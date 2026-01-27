我的頻道

下單外賣時就須供小費選項 新規爭議多 Uber訴訟恐難贏

紐約皇后區屋主平均持有房產12.7年 全市第二長

死後仍轉帳…上海男離世12分鐘 保母盜轉50萬還變賣玉器

中國新聞組╱上海27日電
上海雇主離世12分鐘，保母就轉走50萬元，還變賣玉器。(取材自新民晚報)
上海一名男子因病離世，家屬在處理後事時赫然發現，其銀行帳戶於死後仍持續出現多筆轉帳支出，短短兩天內累計金額高達50萬元(人民幣，下同)，情況異常。警方獲報案後展開調查，最終鎖定長期照顧死者起居的居家保母，並成功追回涉案資金及被變賣的玉石財物，總價值近百萬人民幣。

新民晚報報導，2025年12月23日，閔行公安分局古美路派出所接獲張女士報警，指其弟弟張先生近日因病過世，但她在查詢帳戶時發現，弟弟名下銀行卡於去世後仍有多筆轉帳紀錄，且金額巨大，懷疑有人趁機侵吞財產。

警方隨即介入調查，發現張先生於當日上午9時33分宣告離世，僅12分鐘後，銀行帳戶便被轉走10萬元；當天稍晚，又有10萬元遭轉出，並從自動提款機提領1萬元現金。隔日，帳戶內再被轉走29萬元。所有交易時間，均發生在張先生過世後的兩天內。

比對交易紀錄、資金流向及相關人員活動情況，警方迅速鎖定張先生的居家保母劉姓女子。劉某到案後坦承，自己長期負責張先生的日常照護與生活開銷，平時由她操作手機支付，因此掌握相關支付密碼。

報導指出，劉某已婚，擔任張先生居家保母長達四年。張先生離世後，劉某見家屬未能即時處理財務事宜，遂動念轉移帳戶資金牟利，先後將帳戶內50萬元轉走，並前往張先生位於不同地點的兩處住宅，取走多件玉器後變賣套現。劉某事後還刪除轉帳紀錄，企圖規避家屬察覺。

閔行公安分局法制支隊民警顧雪健指出，張先生生前未立遺囑，其遺產依法應進入法定繼承程序。由於其配偶已過世，亦無子女，第一順位繼承人為其母親；劉某既非法定繼承人，也未受任何合法授權，無權處置相關財產，其行為已構成以非法占有為目的的盜竊。

目前，警方已追回被轉走的資金及部分變賣財物，罪嫌劉某因涉嫌盜竊罪被方刑事拘留，案件仍在進一步偵辦中。警方提醒，對於獨居或長期臥病者，家屬應及早規畫財務與遺產，以避免類似事件發生。

