女碩士失蹤10餘年被找回已育2子女 孩子父親因這原因不起訴

中國新聞組／北京23日電
卜女回家後，老父親給女兒戴上其讀研究生時的眼鏡。（取材自紅星新聞）
2024年11月30日，患精神疾病的山西卜姓女碩士在離家十餘年後被志願者找回，此時她已育有一對兒女；同年12月，當地警方介入偵查，並對涉案人員採取刑事強制措施。據卜女士的哥哥卜先生表示，此案已有新進展，他收到山西和順縣檢察院不起訴孩子父親張某軍的決定書，但檢方對張某軍的兩名同村村民提起強姦罪公訴。

據紅星新聞報導，張某軍不起訴的理由是，他主觀上是為和卜女組建家庭共同生活，才與之發生性關係並育有子女。

卜女1979年出生在山西晉中市榆次區，2008年獲工學碩士學位；在研究生畢業至2011年期間因精神異常曾在多家醫院接受治療，2011年5月從榆次區家中走失。2024年11月下旬，在志願者幫助下，生活在山西和順縣青城鎮土嶺村石疊村組的卜女找到父親和哥哥，且於11月30日和「丈夫」和一對兒女一起回家，兒子當年12歲，女兒8歲。

同年12月10日，山西和順縣聯合調查組發布通報稱，經查，卜女是2011年7月在和順縣青城鎮土嶺村石疊村組被村民發現，數日後由村民張某軍（男，漢族，現年46歲）帶回家中並育有子女。張某軍明知卜女患精神疾病，仍與其發生關係並生育子女，涉嫌犯罪，已被公安機關採取刑事強制措施。卜女被送往醫院治療。

卜先生昨表示，2025年12月15日，他收到和順縣檢察院不起訴決定書；該院認為，張某軍與卜女發生性關係並育有子女，與強姦犯罪行為存在本質區別，主觀上是為了和卜女組建家庭共同生活，此後張某軍一直照顧卜女日常起居、雙方處於穩定的同居生活狀態。依法對張某軍不起訴。

不過，另一份「起訴書」顯示，2022年至2024年間，被告人張某林先後三次到張某軍家，在明知被害人卜女精神異常不能正確表述自己意願情況下，與卜女發生性關係，犯罪事實清楚，情節惡劣，以強姦罪提起公訴。另2020年7、8月至2024年春，被告人張某國先後四次到張某軍家與卜女發生性關係，同樣犯罪事實清楚，以強姦罪提起公訴，張某國是累犯，應當從重處罰。

卜先生說，2025年12月29日，法院已對上述兩名被告人涉嫌強姦罪一案開庭審理，還沒有宣判。妹妹卜女仍在山西太原的醫院接受治療，他還帶妹妹去北京治療過；「現在病情好轉了很多，已經能認識我們家人了，而且不會大小便失禁了」。

「8個8」馬年紀念鈔在浙江被領走 20元現值立飆網民眼紅

香港教職博覽海內外逾860機構參展 港生盼北上 港漂想留

