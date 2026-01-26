西安癌女賣勞力士治病 收16萬元後為何帳戶被凍結了？

驗表師拿著放大鏡驗表。 （取材自紅星新聞）

西安一名雷姓女子為了籌錢治病，去年10月在二手平台上出售多年前購買的勞力士手表，交易成功後收到16萬元（人民幣，下同，約2.3萬美元），但隨後名下帳戶被警方凍結，因為她收到的錢是電信詐騙 涉案資金。雷女士的帳戶被凍結至今，造成生活極大不便，但警方強調，該案還在偵辦中，不能因為雷女士生病急需用錢，就將其帳戶解封，「畢竟法還是大於情的」。

紅星新聞報導，雷女士十年前得了甲狀腺癌，原本做完手術以後已經恢復，但是近年又再次癌變轉移到肺部，為了籌錢治病，將多年前買的一塊勞力士手表掛在二手交易平台出售。之後一家二手鐘表公司表達購買意願，還派了一名驗表師來雷女士的店裡驗貨。

根據雷女士拍攝的現場畫面顯示，驗表師使用放大鏡查看手表吊牌、保修卡，確定該手表的真偽。等驗表程序結束後，雙方約定以16.4萬元成交，二手鐘表公司稱當時銀行已經下班，對公帳戶打款不方便，讓相中這款手表的客戶直接給雷女士打錢。雷女士的婆婆陳女士表示，當時她還查看了這家公司的營業執照，沒有發現問題，「我們當時也沒有太多的風險意識，就說只要收到錢就行了。然後對方就打過來錢，驗表師就在我們店裡把表拿走了。」 雷某某售賣勞力士的場景，驗表師正在驗表。 （取材自紅星新聞）

但第二天，雷女士發現自己的銀行帳戶被凍結，報警後發現，由於雷女士所獲得的16餘萬元為電信詐騙的涉案資金，因此銀行帳戶被湖南益陽警方凍結。

陳女士說，她們提供了售賣時相關視頻證據和銷售合同，表明雷某某並沒有參與電信詐騙洗錢環節的主觀意圖，而是受害者。湖南益陽警方也逐步釐清手表的去向，發現驗表師在取得手表之後直奔機場，將手表交給一名接頭人，這名接頭人之後又將手表轉手出去，此後手表下落不明。當地警方仍在層層追查，目前已將轉移手表環節中的兩人控制。

湖南省益陽市資陽區警方表示，雷某某避開二手交易平台，採用線下支付，帳戶內收到的16萬元，為電信詐騙案受害者的錢款，該案仍在偵辦當中，帳戶暫時無法解封。相關負責人表示，不能因為雷女士生病急需用錢，就將其帳戶解封，畢竟法還是大於情的。

據了解，警方曾向雷女士一方表示，如果能夠主動退回受害人被騙的錢，對方可出具諒解書，詢問她們願不願意和受害人協商，雙方各自退讓一步退款，但是陳女士拒絕了。陳女士解釋：「在我們沒有問題的前提下，三次要求我們退賠，我不同意，我們沒有民事糾紛。我們和買表人之間是正常的商品交易，並且完成了交付。」

北京澤亨律師事務所胡磊律師分析，本案從現有情況看，雷女士或屬於正常二手交易賣家，手表已交付，價格符合市場行情，這符合善意取得的標準，即不知情且以合理對價取得的財產不應被追繳。根據最高人民法院、最高人民檢察院、公安部聯合發布的關於辦理電信網絡詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見，他人善意取得詐騙財物的，不予追繳。如果賣家能證明交易合法、價格合理且對資金涉詐不知情，公安機關應在核實後及時解凍帳戶，建議雷女士繼續配合警方調查，補充更多證據如買方營業執照核實記錄、交易現場監控等。