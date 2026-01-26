我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

暴雪 外賣平台竟鼓勵騎手「衝單」 挨轟無視生命安危

紐約生存手冊 / 冬季風暴來襲 PlowNYC追蹤鏟雪進度

「二師兄」掛電線上…無人機吊豬出包 全村停電10小時

中國新聞組／北京26日電
無人機吊活豬下山卻卡在電線上。全村因此停電10小時。（取材自新京報）
無人機吊活豬下山卻卡在電線上。全村因此停電10小時。（取材自新京報）

「殺年豬」是中國農村傳統春節常在臘月進行的年俗，四川巴中養豬戶近日利用無人機將10餘頭豬吊下山殺年豬，沒想到第一頭就「出事」高掛在電線上，現場人員多次救援均未成功。而「二師兄」這一掛，還讓全村停電10小時。話題上了微博熱搜，不少網友直呼「笑破肚皮」，關心這隻「飛豬」是否受到驚嚇，覺得牠在被當成年豬宰殺之前不該再面對這「巨大的心理陰影面積」。

據新京報報導， 事發在1月24日，當地知情人士說，當地村民考量運輸等人力不足，於是利用無人機將10多頭生豬從山上吊運下山，準備宰殺年豬，沒想到第一頭豬才剛起飛，就因凌晨天色昏暗，視線不佳，吊運第一頭豬時便掛到了電線上。

據網傳視頻，只見無人機吊具吊了一隻豬，懸空在高空的電線上，無人機滯空懸停並看來多次試圖「衝出去」，無奈就是無法移動，豬隻則懸空掛在電線上，一搖一晃地，現場有人員嘗試用多種器具救援都失敗。

據報導，當地供電部門表示，此事件造成電力故障，致一村莊停電10小時。鐵佛派出所表示，事件屬實。據當地人士表示，如何將這隻「飛豬」搶救下來就難度很高，後來在電力公司人員斷電下，才將無人機和吊掛的生豬取下。

視頻在網上流傳後讓不少網友直呼「笑破肚子」，並評論：「豬：我求你給個痛快」，「八戒，你的81難還差一難，這回算是給補上了」，「豬：豬界也就我和天蓬上過天，夠吹一輩子」，「天黑了吊運也是想得出來」，「二師兄：天蓬元帥很難當的」，「二師兄這是渡劫失敗啊，還順帶坑了全村停電10小時」，「差一點變電烤乳豬」，「有沒有考慮過豬的感受」。

據快科技報導，「電力設施保護條例」規定，任何單位或個人不得在架空電力線路導線兩側各300米區域內放風箏、氣球及其他空中漂浮物。同時，在電力電纜線路保護區內進行作業，必須經縣級以上地方電力管理部門批准，並採取安全措施。違反上述規定者，將承擔民事賠償乃至刑事責任。

因此，操作無人機前務必確認禁飛區域、檢查定位系統，共同維護電網安全。規範使用農機具，既是對生產負責，更是對生命的敬畏。

無人機 春節 微博

上一則

殲20進化 官宣邁入5.5代 「超音速鼓包」讓戰機更強

下一則

緊張持續 中國外交部提醒春節避免赴日…機票免費退改簽

延伸閱讀

冬季風暴致百萬戶停電 1.7萬航班取消 電價與天然氣飆漲

冬季風暴致百萬戶停電 1.7萬航班取消 電價與天然氣飆漲
華府到波士頓 降雪恐達2呎…85萬戶停電 逾萬航班取消

華府到波士頓 降雪恐達2呎…85萬戶停電 逾萬航班取消
北韓無人機事件3嫌限制出境 疑曾為尹錫悅工作過

北韓無人機事件3嫌限制出境 疑曾為尹錫悅工作過
無人機送貨將成為常態 Zipline估值衝76億

無人機送貨將成為常態 Zipline估值衝76億

熱門新聞

在加拿大總理卡尼上周六結束對中國的正式訪問後不到兩天，周一即傳出中國已經恢復購買加拿大的油菜籽。（美聯社）

加拿大總理結束訪華不到2天 中國就買了6萬噸油菜籽

2026-01-20 02:08
芝加哥機場，示意圖，圖中人物與內文無關。（特派員黃惠玲／攝影）

住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇

2026-01-20 07:30
中國製造業發達，出口遠大於進口，2025年貿易順差突破1兆美元。圖為寧波一處造車廠。（路透）

中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買

2026-01-17 08:37
繼金條、銀條之後，中國近期又一金屬品種在社交平台上走紅，那就是投資「銅條」。然而深圳水貝多家貴金屬回收商表示，銅條的價值比較低，一般只能去廢品回收站，折價較大。（取材自瀟湘晨報）

金條銀條之後 銅條又火了？但中國變現只能去這個地方

2026-01-23 23:41
中共軍委副主席張又俠已遭官宣落馬，成為中共二十大後，第二位落馬的現任軍委副主席。圖為張又俠2024年4月在山東青島出席西太平洋海軍論壇。（記者廖士鋒／攝影）

張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼

2026-01-24 09:49
海花島上由中國恆大集團開發的39棟建築，已被下達拆除令。（路透檔案照）

購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」

2026-01-20 12:03

超人氣

更多 >
爬台北101到一半呼吸急促 霍諾德解答過程中最大挑戰

爬台北101到一半呼吸急促 霍諾德解答過程中最大挑戰
WSJ：張又俠涉「向美國洩露核武機密」收賄提拔李尚福

WSJ：張又俠涉「向美國洩露核武機密」收賄提拔李尚福
華人照顧百歲母親走完最後一程 唯這件事有遺憾

華人照顧百歲母親走完最後一程 唯這件事有遺憾
全球10大最難買房城 美國占7個 加州包攬前4名

全球10大最難買房城 美國占7個 加州包攬前4名
華人ATM存款被吞鈔 有人存數千美元顯示「零金額」

華人ATM存款被吞鈔 有人存數千美元顯示「零金額」