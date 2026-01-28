男賣400克金條出借14萬 要求按黃金現值還30萬…法院判了

黃金價格一再創高，意外引發一些借貸糾紛；圖為浙江湖州一家商場櫃員在整理黃金飾品。（新華社）

男子賣掉400克金條後，將變現的14萬元(人民幣，下同)借給朋友，後因金價 大漲，該男子起訴要求按金條現值30萬元償還，法院會支持嗎？裁判文書網近日公布一起民間借貸糾紛案，遼寧省錦州市中級人民法院審理認為，借貸數額應以實際交付為準，判令按現金借貸結算。

極目新聞引述判決報導，王某民與王某曾為朋友關係，亦存在雇傭往來。2022年至2024年間，雙方形成多筆債務。2022年，王某民借給王某現金10萬元，另有4萬元利息於2024年底轉為借款；2022年4月至5月，王某民再借給王某14萬元；此外，王某尚拖欠王某民工資9萬4000元，亦轉化為債務。2024年12月22日，雙方簽署借據，確認王某共向王某民借款現金37萬4000元，約定於2025年1月21日前還清。

2025年2月，王某又出具了一份欠據：「今有王某欠王某民建行金條400克（純度99.99%），共計四百克。」

一審法院認為，雙方存在合法民間借貸法律關係，王某共計借款37萬4000元，扣除還款，還需償還5萬5000元。雙方約定了還款日期，王某逾期還款，需承擔逾期還款利息。一審法院判決，王某償還王某民借款本金5萬5000元及逾期利息，返還信用卡及還唄借款6萬6670元。

王某民不服一審判決，提出上訴。王某民辯稱，他出借的是建設銀行400克金條，而非金條變賣價款14萬元。他表示，當時兩人一同前往錦州百貨大樓出售金條，無論誰出售，均不影響出借金條事實的成立。他還主張，金條價格一直處於波動，屬於負擔較重的債務，應當優先履行。按照起訴之日的市場行情，將400克金條價值計算為30萬元，要求以此抵債。

王某辯稱，當時是賣了金條，賣了18萬多元，「但是借給我的不是金條，是現金，現金分了三次借給我，加一起是14萬。」

二審法院審理認為，爭議焦點在於借貸標的是金條還是現金。根據雙方借據內容，明確載明為現金借款37萬4000元，其中包括金條出售後轉帳的14萬元，並未體現出借金條。且王某民並未將400克金條直接交付，而是在出售後分次轉帳，故應認定該14萬元系按當時金價折算，而非實際出借金條。

法院指出，民間借貸應以「實際交付」為認定標準。本案交付標的為貨幣 而非黃金，依法屬現金借款。2025年10月，錦州市中級人民法院作出終審判決，駁回上訴，維持原判。