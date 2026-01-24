女子戴透視眼鏡打麻將被抓 委屈喊：出老千還是輸

我的頻道

中國新聞組／北京24日電
打麻將的女子被強行從眼睛中取出隱形眼鏡。（取材自微博）
打麻將的女子被強行從眼睛中取出隱形眼鏡。（取材自微博）

農曆春節快到了，不少人喜歡過年時和親友打個應景的休閒麻將，但隨著科技愈見進步，作弊情況也愈見頻繁，手法也推陳出新。中國警方近日就查獲一名女子打麻將時，因戴特殊隱形眼鏡「出老千」當場被抓。

據深圳晚報報導，網傳一段視頻顯示，1月23日，一名女子身旁圍了許多人，指控她打透視麻將、出老千，並稱已經報警，還有人動手從她眼睛取出一副隱形眼鏡。據視頻，女子是在麻將局中被牌友察覺異常，她緊盯牌面、長期異常贏錢引發懷疑。

爭執中，有人強行檢查女子的眼部，並用手掰開女子的雙眼，各自取出了隱形眼鏡，女子眼珠紅腫，無奈地說：「我雖然戴透視眼鏡，但我也輸了」。

這段視頻未說明發生地點，不過迅速衝上了微博熱搜，引發網友熱議和調侃：「都輸了，還能讓人發現出老千」，「戴透視鏡仍輸錢，是牌技太差，還是儀器故障？」，「能發現這個隱形眼鏡出千的人也是厲害，是不是自己也搞過？」，「某國最新的液晶體隱形眼鏡」，「你要炸金花戴這個才有用吧」，「作弊了還輸？而且還被人發現了？這得蠢成啥樣啊？」，「非法賭博還報警？」，「我一直以為都只是電影裡搞的，沒想到現實真有這種手法」。

有科普帳號博主解釋：若使用未處理的普通麻將，透視眼鏡完全無效。也有網友自嘲牌技差，能理解這名女子即使戴透視眼鏡作弊仍輸的「苦」：「我就是知道對方啥牌，我都贏不了」。

透視眼鏡能看到麻將背後上以隱形墨水標示的數字。（取材自星視頻）
透視眼鏡能看到麻將背後上以隱形墨水標示的數字。（取材自星視頻）

央視此前曾報導，重慶酉陽警方在一次行動中，繳獲了十餘副作弊麻將，央視記者用麻將作弊工具測試了透視麻將的效果，揭開只贏不輸的作弊真相。

從表面上看，這些麻將和普通麻將沒有區別，作弊者用隱形墨水在麻將背面做標記，接著再戴上特殊的隱形眼鏡，這樣他就能看清別人手中的麻將。然而，當民警把黃光鏡片放在手機鏡頭上模擬人的眼睛，就能清楚看到每塊麻將牌都標好了對應的數字，這些正是嫌疑人用藥水在麻將牌上印上去的特殊印記，戴著特殊隱形眼鏡的嫌疑人因此就能成為只贏不輸的「賭神」。

法律專家指出，打牌默認規則是公平博弈，而通過欺詐手段操控賭局本質是以非法占有為目的的詐騙，提供作弊工具者若明知用於詐騙也可能承擔刑責。

