眼神給出去…「中國性商教母」開辦魅力修煉班賺2400萬

周媛眼神教學成網路迷因。（視頻截圖）

「此刻你再叫我」、「我只眼神給出去」、「我的身體形成了一個X字形」，如果對以上台詞感到熟悉，那你大概率已經刷到過「黑白顛周媛」的視頻。近期，一名自稱「中國性商教母」的女性創業者走紅社交網絡，其因為開辦魅力女性修煉班、教授如何用眼神勾人等陷入爭議。其所開辦的「性商課」累計收入超2400萬人民幣(約344萬美元)，研習班最高售價達8萬8000元；商業版圖覆蓋情趣用品、美業醫療、創業指導等，有產品售價兩倍於同行。

來源：YouTube

藍鯨新聞報導，周媛眼神教學成網路迷因，一時間，大量網友甚至部分明星名人也加入了這場眼神模仿大賽。玩梗熱鬧之外，周媛身後還有一個隱祕而龐大的商業帝國，覆蓋知識付費、情趣用品、美業醫療等產品服務。據藍鯨新聞不完全統計，其官方商城的付費課程收入已超2400萬元，累計學員或達數萬人。

突然爆火網絡的周媛在抖音 、小紅書 等平台均有帳號，粉絲量累計近20萬。帳號簡介顯示，其是黑白顛性商學苑的創始人，性商第一人、45+女性企業家、影響人數超100萬。

周媛社交帳號發布的內容多為針對女性的魅力修煉課，部分畫面尺度較大。她表示自己今年將近50歲，其課程長期被誤解為「小三培訓班」、「討好男性」，但實際強調的是「親密關係裡我們可以取悅自己」。

情商、美商等話題多有討論，性商又是什麼？據報導，黑白顛官方公眾號顯示，黑白顛性商學苑始於2018年，是中國第一家女性「性商教育平台」，培養的是一種從心靈折射到肉體的自信。

報導指出，這些課程主要分為線上線下兩類，線上課從9.9元、99元、999元到上千元不等。以999元的全維提升營為例，官方商城頁面顯示已有5690人學過。客服介紹稱，這項999元的線上課有直播和錄播，權益終身有效，課程內容包含多種情感問題和情趣玩法。

除了相對基礎的課程，該性商學苑還提供有高階、針對具體問題或技巧的導師私定課和分階研習班，其中一個「全維成長研習班」售價高至8.8萬元。

而線下方面，黑白顛主推售價2999元的兩天兩夜訓練營、4980元的3天3夜訓練營。相關聲明顯示課程僅服務成年女性，導師具有國家認證心理諮詢師、生殖健康諮詢師等專業資質。

工作人員透露其線下活動非常火爆，一個月可能會開設十多場，至少需要提前十天預約。其課程大多在公司總部長沙舉行，並計畫展開全國巡演，目前已拓展至廈門、天津、西安、南京等地。

天眼查信息顯示，周媛關聯八家企業（其中五家處於存續狀態），包括湖南秀美控股實業集團有限公司、湖南黑白顛生物科技有限公司、海南美韻康顏生物科技有限公司等。前述公司經營范圍包含教育諮詢服務、第一/二類醫療器械銷售、成人情趣用品製造、生活美容服務等。

報導指出，這位「性商教母」的商業版圖遠比知識付費更廣闊。公眾號顯示，黑白顛性商學苑擁有特色性商課程以及全國唯一的私密藝術空間，配備國際化層流手術室以及無菌激光操作室。

報導說，縱覽黑白顛官方商城，其產業鏈條的呈現會更完整一些。其小程序商城內銷售內衣、成人玩具、計生用品等，其中不少會標注導師同款。值得一提的是，該商城部分產品看起來並無太大價格優勢。以其中某款潤滑劑為例，其3支裝標價109元，而同規格同品牌產品在其他平台的折後售價不足50元。