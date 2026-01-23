我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

氣候惡劣可以免費改機票嗎？航空公司最新規定一覽

貝克漢長子與父母決裂 16億美元婚前協議成導火線？

中國女碩士生誣告英國警察性侵 性愛錄音揭她主動 下場慘了

中國新聞組／北京23日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
涉事的29歲中國留學生李某。（視頻截圖）
涉事的29歲中國留學生李某。（視頻截圖）

英國媒體近日披露，一名在英留學的中國29歲女碩士留學生因涉捏造一名英國警察對她性侵的指控，嚴重妨礙司法公正，近日被英國法院判處6年監禁。據報導，這名警察起初因涉性侵被逮捕關押並遭停職，後來是因為他和這名女留學生發生關係時的一段錄音，證明全程是「女生主導」才逃過一劫。

綜合揚子晚報、香港01報導，涉事的李姓女子是中國籍的碩士研究生。2024年11月，李女在英國泰恩河畔新堡（Newcastle upon Tyne）留學期間，通過約會軟件與一名事發時非值勤的英國在職男警察相識後，兩人發生性關係，隨後該警察開車送她回家。途中兩人發生了爭吵，之後，當該警察駕車回家時，李女報警指控被其性侵，當時距離兩人發生關係不到半小時。

這名警察立即遭到逮捕，並被關押35小時，隨後遭到停職5個月。

然而，該警察在事前偶然錄下與李女的對話，後續未關閉錄音，意外記錄了兩人性行為的完整過程。錄音顯示，李女在兩人性關係過程中「主導互動」，兩人是合意發生性關係，成為推翻指控的關鍵證據。

案件調查期間，李女還曾透過WhatsApp私下聯繫該警察，承認自己的指控並不屬實，並請求對方協助「想辦法解決」。然而，此時案件已進入司法程序，性質已不再是「私下和解」可以解決的問題。這些證據證明了李女的指控為捏造，旨在妨礙司法公正。

隨後，李女被檢方依誣告罪、妨礙司法公正罪等3項罪名提起公訴，她否認罪名，並試圖逃離英國，但在曼徹斯特機場被捕，自2025年7月起被羈押候審。

今年1月16日，李女因誣告及妨礙司法公正，在達勒姆刑事法庭（Durham Crown Court）被判處6年徒刑，同時還有6年禁制令，禁止其接觸或靠近受害者。

宣判時，法官措辭嚴厲指出，「如果不是那段錄音證據，這名警察可能已經面臨多項強姦指控，其職業、聲譽和人生將被徹底摧毀。虛假性侵指控不僅傷害無辜者，也會削弱社會對真正性侵受害者的信任與保護。

法院同時指出，李女在服刑超過一半刑期後可申請假釋，但作為外國公民，出獄後極可能被遣返回中國。

留學生 香港 WhatsApp

上一則

香港教職博覽海內外逾860機構參展 港生盼北上 港漂想留

下一則

張建龍5年半前卸任今被查 林草系統「打虎」最高官員

延伸閱讀

英首相下周訪中 英駐華貿易使節：非在美歐中之間做選擇

英首相下周訪中 英駐華貿易使節：非在美歐中之間做選擇
英准蓋超級使館 中：是義務 也完全合乎外交慣例

英准蓋超級使館 中：是義務 也完全合乎外交慣例
接視訊電話赫見朋友被打 川普小兒子隔海報警救英國友人命

接視訊電話赫見朋友被打 川普小兒子隔海報警救英國友人命
被控性侵2女 「拉丁天王」胡立歐回應了：從未脅迫任何女性

被控性侵2女 「拉丁天王」胡立歐回應了：從未脅迫任何女性

熱門新聞

中國製造業發達，出口遠大於進口，2025年貿易順差突破1兆美元。圖為寧波一處造車廠。（路透）

中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買

2026-01-17 08:37
在加拿大總理卡尼上周六結束對中國的正式訪問後不到兩天，周一即傳出中國已經恢復購買加拿大的油菜籽。（美聯社）

加拿大總理結束訪華不到2天 中國就買了6萬噸油菜籽

2026-01-20 02:08
芝加哥機場，示意圖，圖中人物與內文無關。（特派員黃惠玲／攝影）

住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇

2026-01-20 07:30
菲律賓1月16日起對中國公民單方面免簽。圖為中國旅客抵達馬尼拉機場。（新華社）

南海衝突未停 菲律賓明起對中國公民單方面免簽

2026-01-15 11:02
四川有民眾釣魚時發現稀有的海南鳽。（取材自紅星新聞）

四川釣客撿到世界上最神祕鳥類 比大熊貓還稀少

2026-01-14 01:18
海花島上由中國恆大集團開發的39棟建築，已被下達拆除令。（路透檔案照）

購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」

2026-01-20 12:03

超人氣

更多 >