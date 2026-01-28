賽後3個月遲未獲獎金 湖北多名運動員發帖掀議 當局回應了

我的頻道

中國新聞組／北京28日電
有其他自稱參賽選手的市民留言，表示自己也獲得了獎牌，還沒拿到獎金。（取材自微博）
有其他自稱參賽選手的市民留言，表示自己也獲得了獎牌，還沒拿到獎金。（取材自微博）

近日，湖北宜昌興山縣多名運動員在網路發帖稱，去年參加宜昌市第七屆運動會並獲得獎牌後，至今將近3個月仍未拿到對應獎金，引發社會關注。相關貼文最早出現在興山縣本地論壇，隨後被轉發至社交平台，引起熱議。

綜合媒體報導，據貼文介紹，宜昌市第七屆運動會於2025年10月結束，興山縣代表隊取得歷史性突破，共獲得34枚金牌、33枚銀牌、24枚銅牌，獎牌總數達91枚，較上一屆的45枚翻倍。比賽前，當地相關部門曾承諾對獲獎運動員給予金牌3000元(人民幣，下同)、銀牌2000元、銅牌1000元的獎勵，以激勵運動員積極備賽、爭創佳績。

有運動員在帖文中表示，參賽者多為非專業運動員，平時需利用業餘時間訓練，取得獎牌並不容易。之後曾聽說獎金標準有所下調，調整為金牌2000元、銀牌1000元、銅牌500元，對此大家表示理解。但進入2026年後，獎金發放一事遲遲未有進展，臨近春節仍無明確說法，令部分運動員感到困惑與焦慮。另有多名自稱參賽者的網友留言，表示同樣尚未領到獎金。

按照最初承諾的標準計算，91枚獎牌共需發放獎金約19.2萬元；若按調整後的標準，則需約11.3萬元。

針對相關情況，興山縣文化和旅遊局工作人員此前回應稱，縣裡對本屆市運會成績高度重視，已完成全部比賽成績的覆核與確認，獎金兌現方案也已獲縣政府批覆，目前正在積極籌措資金，將盡快向運動員發放獎金，並表示暫不需要社會公益力量介入。

1月28日凌晨，興山縣文化和旅遊局再度發布情況說明稱，目前獎金已進入撥付流程，相關款項將於本周內撥付完畢。該部門表示，獎牌數量增加並非資金不足的原因，前期已做過充分準備。

公開資料顯示，興山縣位於湖北省西部，隸屬宜昌市，是漢代歷史人物王昭君故鄉。此次市運會成績被視為該縣體育發展的重要突破。

