陳戌源、李鐵等73人被「禁足」終身 13俱樂部扣分罰款

中國新聞組／北京30日電
中國足協前主席陳戌源、前主教練李鐵(圖)等73人涉「假賭黑」，被終身禁止從事足球活動。（央視新聞截圖）
中國公安部、國家體育總局、中國足協29日在北京聯合召開足球行業「假賭黑」問題專項整治行動新聞發布會，通報公安機關依法嚴肅查處足球領域賭球、假球等違法犯罪情況，以及中國足協對涉案人員和俱樂部的紀律處罰情況。中國足協前主席陳戌源、前主教練李鐵等73人被終身禁止從事足球活動，天津津門虎等13家俱樂部被扣除2026賽季積分並罰款。有媒體評論稱，徹底挑破「膿瘡」，更有利於健康機體生長。

綜合新華社、華西都市報報導，中國足協紀律處罰公告中稱，對經人民法院認定構成犯罪的73人給予終身禁止從事任何與足球有關的活動的處罰，其中包括中國足協前黨委書記杜兆才、中國足協前主席陳戌源、中國男足國家隊前主教練李鐵、中國女足國家隊前主教練郝偉、中國男足前隊員秦升。此外，還對艾爾帕提·米吉提等三人給予禁止從事任何與足球有關的活動五年的處罰。

13家受處罰俱樂部包括2026賽季9家中超俱樂部和4家中甲俱樂部。中超俱樂部中，天津津門虎扣10分並罰款100萬元人民幣(約14.4萬美元)、上海申花扣10分並罰款100萬元、青島海牛扣7分並罰款80萬元、武漢三鎮扣5分並罰款80萬元、山東泰山扣6分並罰款80萬元、河南隊扣6分並罰款60萬元、浙江隊扣5分並罰款60萬元、上海海港扣5分並罰款40萬元、北京國安扣5分並罰款40萬元。

中甲俱樂部中，長春亞泰扣4分並罰款20萬元、梅州客家扣3分並罰款20萬元、蘇州東吳扣3分並罰款20萬元、寧波隊扣3分並罰款20萬元。

中國足協負責人強調，中國足協將始終保持嚴的基調不動搖，以「零容忍」的態度持續懲治足球領域各類違規違紀問題。

國家體育總局競體司負責人表示，會進一步壓實各級體育行政部門、足球協會，以及中足聯行業監管責任，強化系統施治、提升監督效能，持續鞏固拓展「假賭黑」治理的成效。

澎湃新聞刊登評論指出，面對此次處罰，相信所有關心中國足球的人，心情都是沉重的。但這一結果遲早要來，徹查足球領域系列腐敗案件，深挖背後的問題根源，把「膿瘡」徹底挑破，才更有利於健康機體的生長。

該評論稱，這不是中國足壇第一次颳起風暴。始於2009年的「反賭掃黑」風暴歷時數年，多位昔日足協高層相繼落馬，多家俱樂部受到處罰。而這麼多年過去了，中國足球的水平並沒有得到實質性的提高。這也說明，中國足球要發展，就必須恢復健康的機體，以零容忍態度嚴打足球領域「假賭黑」行為，讓賽場回歸乾淨、純粹。

中超 河南 武漢

