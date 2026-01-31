我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Fed新主席／華許曾有望接替葉倫 川普嫌太年輕

澳網／張帥女雙奪冠 成中國首位3滿貫得主

「眼神給不出去了」 中國「性商教母」被查 線上線下全封禁

記者廖士鋒╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國網紅周媛因販售課程引起爭議，遭官方立案調查，線上線下活動也全被責令停止。(取材自新黃河)
中國網紅周媛因販售課程引起爭議，遭官方立案調查，線上線下活動也全被責令停止。(取材自新黃河)

「我只眼神給出去」…號稱為「中國性商第一人」、「中國性商教母」的網紅周媛，對外教導如何吸引人的功夫，近期相關言論屢屢受到關注，而中國媒體指出，周媛已被官方進行立案調查；網友嘲諷：「這下子眼神給不出去了」。

濟南日報旗下新黃河報導，湖南長沙雨花區市場監督管理局已聯合公安、文化等多個部門，成立專案小組對「黑白顛周媛」立案調查，並責令其停止線上線下活動。

報導提到，周媛因開辦魅力女性修煉班，售賣人民幣999元(人民幣，下同)到8萬8000元不等價位的培訓課程，教授女性如何用眼神、肢體語言吸引男性，網友質疑其涉嫌將女性塑造為討好男性的角色，有違公序良俗，引發廣泛爭議後遭封禁。

企業系統「天眼查」顯示，周媛擔任法人、董事的湖南黑白顛生物科技有限公司，成立於2021年，註冊地址位於湖南省長沙市雨花區湘府中路德思勤城市廣場。

此前南方都市報指出，1月25日周媛名下「黑白顛性商學院」的工作人員表示，「黑白顛」的線上課程系統還在修復中，暫時觀看不了，可能需要等1到3天。另一名工作人員則透露，因近期風頭太大，線上課程內容有一些調整，「線下還是正常上課活動」。

湖南長沙雨花區市場監督管理局處30日則表示，立案調查已展開，周媛的線上線下活動全部責令停止。

指標性官媒「中國婦女報」評論指出，健康的兩性交往，源自平等的尊重與真誠的吸引，將「魅力」簡化為眼神與姿態的「技法」，不僅是對女性的物化，更是以「自我提升」為名，行自我矮化之實。文章批評周媛相關影片課程可謂「顛覆三觀」，其內容遊走於低俗擦邊與偽「情感諮詢」的灰色地帶。網路平台應加強審核，對扭曲價值觀的內容及時識別與限流。文章更強調，面對這類將女性價值引向歧途的「偏門修煉」，須回以清醒的目光，對於其中的虛妄與陷阱，亦須各自深思與警惕。

之後該報二度發表評論，所謂「性商」，骨子裡仍是「女德班」那套價值邏輯。曾幾何時，「女德班」因宣揚「三從四德」、「打不還手、罵不還口」等封建糟粕而遭全民聲討。文章強調，看透周媛的套路其實並不難，它不僅是「女德價值」的借屍還魂，更是一套精密運轉的「經濟邏輯」，先製造焦慮，再售賣解藥，最後通過高階課程與高價商品實現深度變現。周媛那2400多萬元的課程營收，說到底，是由一個個被製造出來的女性焦慮和被異化的自我認知所餵養起來的。「抵制『性商教母』，不是反對女性追求魅力，而是拒絕被定義、被物化、被操控」。

中國網紅周媛因為販售的課程內容引起爭議，已被官方立案調查。(取材自新黃河)
中國網紅周媛因為販售的課程內容引起爭議，已被官方立案調查。(取材自新黃河)

上一則

上海餐廳黃仁勳同款套餐賣爆 座位成打卡點熱點

下一則

中央政治局五家黨組匯報：堅持黨中央集中統一領導

延伸閱讀

眼神給不出去了…「中國性商教母」網紅周媛被官方調查

眼神給不出去了…「中國性商教母」網紅周媛被官方調查
趙薇復出無望? 空降直播10分鐘後 突遭斷訊封號

趙薇復出無望? 空降直播10分鐘後 突遭斷訊封號
馬伊琍離婚6年後隱婚？向太直播爆大瓜 傳前夫成白髮醉漢

馬伊琍離婚6年後隱婚？向太直播爆大瓜 傳前夫成白髮醉漢
向太爆49歲馬伊琍低調再婚？ 前夫文章落魄成白髮醉漢

向太爆49歲馬伊琍低調再婚？ 前夫文章落魄成白髮醉漢

熱門新聞

新疆可可托海景區外寶石溝附近發生雪豹傷人事件。（取材自快科技）

冬季覓食難闖居民區？新疆可可托海景區雪豹攻擊遊客

2026-01-24 01:20
中共中央軍委副主席張又俠24日傳出涉嫌「違紀違法」，遭立案審查調查。（美聯社）

WSJ：張又俠涉「向美國洩露核武機密」收賄提拔李尚福

2026-01-25 19:25
繼金條、銀條之後，中國近期又一金屬品種在社交平台上走紅，那就是投資「銅條」。然而深圳水貝多家貴金屬回收商表示，銅條的價值比較低，一般只能去廢品回收站，折價較大。（取材自瀟湘晨報）

金條銀條之後 銅條又火了？但中國變現只能去這個地方

2026-01-23 23:41
中共軍委副主席張又俠已遭官宣落馬，成為中共二十大後，第二位落馬的現任軍委副主席。圖為張又俠2024年4月在山東青島出席西太平洋海軍論壇。（記者廖士鋒／攝影）

張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼

2026-01-24 09:49

殲20進化 官宣邁入5.5代 「超音速鼓包」讓戰機更強

2026-01-26 07:30
法槌示意圖。（取材自法治日報）

湘女「以身相許」抵債被前男友拒絕 法官一理由判：這錢得還

2026-01-24 07:30

超人氣

更多 >
換護照時人員輸入錯誤？美國公民入境泰國遭註銷護照遣返

換護照時人員輸入錯誤？美國公民入境泰國遭註銷護照遣返
Meta華裔科學家回中國探親後O-1傑出人才簽證再入境遭拒

Meta華裔科學家回中國探親後O-1傑出人才簽證再入境遭拒
新州華裔家庭傳血案 37歲兒活活打死年邁父母

新州華裔家庭傳血案 37歲兒活活打死年邁父母
非法移民德州大橋瘋狂掃射上百槍 警:極其兇殘

非法移民德州大橋瘋狂掃射上百槍 警:極其兇殘
喬州亞裔父槍殺4親友 3童藏衣櫥撥911逃死劫

喬州亞裔父槍殺4親友 3童藏衣櫥撥911逃死劫