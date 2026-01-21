我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約州預算托育支出成重頭戲 教育編393億

過去1世紀以來首見 傳加拿大兵推美國入侵

鑽結帳漏洞…上班當法務 下班偷水果 北京女連偷6次被抓

中國新聞組╱北京21日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
監視器影片拍下女子將食物拆包裝後裝到自己的袋子中。(視頻截圖)
監視器影片拍下女子將食物拆包裝後裝到自己的袋子中。(視頻截圖)

北京朝陽區一家超市近日報警，稱店內高價水果車厘子(櫻桃)接連失竊。警方調查後發現，涉案者並非經濟拮据的顧客，而是一名有穩定工作、收入不低的公司法務人員，該女子多次利用結帳漏洞行竊，最終因涉嫌盜竊罪被警方依法刑事拘留。

綜合大象新聞、新京報報導，警方指出，元旦假期過後，位於垡頭地區的一家超市負責人向派出所報案，表示近期員工屢次在貨架角落發現裝車厘子的空包裝盒，卻未見對應商品結帳紀錄。經調閱會員資料與監視器畫面，超市鎖定一名女性顧客。

監控顯示，該女子每次進店後，會刻意挑選人少的角落，將已稱重的車厘子拆開包裝、撕除標籤，再倒入自己事先準備的袋子中，隨後若無其事挑選其他商品正常結帳，試圖掩人耳目。超市人員表示，這樣的行為並非偶發，而是多次出現。

警方在掌握證據後，通知超市整理相關資料，並登門找到該名女子。

面對突如其來的警方到訪，她起初佯裝不知情，當警方提及涉案超市名稱後，神情明顯慌亂，並詢問可能面臨的法律後果，隨後在警方要求下配合調查並坦承犯行。

據女子供述，一個多月前，她曾在該超市購物，回家後發現實際支付金額低於預期，核對小票後發現購物袋中有一件商品因標籤缺失未被結帳，出門時也未觸發警報。這次「意外」讓她察覺結帳管理的漏洞，進而產生僥倖心理。

此後，她多次故技重施，最初只是順手帶走一小盒藍莓，之後逐漸升級為三盒車厘子、木瓜甚至各類散裝乾果與餅乾。為避免被察覺，她每次都會刻意購買其他商品結帳，讓行為看似正常。直到超市報警，她已先後行竊六次。

警方表示，該女子在公司擔任法務職務，具備法律知識與穩定收入，完全有能力正常消費，卻仍選擇鋌而走險。案發後，她對自己的行為深感懊悔，主動提出以「一賠十」方式賠償，希望爭取諒解，但仍須依法承擔刑責。

上一則

繼上海後 北京去年GDP總量首破5兆人民幣大關

下一則

帶手機被停課1月 陝西高中生挨罰 網質疑過重：侵犯受教權

延伸閱讀

美貿易代表：4月川習會之前 中美擬進行新一輪貿易談判

美貿易代表：4月川習會之前 中美擬進行新一輪貿易談判
日本將無貓熊 上野動物園曉曉、蕾蕾下周二返回中國

日本將無貓熊 上野動物園曉曉、蕾蕾下周二返回中國
彭博：川普與歐洲鬧翻 有助中國提振出口

彭博：川普與歐洲鬧翻 有助中國提振出口
對日稀土審查趨嚴 中國上月對日出口稀土磁鐵跌8%

對日稀土審查趨嚴 中國上月對日出口稀土磁鐵跌8%

熱門新聞

中國製造業發達，出口遠大於進口，2025年貿易順差突破1兆美元。圖為寧波一處造車廠。（路透）

中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買

2026-01-17 08:37
四川有民眾釣魚時發現稀有的海南鳽。（取材自紅星新聞）

四川釣客撿到世界上最神祕鳥類 比大熊貓還稀少

2026-01-14 01:18
在加拿大總理卡尼上周六結束對中國的正式訪問後不到兩天，周一即傳出中國已經恢復購買加拿大的油菜籽。（美聯社）

加拿大總理結束訪華不到2天 中國就買了6萬噸油菜籽

2026-01-20 02:08
芝加哥機場，示意圖，圖中人物與內文無關。（特派員黃惠玲／攝影）

住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇

2026-01-20 07:30
菲律賓1月16日起對中國公民單方面免簽。圖為中國旅客抵達馬尼拉機場。（新華社）

南海衝突未停 菲律賓明起對中國公民單方面免簽

2026-01-15 11:02
一名來自河南的退休教師在火車上遇到20年前教過的學生，直接叫出學生名字，令對方感動落淚。(取材自極目新聞)

71歲退休師火車上偶遇20年前女學生 脫口叫出名字 她淚崩了

2026-01-13 01:23

超人氣

更多 >
林懷民信用卡被盜刷 退休6年復出：生活能力不足　

林懷民信用卡被盜刷 退休6年復出：生活能力不足　
住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇

住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇
購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」

購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」
WSJ：要讓民眾買得起房 某些人必須犧牲

WSJ：要讓民眾買得起房 某些人必須犧牲
華女導演「以車為家」車被偷、家當盡失 後續更離譜...

華女導演「以車為家」車被偷、家當盡失 後續更離譜...