。

企業系統「天眼查」顯示，周媛擔任法人、董事的湖南黑白顛生物科技有限公司，成立於2021年，註冊地址位於湖南省長沙市雨花區湘府中路德思勤城市廣場。

此前南方都市報指出，1月25日周媛名下「黑白顛性商學院」的工作人員表示，「黑白顛」的線上課程系統還在修復中，暫時觀看不了，可能需要等1到3天。另一名工作人員則透露，因近期風頭太大，線上課程內容有一些調整，「線下還是正常上課活動」。

湖南長沙雨花區市場監督管理局處30日則表示，立案調查已展開，周媛的線上線下活動全部責令停止。

指標性官媒「中國婦女報」評論指出，健康的兩性交往，源自平等的尊重與真誠的吸引，將「魅力」簡化為眼神與姿態的「技法」，不僅是對女性的物化，更是以「自我提升」為名，行自我矮化之實。文章批評周媛相關影片課程可謂「顛覆三觀」，其內容遊走於低俗擦邊與偽「情感諮詢」的灰色地帶。網路平台應加強審核，對扭曲價值觀的內容及時識別與限流。文章更強調，面對這類將女性價值引向歧途的「偏門修煉」，須回以清醒的目光，對於其中的虛妄與陷阱，亦須各自深思與警惕。