消費者下單鮮百合 盒馬誤送有毒的水仙 害到北京祖孫

中國新聞組／北京29日電
在盒馬下單的鮮百合被誤送成水仙。(取材自瀟湘晨報／受訪者供圖）
北京市民鄒女士透過盒馬APP購買食用鮮百合，卻意外收到了具有毒性的水仙球，導致家中71歲的母親和12歲的兒子食用後中毒送醫。當事人提出賠償48萬元(約6.9萬美元)的方案，但溝通之後盒馬只願意賠付7萬，目前當事人準備訴諸法律。

瀟湘晨報報導，當事人鄒女士為給感冒的孩子煮湯，日前從盒馬APP下單了鮮百合。

她表示，「我母親要我下單購買鮮百合煮梨湯，盒馬app外賣送到的時候我和我老公外出了。」配送上門的產品實際是水仙球，由於兩者外觀相似，且「水仙」標識僅印在包裝盒側面不顯眼處，鄒女士的母親將水仙誤煮，「我和我老公回來的時候，我母親和兒子已經把水仙煮成湯喝了。」

食用後不久，老人和孩子先後出現劇烈嘔吐、腹痛頭暈等嚴重中毒症狀。送醫後，醫生診斷表明，誤食時間已過長，毒素被身體吸收，情況危急。據了解，經過北京兩家醫院數小時的緊急治療，祖孫二人才於隔天凌晨回家休養。

報導指出，鄒女士提出375萬元賠償方案，並表示該方案可以協商，在27日最新溝通後提出了48萬元的賠償方案。她表示，盒馬只願意賠付7萬，不願意公開道歉，也不願意app彈窗提示有毒物品。她目前準備聯繫律師訴諸法律。

盒馬方面表示，顧客於2日晚送醫、3日出院，盒馬得知後第一時間聯絡顧客，隨即成立專案小組全程跟進並制定補償方案。公司承認水仙與百合包裝相似，分揀員操作失誤導致此事件。盒馬表示已成立專案小組跟進，並在事發當天啟動了全國性的複盤與整改。

目前，由於雙方對賠償方案仍有較大分歧，仍在溝通協商中。盒馬表示將積極配合相關部門依法依規承擔相應責任。

煮湯使用的水仙球。(取材自瀟湘晨報／受訪者供圖）
