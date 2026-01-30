涉14命騙百億 中處死緬甸果敢「明氏家族」詐團11人

我的頻道

記者陳湘瑾／綜合報導
緬甸果敢「明氏家族」電詐集團明國平等11人已在中國遭執行死刑。（取材自央視新聞）
對中國民眾實施電信網路詐騙緬甸果敢「明氏家族」犯罪集團案，去年9月一審遭浙江省溫州市中級人民法院對明國平、明珍珍等11名被告人判處死刑。明國平等人隨後提出上訴，浙江省高級人民法院去年11月25日裁定駁回上訴，維持原判，並依法報請中國最高人民法院核准。新華社29日報導，明國平等11人已遭執行死刑。

中國近年攜手緬甸、柬埔寨、泰國等東南亞鄰國，積極打擊該地區猖獗的網路電信詐騙活動。2023年11月16日，明國平、明菊蘭、明珍珍三人被成功抓獲並移交中國公安。隨後再有多人陸續被捕並移交中國。

2024年12月30日，浙江省溫州市人民檢察院對明家犯罪集團成員及關聯犯罪集團成員明國平、明珍珍、明菊蘭等39人，以涉嫌詐騙罪、故意殺人罪、故意傷害罪、非法拘禁罪、開設賭場罪、販賣毒品罪、組織賣淫罪等向溫州市中級人民法院提起公訴。

新華社指出，中國最高人民法院經覆核確認，2015年以來，以明國平、明珍珍等家族核心成員為首要分子的明家犯罪集團，在緬甸果敢設立多個園區，招攬、吸引多名「金主」入駐並提供武裝庇護，實施電信網絡詐騙、開設賭場等犯罪，涉詐、涉賭資金人民幣100餘億元人民幣(約14.4億美元)。

明家犯罪集團還夥同電詐犯罪集團，故意殺害、故意傷害、非法拘禁涉詐人員，造成中國公民14人死亡、多人受傷。

