冬季覓食難闖居民區？新疆可可托海景區雪豹攻擊遊客

中國新聞組／北京24日電
新疆可可托海景區外寶石溝附近發生雪豹傷人事件。（取材自快科技）
新疆可可托海景區外寶石溝附近發生雪豹傷人事件。（取材自快科技）

新疆可可托海景區外寶石溝附近23日發生一起野生雪豹傷人事件。一名女子路遇雪豹，因拍照並試圖觸摸引發雪豹攻擊，目前傷者已被緊急送往醫院救治，傷情平穩。雪豹是中國國家一級保護動物，通常性情謹慎、遠離人類，主動靠近居民區並發生傷人事件較為罕見

綜合快科技、揚子晚報報導，據當地民宿主證實，傷人事件發生前，景區周邊已多次出現雪豹蹤跡。22日傍晚民宿對面的草場上就曾出現一隻雪豹，推測因冬季食物匱乏，雪豹被迫靠近居民區覓食。而此次傷人並非雪豹主動攻擊，而是女子主動靠近拍攝並嘗試觸摸後，雪豹出於防禦本能發起襲擊。

網傳視頻顯示，一名紫色滑雪服遊客躺在雪地，身旁有雪豹警惕觀望，另有視頻顯示，傷者被攙扶救助，臉部帶血。有網友稱，該遊客上前拍照導致被攻擊，一名目擊者則表示，他看到雪豹一動不動趴在雪地裡約10分鐘，隨後飛奔數十米撲向遊客，遊客根本來不及躲避。

根據目擊者提供的視頻，他們一行人從較遠處發現雪豹趴在一片開闊雪地中，同行者撥打電話試圖聯繫動物保護部門報告發現雪豹，在往雪場的路上；「前一秒還說牠快不行了，結果馬上就跑起來去攻擊了一個人。」不少人表示，匍匐等候是貓科動物標準的捕獵動作，推測遊客可能進入了牠的狩獵範圍。

「事發時我站在雪地最左邊，那幾個人站在最右邊橋下，具體發生了什麽看不清。」這名目擊者說。另據一名網友表示，事發時傷者和另兩人一起到路邊的雪地中，並非故意拍攝或靠近雪豹。雪豹攻擊時，他們已地處較深的積雪中，根本來不及躲避。事發後很多人圍了上來，雪豹這才鬆口放棄離開。

新疆可可托海景區外寶石溝附近發生雪豹傷人事件。（取材自快科技）
新疆可可托海景區外寶石溝附近發生雪豹傷人事件。（取材自快科技）

