女大生吃男友「排泄物」仍挽不回戀情 控強姦…他被逮

廣西南寧發生一起大學情侶感情糾紛事件，兩所不同高校的大三男生牛牛發現他的大一女友莉莉與他人在網上聊天「出軌」，男生醋意大發。為了挽回這段感情，女生服從男友的各種怪異要求，包括吞男友的痰液甚至排泄物，但最終無法挽回這段感情。發生關係的一天午後，女孩選擇報警，指控男友強姦。目前男方因涉強姦罪、強制侮辱罪被移送起訴。

紅星新聞報導，一米八五的身高，健碩的身材，帥氣的臉龐，大三在讀的牛牛在平台曬出自己的照片。2024年8月17日，吸引了18歲女孩莉莉的注意。和牛牛不一樣，莉莉身材嬌小、瘦弱，身高約一米六。她給他私信留言，雙方很快成為微信 好友。熱聊一周後，同年8月25日，他們成為情侶並見面、發生關係。

但2025年3月16日，成為情侶七個月後的一天晚上，牛牛發現莉莉和其他男孩網聊，很生氣。看到男友醋意大發，莉莉不希望就此結束這段戀情，她希望挽回。期間，牛牛讓莉莉吃他的痰液甚至排泄物，莉莉照做，「他逼我吃他的排泄物，他的痰液，然後又扇我耳光…」莉莉說，當時她和一個平時一起打遊戲的網友聊天，沒聊什麽或做什麽出格的事，但對牛牛的「懲罰」，她也照做了，主要是「覺得愧對他，想挽留這份感情」。

2025年3月19日，莉莉再次出現在牛牛的出租屋時，她被牛牛用菸頭燙了手臂和後背。在莉莉看來，牛牛還是「放不下」她之前與其他男生微信聊天等互動行為。

2025年3月23日晚，莉莉再次出現在牛牛的出租屋裡。期間，牛牛再次對她有與16日相同的種種舉動，還用菸頭燙她手臂、後背、大腿內側及胸部位置。24日淩晨，在紋身店，莉莉的手臂上還紋了隻小狗，小狗前面配文「牛牛'S」，意指：莉莉是「牛牛的狗」。25日淩晨，牛牛再次讓莉莉吃穢物，莉莉也照做。忙完後，他們各自玩了會手機就上床睡去。

25日下午1時許，牛牛醒來後，他們發生了關係。為牛牛做了這麼多，當莉莉感覺還是無法挽回情感時，下午4時左右，她離開出租屋不久就報警，牛牛隨後被警方帶走。

4月，牛牛被南寧西鄉塘區人民檢察院批捕，隨後拘押於看守所。2026年1月下旬，牛牛因涉強姦罪、強制侮辱罪被移送起訴。

據報導，牛牛拒絕認罪認罰。「我不認罪，我覺得我不是犯罪。」

牛牛說，「包括2025年3月25日最後一次發生關係，也都是自願的，沒有威脅或強迫」、「我咳一聲，她主動張嘴…」、「她張嘴接…然後吐出來，自願的，沒有強迫過」，甚至燙菸頭也是自願的，「她喊停就停」。

牛牛表示，這是他們作為情侶間的「玩法」，就是「玩SM遊戲」，從一些網站上瀏覽學來的。「模仿這些行為，就是為了達到刺激的目的，我們經常做這些刺激的性行為。」

牛牛認為，莉莉「因愛生恨，得不到後就想毀掉。」

對牛牛「報復」一說，莉莉給予否認，今年1月，她說：「不是報復，那就是強姦。」2025年3月16日鬧分手後，在挽留這段戀情中，她感受到了「被羞辱」。

出事後，牛牛的家人委託律師找到莉莉並支付7萬元人民幣(約1萬美元)賠償金。莉莉也因此出具了刑事諒解書稱，「同意對牛牛涉嫌強姦罪的違法犯罪行為予以諒解，自願不再追究牛牛的民事、行政等任何責任。」