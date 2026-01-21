「不聽話就扎」…精障母放血 10月男嬰全身針孔送醫搶救

我的頻道

中國新聞組／北京21日電
有醫生表示，接診的一名男嬰身上布滿了針孔。(取材自大風新聞)
近日，有醫生在短視頻平台稱，自己在雲南昆明市兒童醫院前興院區接診的一名十個月大的男嬰患者，全身被扎針孔，引發關注。昆明市衛健委確認接診一事，稱警方正在調查。

據悉，視頻發布者是上海交通大學附屬醫院新華醫院脊柱外科醫生隋某，他在14日發布的視頻中講述道，自己接診了一名十個月大的男嬰，針留在頸椎裡。

大風新聞報導，隋醫生說，他們參與會診了這名嬰兒，「我們非常震驚，十個月齡的小朋友體表面積不是很大，但身上布滿了針孔。」他稱，經了解，男嬰母親有些精神異常，在家獨自看護孩子時，一旦孩子不聽話，就會用針扎孩子，「說是要給孩子做放血。當時情況很凶險。」

隋醫生說，會診當天，他便給男嬰完成了手術，很順利地將針取出，「術後三、四天，男嬰情況非常穩定，已經轉出了ICU。後續已經報警了，警方還在進一步處理。」

有網友稱，事發時間為2025年12月底至2026年1月初。彼時，隋醫生在昆明市兒童醫院前興院區坐診。另有網友稱，他向昆明警方報警，但警方稱已將案件轉至普洱市墨江縣公安部門處置。

昆明市衛健委工作人員20日表示，隋某前段時間確實在昆明市兒童醫院坐診，並接診了該病例，「起初，隋某沒有給醫院告知此事，只是按照正常救治程序走。他發布短視頻後，醫院知道這件事，我們也收到了很多報警電話。」

該工作人員強調，目前，昆明市公安局西山分局正在調查處置。

關於有網友反映案件疑似已移交墨江縣公安局一事，墨江縣公安局工作人員表示，他們已收到相關線索，並第一時間開展核查，核查結束後，會對外發布情況通報。關於孩子媽媽可能存在精神問題一事，工作人員表示，他們正在做相關工作，需要有精神鑑定作為依據。

墨江縣委宣傳部工作人員表示，縣裡已經在排查此事了，「我們是在網絡監控到此事的，具體情況還沒弄清楚，暫時無法反饋。」

墨江縣民政局工作人員表示，核查工作是從19日開始的，目前仍在核實過程中，暫時無法回覆。

另據紅星新聞報導，墨江縣婦聯回應，目前已介入此事，小孩在醫院治療，其母親也已送醫。

