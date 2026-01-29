塑料桶+木板 江蘇男「手搓」小船攜子遊太湖…慘了

一名男子「手搓」小船載著兒子遊太湖，但「小船」斷電，父子倆被困。(取材自上游新聞)

江蘇無錫市太湖水域日前上演了一場真實版的「孤舟求生」，一名男子「手搓」小船載著兒子遊太湖，怎料剛開出一公里，「小船」斷電，父子倆被困，只好打電話報警求助，經警方緊急救援，安全上岸。

上游新聞報導，「我們划小船來太湖裡玩水，船沒電了…」24日下午4時44分，無錫市公安局水上分局太湖派出所接到報警，民警立即趕往事發水域。

時近傍晚，湖面霧氣瀰漫，能見度逐漸降低，為搜尋增加了難度。警方駕駛救援艇繞島搜尋兩圈多，終於鎖定具體的事發地點，眼前的景象讓民警心頭一緊：只見該處湖面上漂浮著一隻面積僅為2平方米、由六個塑料桶和一塊木板組裝起來的簡易「小船」，一名中年男子和一名十多歲的男孩身穿救生衣，正緊緊跟著一塊木板晃動的木板上緊起伏，正緊地坐在木板上。

警方駕艇緩緩靠近，成功將父子倆救起。

據男子描述，這艘「自製艇」由「純手工」製作而成，船體由六隻廢棄舊塑膠桶與木板拼紮而成，動力則來自網上購置的螺旋槳和電瓶。

他24日帶著兒子和「自製艇」來到十八灣濕地公園，從一處淺灘下水，準備駕「艇」遊太湖。誰曾想，電瓶竟因電量耗盡突然罷工 ，導致在湖中拋錨，二人被困湖心，該男子嘗試自行靠岸未果，遂打電話報警求助。

對此，有網友表示，「幸虧當時湖面沒有風，否則後果不堪設想。」事後，警方對該男子進行了嚴肅的安全教育，該男子意識到自己行為的危險性，並承諾今後將不再進行此類冒險行動。