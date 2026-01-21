鑽結帳漏洞…上班當法務 下班偷水果 北京女連偷6次被抓

監視器影片拍下女子將食物拆包裝後裝到自己的袋子中。(視頻截圖)

北京朝陽區一家超市近日報警，稱店內高價水果車厘子(櫻桃)接連失竊。警方調查後發現，涉案者並非經濟拮据的顧客，而是一名有穩定工作、收入不低的公司法務人員，該女子多次利用結帳漏洞行竊，最終因涉嫌盜竊罪被警方依法刑事拘留。

綜合大象新聞、新京報報導，警方指出，元旦假期過後，位於垡頭地區的一家超市負責人向派出所報案，表示近期員工屢次在貨架角落發現裝車厘子的空包裝盒，卻未見對應商品結帳紀錄。經調閱會員資料與監視器畫面，超市鎖定一名女性顧客。

監控顯示，該女子每次進店後，會刻意挑選人少的角落，將已稱重的車厘子拆開包裝、撕除標籤，再倒入自己事先準備的袋子中，隨後若無其事挑選其他商品正常結帳，試圖掩人耳目。超市人員表示，這樣的行為並非偶發，而是多次出現。

警方在掌握證據後，通知超市整理相關資料，並登門找到該名女子。

面對突如其來的警方到訪，她起初佯裝不知情，當警方提及涉案超市名稱後，神情明顯慌亂，並詢問可能面臨的法律後果，隨後在警方要求下配合調查並坦承犯行。

據女子供述，一個多月前，她曾在該超市購物，回家後發現實際支付金額低於預期，核對小票後發現購物袋中有一件商品因標籤缺失未被結帳，出門時也未觸發警報。這次「意外」讓她察覺結帳管理的漏洞，進而產生僥倖心理。

此後，她多次故技重施，最初只是順手帶走一小盒藍莓，之後逐漸升級為三盒車厘子、木瓜甚至各類散裝乾果與餅乾。為避免被察覺，她每次都會刻意購買其他商品結帳，讓行為看似正常。直到超市報警，她已先後行竊六次。

警方表示，該女子在公司擔任法務職務，具備法律知識與穩定收入，完全有能力正常消費，卻仍選擇鋌而走險。案發後，她對自己的行為深感懊悔，主動提出以「一賠十」方式賠償，希望爭取諒解，但仍須依法承擔刑責。