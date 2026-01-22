我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多魚類最常被退貨？員工曝2原因、1種魚客訴最多

蘋果傳最快明年推出「AI別針」 出貨量2000萬個

眼神給出去…「中國性商教母」開辦魅力修煉班賺2400萬

中國新聞組／北京22日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
周媛眼神教學成網路迷因。（視頻截圖）
周媛眼神教學成網路迷因。（視頻截圖）

「此刻你再叫我」、「我只眼神給出去」、「我的身體形成了一個X字形」，如果對以上台詞感到熟悉，那你大概率已經刷到過「黑白顛周媛」的視頻。近期，一名自稱「中國性商教母」的女性創業者走紅社交網絡，其因為開辦魅力女性修煉班、教授如何用眼神勾人等陷入爭議。其所開辦的「性商課」累計收入超2400萬人民幣(約344萬美元)，研習班最高售價達8萬8000元；商業版圖覆蓋情趣用品、美業醫療、創業指導等，有產品售價兩倍於同行。

來源：YouTube

藍鯨新聞報導，周媛眼神教學成網路迷因，一時間，大量網友甚至部分明星名人也加入了這場眼神模仿大賽。玩梗熱鬧之外，周媛身後還有一個隱祕而龐大的商業帝國，覆蓋知識付費、情趣用品、美業醫療等產品服務。據藍鯨新聞不完全統計，其官方商城的付費課程收入已超2400萬元，累計學員或達數萬人。

突然爆火網絡的周媛在抖音小紅書等平台均有帳號，粉絲量累計近20萬。帳號簡介顯示，其是黑白顛性商學苑的創始人，性商第一人、45+女性企業家、影響人數超100萬。

周媛社交帳號發布的內容多為針對女性的魅力修煉課，部分畫面尺度較大。她表示自己今年將近50歲，其課程長期被誤解為「小三培訓班」、「討好男性」，但實際強調的是「親密關係裡我們可以取悅自己」。

情商、美商等話題多有討論，性商又是什麼？據報導，黑白顛官方公眾號顯示，黑白顛性商學苑始於2018年，是中國第一家女性「性商教育平台」，培養的是一種從心靈折射到肉體的自信。

報導指出，這些課程主要分為線上線下兩類，線上課從9.9元、99元、999元到上千元不等。以999元的全維提升營為例，官方商城頁面顯示已有5690人學過。客服介紹稱，這項999元的線上課有直播和錄播，權益終身有效，課程內容包含多種情感問題和情趣玩法。

除了相對基礎的課程，該性商學苑還提供有高階、針對具體問題或技巧的導師私定課和分階研習班，其中一個「全維成長研習班」售價高至8.8萬元。

而線下方面，黑白顛主推售價2999元的兩天兩夜訓練營、4980元的3天3夜訓練營。相關聲明顯示課程僅服務成年女性，導師具有國家認證心理諮詢師、生殖健康諮詢師等專業資質。

工作人員透露其線下活動非常火爆，一個月可能會開設十多場，至少需要提前十天預約。其課程大多在公司總部長沙舉行，並計畫展開全國巡演，目前已拓展至廈門、天津、西安、南京等地。

天眼查信息顯示，周媛關聯八家企業（其中五家處於存續狀態），包括湖南秀美控股實業集團有限公司、湖南黑白顛生物科技有限公司、海南美韻康顏生物科技有限公司等。前述公司經營范圍包含教育諮詢服務、第一/二類醫療器械銷售、成人情趣用品製造、生活美容服務等。

報導指出，這位「性商教母」的商業版圖遠比知識付費更廣闊。公眾號顯示，黑白顛性商學苑擁有特色性商課程以及全國唯一的私密藝術空間，配備國際化層流手術室以及無菌激光操作室。

報導說，縱覽黑白顛官方商城，其產業鏈條的呈現會更完整一些。其小程序商城內銷售內衣、成人玩具、計生用品等，其中不少會標注導師同款。值得一提的是，該商城部分產品看起來並無太大價格優勢。以其中某款潤滑劑為例，其3支裝標價109元，而同規格同品牌產品在其他平台的折後售價不足50元。

有意思的是，這家性商學苑不光教性魅力，同時還涉足創業和財富課。報導指出，經搜索發現，有導師的頭銜為女性創業導師，部分課程取名「財富聚能班」，其中包含輕資產變現快車道、百萬流量變現實操、1V1創業方案定製課。

周媛眼神教學成網路迷因。（視頻截圖）
周媛眼神教學成網路迷因。（視頻截圖）

小紅書 抖音

上一則

32歲程序員周末赴公司途中猝死 搶救時還被拉入工作群

下一則

匿名挺嫣然天使基金會 傳王菲10年捐逾3000萬

延伸閱讀

眼神給出去 「性商教母」周媛開課賺千萬

眼神給出去 「性商教母」周媛開課賺千萬
想吃嗎？湖南餐館推「石槽火鍋」 老闆保證：豬沒用過

想吃嗎？湖南餐館推「石槽火鍋」 老闆保證：豬沒用過
湖南女大生登長城 淚誦毛澤東清平樂暴紅 網讚破380萬

湖南女大生登長城 淚誦毛澤東清平樂暴紅 網讚破380萬
湖南男元旦開直升機回老家 80多公里只花15分鐘…網：好羨慕

湖南男元旦開直升機回老家 80多公里只花15分鐘…網：好羨慕

熱門新聞

中國製造業發達，出口遠大於進口，2025年貿易順差突破1兆美元。圖為寧波一處造車廠。（路透）

中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買

2026-01-17 08:37
在加拿大總理卡尼上周六結束對中國的正式訪問後不到兩天，周一即傳出中國已經恢復購買加拿大的油菜籽。（美聯社）

加拿大總理結束訪華不到2天 中國就買了6萬噸油菜籽

2026-01-20 02:08
四川有民眾釣魚時發現稀有的海南鳽。（取材自紅星新聞）

四川釣客撿到世界上最神祕鳥類 比大熊貓還稀少

2026-01-14 01:18
芝加哥機場，示意圖，圖中人物與內文無關。（特派員黃惠玲／攝影）

住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇

2026-01-20 07:30
菲律賓1月16日起對中國公民單方面免簽。圖為中國旅客抵達馬尼拉機場。（新華社）

南海衝突未停 菲律賓明起對中國公民單方面免簽

2026-01-15 11:02
海花島上由中國恆大集團開發的39棟建築，已被下達拆除令。（路透檔案照）

購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」

2026-01-20 12:03

超人氣

更多 >
女子麥當勞等餐 遭遊民襲擊致死 員工全程袖手旁觀？

女子麥當勞等餐 遭遊民襲擊致死 員工全程袖手旁觀？
霍建華台北吃早餐被認出… 霸氣掏現金「整桌買單」暖爆

霍建華台北吃早餐被認出… 霸氣掏現金「整桌買單」暖爆
民主黨國會議員主張援引美國憲法第25修正案讓川普下台

民主黨國會議員主張援引美國憲法第25修正案讓川普下台
好市多這款特價椰子酸奶 成分乾淨 華人稱超好吃

好市多這款特價椰子酸奶 成分乾淨 華人稱超好吃
暴風雪周末再襲 紐約降雪量恐達10吋 極端低溫相伴

暴風雪周末再襲 紐約降雪量恐達10吋 極端低溫相伴